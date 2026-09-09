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可愛長耳狗、龍蝦套子和充氣感外套都來了！ LOEWE 2026秋冬穿上幽默

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供
LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供

西班牙精品LOEWE舉辦2026秋冬男女裝預覽活動，將巴黎時裝週秀場的白色鞋盒裝置與藝術氛圍搬抵台北。在大型鯨魚、狗、和海洋動物的環繞下，展出創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的最新男女裝，可相互搭配共穿的自由風格，呈顯無拘無束的輕盈廓形與玩趣精神，揭開結合思考、幽默與自由探索的藝術新篇章。

本季迎來雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez上任以來首度推出的男裝系列，系列以大膽色彩、創新材質與重塑廓形，並受到德國藝術家Cosima von Bonin（簡稱Cosima）啟發，在系列中轉化藝術家關注社會議題且充滿幽默玩味的風格。他作品中常出現的狗、章魚、兔子等生物出現在飾品與圖騰上；花卉印花與格紋以意想不到的方式拼接，有的捨棄裁縫機、由工匠以手工指縫逐塊拼接，還有在同一件針織衫上編織成不同圖案的巧思。每一件受到Cosima啟發的作品，都有專屬的Driver皮標，展現出俏皮的穿著趣味。

剪羊毛亦為本季的重點，不僅裝飾在開襟針織衫、皮革外套、運動風格外套的領口，也出現在大衣側邊拼接；還有的立體剪裁剪羊毛大衣，由寵物美容師手工修剪成由短而長的形式，彰顯了服裝的立體廓形與有機線條。一系列充氣感外套，在側面與後背留有以剪裁構成的蓬鬆空間並配有下擺抽繩，甚至還有以充氣球造型為造型的金屬飾品。

此外，運動風格持續貫穿本季的作品。一系列有拉鍊的大翻領針織衫，靈感來自滑雪穿搭中層的機能上衣，將拉鍊一路延伸至肩線，解開後以自然垂墜呈現出飽和又鮮明的撞色搭配。潛水運動元素融入鞋履的設計，Dive低跟鞋採用潛水鞋的造型，以皮革與橡膠異材質拼接而成，鞋底質地極為Q軟，搭配便於行走的低跟，舒適的行走感在推出後備受好評。

包款無疑是LOEWE展示皮革工藝的舞台。品牌最經典的Amazona包，源自20世紀中品牌專為職業女性打造的第一款手提包，並在品牌迎向180週年之際推出摩登的Amazona 180新詮釋；本季融入則Cosima的Lazy Animal概念，撞色包款附有立體長耳狗與龍蝦造型的磁吸式裝飾。全新登場的Whisker包，雙拉鍊裝飾兩條長長的皮革拉帶猶如貓咪鬍鬚，以全新研發的柔軟亮面皮革打造出自然垂墜的鬆弛輪廓，配置加長拉鍊與隱藏式內袋，提供手提、肩背、斜背及肩下包等多種背攜方式。

許多包款運用精湛的皮革拼接工藝，刻畫出藝術家Cosima特色的格紋圖案，例如以手工精密裁切不同厚度與紋理的皮革進行無縫拼接，如結合4種不同皮革拼接的Puzzle包款，以及逐片裁切皮革鑲拼出無縫格紋圖案的特別款Whisker包款。許多經典包款也有色彩飽和的鱷魚皮革和鴕鳥皮革等珍稀材質款，展現品牌傳承180年的精湛皮革工藝底蘊。

Amazona 180亮綠色鱷魚皮革款。圖／Loewe提供
Amazona 180亮綠色鱷魚皮革款。圖／Loewe提供

Puzzle古銅灰格紋嵌花小牛皮大型包款。圖／Loewe提供
Puzzle古銅灰格紋嵌花小牛皮大型包款。圖／Loewe提供

剪羊毛為本季一大主題。圖／Loewe提供
剪羊毛為本季一大主題。圖／Loewe提供

Dive白色低跟鞋。圖／Loewe提供
Dive白色低跟鞋。圖／Loewe提供

Flamenco格紋嵌花小牛皮款。圖／Loewe提供
Flamenco格紋嵌花小牛皮款。圖／Loewe提供

Amazona 180剪羊毛皮革拼接款。圖／Loewe提供
Amazona 180剪羊毛皮革拼接款。圖／Loewe提供

附長耳狗吊飾的Amazona 180撞色包。圖／Loewe提供
附長耳狗吊飾的Amazona 180撞色包。圖／Loewe提供

受滑雪運動啟發的拉鍊翻領羊毛衫。圖／Loewe提供
受滑雪運動啟發的拉鍊翻領羊毛衫。圖／Loewe提供

受滑雪運動啟發的拉鍊翻領羊毛衫。圖／Loewe提供
受滑雪運動啟發的拉鍊翻領羊毛衫。圖／Loewe提供

充氣概念的金屬耳環。圖／Loewe提供
充氣概念的金屬耳環。圖／Loewe提供

由寵物美容師依照立體身形修剪過的剪羊毛外套。圖／Loewe提供
由寵物美容師依照立體身形修剪過的剪羊毛外套。圖／Loewe提供

附皮革龍蝦吊飾的Amazona 180撞色包。圖／Loewe提供
附皮革龍蝦吊飾的Amazona 180撞色包。圖／Loewe提供

假兩件事的雙層連帽外套，內有鐵絲能自由塑型。圖／Loewe提供
假兩件事的雙層連帽外套，內有鐵絲能自由塑型。圖／Loewe提供

受藝術家Cosima啟發的服飾均縫上專屬的皮標。圖／Loewe提供
受藝術家Cosima啟發的服飾均縫上專屬的皮標。圖／Loewe提供

LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供
LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供

充氣概念是本季的一個重要主題。圖／Loewe提供
充氣概念是本季的一個重要主題。圖／Loewe提供

鉗肢造型包包吊飾。圖／Loewe提供
鉗肢造型包包吊飾。圖／Loewe提供

充氣概念是本季的一個重要主題。圖／Loewe提供
充氣概念是本季的一個重要主題。圖／Loewe提供

LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供
LOEWE 2026秋冬時裝系列預覽會。圖／Loewe提供

受Cosima藝術風格啟發的格紋不對稱彩色高跟鞋。圖／Loewe提供
受Cosima藝術風格啟發的格紋不對稱彩色高跟鞋。圖／Loewe提供

Whisker香草色亮面小牛皮小型包款。圖／Loewe提供
Whisker香草色亮面小牛皮小型包款。圖／Loewe提供

Dive橘色低跟鞋。圖／Loewe提供
Dive橘色低跟鞋。圖／Loewe提供

剪羊毛鉗肢造型包包吊飾。圖／Loewe提供
剪羊毛鉗肢造型包包吊飾。圖／Loewe提供

LOEWE 2026秋冬時裝秀後台的Whisker包款。圖／Loewe提供
LOEWE 2026秋冬時裝秀後台的Whisker包款。圖／Loewe提供

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