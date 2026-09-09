KAWS新角色亮相！ UNIQLO全新「KAWS UNIVERSE」聯名系列9月17日開賣

UNIQLO宣布推出與當代藝術家KAWS攜手打造全新UT聯名系列「KAWS UNIVERSE」，KAWS專為UNIQLO特別設計的最新角色全新亮相，將於9月17日正式上市。

全新聯名系列以「We are better together」為核心訊息，透過KAWS經典角色COMPANION及全新原創角色「地球」、「月亮」、「太陽」並列呈現，描繪人與人之間的連結與共鳴，呈現KAWS UNIVERSE的世界觀。

這系列推出的T恤與休閒上衣，以COMPANION及全新原創角色為主角，帶來充滿玩心的配色與與線條。KAWS標誌性的「XX」圖樣則透過細節設計與刺繡工藝呈現。

全系列提供成人與童裝款式，滿足各年齡層的穿搭需求。呼應時下包包吊飾風潮，這回首度推出絨毛吊飾，將全新原創角色「地球」、「月亮」、「太陽」角色吊飾隨身陪伴。

童裝KAWS UNIVERSE UT印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供

KAWS UNIVERSE聯名系列首度推出吊飾配件，共3款設計各390元。圖／UNIQLO提供

男女適穿KAWS UNIVERSE UT印花休閒上衣，990元。圖／UNIQLO提供

童裝KAWS UNIVERSE印花休閒上衣與玩偶吊飾。圖／UNIQLO提供