聽新聞
0:00 / 0:00
KAWS新角色亮相！ UNIQLO全新「KAWS UNIVERSE」聯名系列9月17日開賣
UNIQLO宣布推出與當代藝術家KAWS攜手打造全新UT聯名系列「KAWS UNIVERSE」，KAWS專為UNIQLO特別設計的最新角色全新亮相，將於9月17日正式上市。
全新聯名系列以「We are better together」為核心訊息，透過KAWS經典角色COMPANION及全新原創角色「地球」、「月亮」、「太陽」並列呈現，描繪人與人之間的連結與共鳴，呈現KAWS UNIVERSE的世界觀。
這系列推出的T恤與休閒上衣，以COMPANION及全新原創角色為主角，帶來充滿玩心的配色與與線條。KAWS標誌性的「XX」圖樣則透過細節設計與刺繡工藝呈現。
全系列提供成人與童裝款式，滿足各年齡層的穿搭需求。呼應時下包包吊飾風潮，這回首度推出絨毛吊飾，將全新原創角色「地球」、「月亮」、「太陽」角色吊飾隨身陪伴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。