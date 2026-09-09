快訊

美股早盤／油價升破100美元…通膨疑慮增 三大指數盡墨

不知眼前是黑幫大老！女網紅攔下狂問職業收入 網友全看傻

早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

高圓圓這狀態太好了吧！ 出發紐約的機場路示範什麼是簡單的高級感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，展現俐落修長比例。圖／Ralph Lauren提供
高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，展現俐落修長比例。圖／Ralph Lauren提供

2027春夏紐約時裝周將於2026年9月10日至15日舉行，氣質女神高圓圓與擁有「泰國初戀女神」之稱的Plearnpichaya Komalarajun（Junei）分別現身機場，準備啟程前往紐約出席Ralph Lauren Collection 2027春季時裝秀，兩人的機場路分別以俐落都會風與美式學院風現身，漂亮的呈現Ralph Lauren經典優雅的機場時尚。

高圓圓：氣質女神穿出簡單高級感

高圓圓的這套機場穿搭，簡直狀態滿分，以一貫的高雅氣質登場，她身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫，搭配高腰深色寬版丹寧長褲，穿出俐落的修長比例。手上則輕提白色純棉斜紋布外套與黑色Polo Blaze小型肩背包，頭戴海軍藍小馬刺繡棒球帽，以簡約的調性穿出隨性又自信的都會時髦氣場。

Junei：初戀女神的氣質學院風

有「泰國初戀女神」封號的泰國演員Junei（Plearnpichaya Komalarajun）的機場路穿出氣質學院風。她身著Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣，搭配米白斜紋寬褲，呈現自然不造作的率性態度。手提秋季新款醋栗紅Polo Blaze大型肩背包，濃郁深邃的紅色與沉穩的海軍藍毛衣形成鮮明高級的撞色效果，除了為整體造型注入亮點，也帶出優雅的秋日氣息。

高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，搭配黑色Polo Blaze小型肩背包。圖／Ralph Lauren提供
高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，搭配黑色Polo Blaze小型肩背包。圖／Ralph Lauren提供

高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，搭配黑色Polo Blaze小型肩背包。圖／Ralph Lauren提供
高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，搭配黑色Polo Blaze小型肩背包。圖／Ralph Lauren提供

高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，展現俐落修長比例。圖／Ralph Lauren提供
高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，展現俐落修長比例。圖／Ralph Lauren提供

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。
泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。
泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。
泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。
泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。

高圓圓 機場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

adidas Originals首度聯名Simone Rocha 運動服飾注入浪漫少女心

星巴克秋季新品來了！夏威夷果燕麥系列9/9登場 限定Bearista同步開賣

BTS 世界巡演《ARIRANG》Act 2 7 位成員舞台造型一次看

完全西裝控天菜！《實境誘捕》羅伯派汀森「白色條紋西裝」亮相威尼斯影展 腕間名錶身價飆破4000萬

相關新聞

500盤擴大版圖！2026年首創「亞洲100盤」跨國評選，建構7大美食城市的當代味覺地圖

指標質感媒體《500輯》旗下最具權威度與號召力的旗艦餐飲評鑑「500盤」，2026年第6屆迎接重大突破。除延續備受市場推崇的在地評鑑機制外，今年更正式將觸角延伸至亞洲各地，重磅推出首屆「亞洲100盤」，期待將500盤一貫倡議的精神與在地生活觀點擴散至國際，為當代亞洲餐飲風貌立下全新里程碑。

KAWS新角色亮相！ UNIQLO全新「KAWS UNIVERSE」聯名系列9月17日開賣

UNIQLO宣布推出與當代藝術家KAWS攜手打造全新UT聯名系列「KAWS UNIVERSE」，KAWS專為UNIQLO特別設計的最新角色全新亮相，將於9月17日正式上市。

高圓圓這狀態太好了吧！ 出發紐約的機場路示範什麼是簡單的高級感

2027春夏紐約時裝周將於2026年9月10日至15日舉行，氣質女神高圓圓與擁有「泰國初戀女神」之稱的Plearnpichaya Komalarajun（Junei）分別現身機場，準備啟程前往紐約出席Ralph Lauren Collection 2027春季時裝秀，兩人的機場路分別以俐落都會風與美式學院風現身，漂亮的呈現Ralph Lauren經典優雅的機場時尚。

「米其林一星級壽司」吃到飽！旭集×吉兆割烹壽司 6款料理限時上桌

繼今年5月針對台中店開幕推出限定聯名料理後，饗賓餐旅旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」打造全新企劃「旭集匠星極宴」，首波「一鮨一會」再度攜手吉兆創辦人暨主廚許文杰，聯名推出六道美饌，包括有3款壽司與3款熟食料理，自即日起限時於全台門市同步供應，讓民眾可以享受到頂尖職人的手藝。

JIL SANDER跨界音樂與咖啡 MUSIC KIOSK CAFÉ微風快閃店限時11天登場

JIL SANDER於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ，攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，以音樂與咖啡重新轉譯對JIL SANDER品牌氛圍的理解。

終極的奢華用聽的？PIAGET超薄Polo三問表 聆聽神聖秩序的真切顯化

瑞士頂級珠寶暨製表世家伯爵（PIAGET）傳承仙子坡工坊的純粹血統，再次打破超薄微型機械的工藝極限。品牌經典Polo系列迎來全新18K白金蔚藍色三問超薄自動上鍊腕表，於今年全球僅限量發行5枚，每枚皆鐫刻獨立編號。新作不僅延續系列流暢的當代風格，更將奢雅視覺與聽覺藝術融合，交織出令人震撼的報時美聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。