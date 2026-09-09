可愛長耳狗、龍蝦套子和充氣感外套都來了！ LOEWE 2026秋冬穿上幽默

西班牙精品LOEWE舉辦2026秋冬男女裝預覽活動，將巴黎時裝週秀場的白色鞋盒裝置與藝術氛圍搬抵台北。在大型鯨魚、狗、和海洋動物的環繞下，展出創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的最新男女裝，可相互搭配共穿的自由風格，呈顯無拘無束的輕盈廓形與玩趣精神，揭開結合思考、幽默與自由探索的藝術新篇章。

本季迎來雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez上任以來首度推出的男裝系列，系列以大膽色彩、創新材質與重塑廓形，並受到德國藝術家Cosima von Bonin（簡稱Cosima）啟發，在系列中轉化藝術家關注社會議題且充滿幽默玩味的風格。他作品中常出現的狗、章魚、兔子等生物出現在飾品與圖騰上；花卉印花與格紋以意想不到的方式拼接，有的捨棄裁縫機、由工匠以手工指縫逐塊拼接，還有在同一件針織衫上編織成不同圖案的巧思。每一件受到Cosima啟發的作品，都有專屬的Driver皮標，展現出俏皮的穿著趣味。

剪羊毛亦為本季的重點，不僅裝飾在開襟針織衫、皮革外套、運動風格外套的領口，也出現在大衣側邊拼接；還有的立體剪裁剪羊毛大衣，由寵物美容師手工修剪成由短而長的形式，彰顯了服裝的立體廓形與有機線條。一系列充氣感外套，在側面與後背留有以剪裁構成的蓬鬆空間並配有下擺抽繩，甚至還有以充氣球造型為造型的金屬飾品。

此外，運動風格持續貫穿本季的作品。一系列有拉鍊的大翻領針織衫，靈感來自滑雪穿搭中層的機能上衣，將拉鍊一路延伸至肩線，解開後以自然垂墜呈現出飽和又鮮明的撞色搭配。潛水運動元素融入鞋履的設計，Dive低跟鞋採用潛水鞋的造型，以皮革與橡膠異材質拼接而成，鞋底質地極為Q軟，搭配便於行走的低跟，舒適的行走感在推出後備受好評。

包款無疑是LOEWE展示皮革工藝的舞台。品牌最經典的Amazona包，源自20世紀中品牌專為職業女性打造的第一款手提包，並在品牌迎向180週年之際推出摩登的Amazona 180新詮釋；本季融入則Cosima的Lazy Animal概念，撞色包款附有立體長耳狗與龍蝦造型的磁吸式裝飾。全新登場的Whisker包，雙拉鍊裝飾兩條長長的皮革拉帶猶如貓咪鬍鬚，以全新研發的柔軟亮面皮革打造出自然垂墜的鬆弛輪廓，配置加長拉鍊與隱藏式內袋，提供手提、肩背、斜背及肩下包等多種背攜方式。

許多包款運用精湛的皮革拼接工藝，刻畫出藝術家Cosima特色的格紋圖案，例如以手工精密裁切不同厚度與紋理的皮革進行無縫拼接，如結合4種不同皮革拼接的Puzzle包款，以及逐片裁切皮革鑲拼出無縫格紋圖案的特別款Whisker包款。許多經典包款也有色彩飽和的鱷魚皮革和鴕鳥皮革等珍稀材質款，展現品牌傳承180年的精湛皮革工藝底蘊。

Amazona 180亮綠色鱷魚皮革款。圖／Loewe提供

Puzzle古銅灰格紋嵌花小牛皮大型包款。圖／Loewe提供

剪羊毛為本季一大主題。圖／Loewe提供

Dive白色低跟鞋。圖／Loewe提供

Flamenco格紋嵌花小牛皮款。圖／Loewe提供

Amazona 180剪羊毛皮革拼接款。圖／Loewe提供

附長耳狗吊飾的Amazona 180撞色包。圖／Loewe提供

受滑雪運動啟發的拉鍊翻領羊毛衫。圖／Loewe提供

受滑雪運動啟發的拉鍊翻領羊毛衫。圖／Loewe提供

充氣概念的金屬耳環。圖／Loewe提供

由寵物美容師依照立體身形修剪過的剪羊毛外套。圖／Loewe提供

附皮革龍蝦吊飾的Amazona 180撞色包。圖／Loewe提供

假兩件事的雙層連帽外套，內有鐵絲能自由塑型。圖／Loewe提供

受藝術家Cosima啟發的服飾均縫上專屬的皮標。圖／Loewe提供

LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供

充氣概念是本季的一個重要主題。圖／Loewe提供

鉗肢造型包包吊飾。圖／Loewe提供

充氣概念是本季的一個重要主題。圖／Loewe提供

LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供

受Cosima藝術風格啟發的格紋不對稱彩色高跟鞋。圖／Loewe提供

Whisker香草色亮面小牛皮小型包款。圖／Loewe提供

Dive橘色低跟鞋。圖／Loewe提供

剪羊毛鉗肢造型包包吊飾。圖／Loewe提供