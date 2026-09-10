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現場直擊／iPhone首款摺疊機美翻！Apple全系列新品上手搶先看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch全新系列登場。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch全新系列登場。記者黃筱晴／攝影

Apple秋季發表會才剛落幕，記者在Apple Park現場第一時間直擊新機全系列！今年全場焦點毫無懸念就是首度亮相的iPhone Duo摺疊機，實機在自然光澤下的精緻度令人驚艷，採用特殊的奈米紋理表面，展開後幾乎感受不到摺痕，手感既扎實又輕巧，兼具未來科技感與頂級工藝。

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除了話題爆棚的摺疊機，新一代iPhone 18 Pro系列也帶來極致奢華的全新色系，全新的勃根地紅色超美，冰川藍色的冷冽風格也讓人陷入選擇困難。同場亮相的還有全面進化的Apple Watch系列，以及全新一代降噪強化的AirPods 5，全系列亮點一次大爆發。話不多說，快跟著記者的現場鏡頭，搶先看所有新品的第一手超美實拍！

iPhone 18 Pro全色系。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro全色系。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo摺疊機展開7.6吋螢幕。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo摺疊機展開7.6吋螢幕。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo摺疊機令人驚艷。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo摺疊機令人驚艷。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo摺疊機。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo摺疊機。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro最受矚目的勃根地紅色、冰川藍色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro最受矚目的勃根地紅色、冰川藍色。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro冰川藍色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro冰川藍色。記者黃筱晴／攝影

AirPods 5。記者黃筱晴／攝影
AirPods 5。記者黃筱晴／攝影

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