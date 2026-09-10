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iPhone Duo現場實機體驗！開闔手感、摺痕、4種使用型態一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影

等待多年的果粉終於盼到了！Apple在秋季發表會正式端出首款摺疊螢幕iPhone Duo。這款被視為Apple繼初代iPhone後最具革命性的產品，不僅重新定義智慧型手機的型態，更將頂級工藝與軟硬體整合推向全新高度。

記者在發表會現場實際上手體驗，最令人驚豔的莫過於流暢的開闔動態效果，搭配奈米紋理表面帶來的細膩質感，整體操作手感相當出色。它不只是一支手機，更像是將一部小型iPad巧妙摺疊後放入口袋，雖然等了比想像中更久，但從實機體驗來看，確實展現出Apple對未來智慧裝置的全新想像。

在機身設計與展開、閉合機制方面，iPhone Duo採用5級鈦金屬打造，不僅具備高強度，也呈現出優雅的鏡面拋光外觀。最受矚目的鉸鏈機構則由超過100個細小零組件組成，搭配碳纖維支撐板，帶來扎實且順暢的開闔手感。

實際上手後，可以感受到精準的軸承設計讓開闔操作相當順暢，螢幕完全展開後也能維持平坦。不過，扎實的機身手感加上重量，對手比較小的使用者來說，單手完成開闔操作可能會稍微吃力。

至於大家最在意的「摺痕」問題，Apple透過內螢幕特製的聚合物抗刮鍍膜與奈米紋理層，搭配能像書頁般滑動的多層壓合特製黏著劑，有效降低螢幕彎曲時承受的壓力。再加上不反光的奈米紋理表面，實際觀看與觸摸時，摺痕存在感相當低，視覺與觸覺體驗都更加平滑。

完全展開後，iPhone Duo呈現出歷來最薄的iPhone機身，從手機切換至大尺寸螢幕的過程相當俐落，也讓人有種將小型平板電腦收進口袋的感覺。

iPhone Duo搭載5.4吋外螢幕，展開後則可使用7.6吋超大內螢幕，兩者顯示比例完全一致，讓內容在內外螢幕之間切換時維持良好的視覺連貫性。

最讓人眼睛一亮的，則是內建於螢幕下方的鏡頭設計。iPhone Duo配備螢幕下鏡頭，實際運作時，鏡頭區域會依據系統介面動態調整；平時未啟用時，相機區域能與周圍像素融為一體，隱藏於螢幕之下，進行視訊通話時則會自然浮現，讓整體螢幕視覺更加完整。

軟體方面，專為摺疊機重新設計的iOS 27，也帶來更符合大螢幕使用情境的多工操作設計。系統控制項目與Dock被移至螢幕側邊，在保留操作便利性的同時，也能最大化直向顯示空間。

透過「分割顯示」功能，用戶可以並排開啟2個App，例如同時開啟2個Safari視窗進行購物比價，或一邊瀏覽資料、一邊處理其他工作。實際操作時，App之間的切換相當流暢，也讓7.6吋內螢幕的多工優勢更加明顯。

雙螢幕設計也解鎖全新的相機玩法。例如「Duo雙面預覽」可以讓被攝者直接透過外螢幕看到自己的畫面，拍攝時更容易確認構圖；「看這裡」功能則能播放卡通動畫吸引小孩目光，對於家長替孩子拍照時尤其實用。

在核心規格方面，iPhone Duo搭載與Pro系列同級的全新A20 Pro晶片，採用最新2奈米製程打造，進一步提升AI運算與整體效能。為了讓高效能晶片能維持穩定運作，Apple也獨家研發先進散熱管理系統，採用特製均溫板與雙電池架構。

這套散熱設計靈感源自M系列晶片的封裝技術，將晶片直接連接至均溫板，有效處理摺疊機在薄型機身中常見的散熱問題。雙電池架構則將高能量電池分別配置於機身兩側，在兼顧機身空間與效能的同時，日常平均使用下每次充電最長可達24小時。

相機系統方面，iPhone Duo配備4,800萬像素融合主相機，支援零快門延遲與2倍光學品質望遠功能，並可錄製4K120fps杜比視界慢動作影片。

為了配合機身厚度，iPhone Duo也將Touch ID整合至側邊按鈕中，並全面採用eSIM設計，以釋出更多內部空間。

另一個小驚喜則是iPhone Duo將成為首款支援Apple Pencil的iPhone。今年稍晚，用戶將可使用USB-C版Apple Pencil，在7.6吋內螢幕或5.4吋外螢幕上進行筆記、塗鴉與標示文件，將iPad上流暢的書寫體驗帶進iPhone。

至於大家最好奇的價格，iPhone Duo美國市場起售價為1,999美元，台灣市場則為74,900元起，提供星光白色與夜空色2款配色。雖然價格確實比不少人預期來得高，但從突破性的硬體設計到雙螢幕使用體驗，對追求新科技的使用者而言，仍具備相當高的吸引力。

想在台灣第一時間拿到實機的果粉還要再等等，iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。

不論你是否偏好這樣的尺寸與比例，iPhone Duo的出現，都替今年的高階智慧型手機市場帶來新的刺激與衝擊。從實際上手體驗來看，Apple並非只是把iPhone「摺起來」，而是從鉸鏈、螢幕、散熱、電池到iOS多工操作全面重新設計，讓摺疊螢幕真正成為日常使用上拓展視野的新體驗。

不反光的奈米紋理表面，實際觀看與觸摸時，摺痕存在感相當低。記者黃筱晴／攝影
不反光的奈米紋理表面，實際觀看與觸摸時，摺痕存在感相當低。記者黃筱晴／攝影

將iPhone Duo直立放置，即使不充電也會進入「待機模式」。記者黃筱晴／攝影
將iPhone Duo直立放置，即使不充電也會進入「待機模式」。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo觀看影片視野比例更舒適。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo觀看影片視野比例更舒適。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo可以強大的「分割顯示」流暢進行多工處理。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo可以強大的「分割顯示」流暢進行多工處理。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo打造歷來最薄的iPhone機身。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo打造歷來最薄的iPhone機身。記者黃筱晴／攝影

精準的軸承設計讓開闔操作相當順暢。記者黃筱晴／攝影
精準的軸承設計讓開闔操作相當順暢。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo配備全新的4800萬像素融合主相機，以及與iPhone 18 Pro機型相同的4800 萬像素融合超廣角相機。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo配備全新的4800萬像素融合主相機，以及與iPhone 18 Pro機型相同的4800 萬像素融合超廣角相機。記者黃筱晴／攝影

Netflix app已針對iPhone Duo最佳化介面設計，充分發揮摺疊螢幕靈活多用的優勢。記者黃筱晴／攝影
Netflix app已針對iPhone Duo最佳化介面設計，充分發揮摺疊螢幕靈活多用的優勢。記者黃筱晴／攝影

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