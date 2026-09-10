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現場直擊／iPhone首款摺疊機美翻！Apple全系列新品上手搶先看
Apple秋季發表會才剛落幕，記者在Apple Park現場第一時間直擊新機全系列！今年全場焦點毫無懸念就是首度亮相的iPhone Duo摺疊機，實機在自然光澤下的精緻度令人驚艷，採用特殊的奈米紋理表面，展開後幾乎感受不到摺痕，手感既扎實又輕巧，兼具未來科技感與頂級工藝。
除了話題爆棚的摺疊機，新一代iPhone 18 Pro系列也帶來極致奢華的全新色系，全新的勃根地紅色超美，冰川藍色的冷冽風格也讓人陷入選擇困難。同場亮相的還有全面進化的Apple Watch系列，以及全新一代降噪強化的AirPods 5，全系列亮點一次大爆發。話不多說，快跟著記者的現場鏡頭，搶先看所有新品的第一手超美實拍！
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