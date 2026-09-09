高圓圓這狀態太好了吧！ 出發紐約的機場路示範什麼是簡單的高級感

2027春夏紐約時裝周將於2026年9月10日至15日舉行，氣質女神高圓圓與擁有「泰國初戀女神」之稱的Plearnpichaya Komalarajun（Junei）分別現身機場，準備啟程前往紐約出席Ralph Lauren Collection 2027春季時裝秀，兩人的機場路分別以俐落都會風與美式學院風現身，漂亮的呈現Ralph Lauren經典優雅的機場時尚。

高圓圓：氣質女神穿出簡單高級感

高圓圓的這套機場穿搭，簡直狀態滿分，以一貫的高雅氣質登場，她身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫，搭配高腰深色寬版丹寧長褲，穿出俐落的修長比例。手上則輕提白色純棉斜紋布外套與黑色Polo Blaze小型肩背包，頭戴海軍藍小馬刺繡棒球帽，以簡約的調性穿出隨性又自信的都會時髦氣場。

Junei：初戀女神的氣質學院風

有「泰國初戀女神」封號的泰國演員Junei（Plearnpichaya Komalarajun）的機場路穿出氣質學院風。她身著Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣，搭配米白斜紋寬褲，呈現自然不造作的率性態度。手提秋季新款醋栗紅Polo Blaze大型肩背包，濃郁深邃的紅色與沉穩的海軍藍毛衣形成鮮明高級的撞色效果，除了為整體造型注入亮點，也帶出優雅的秋日氣息。

高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，搭配黑色Polo Blaze小型肩背包。圖／Ralph Lauren提供

高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，搭配黑色Polo Blaze小型肩背包。圖／Ralph Lauren提供

高圓圓身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫搭配高腰深色寬版丹寧長褲，展現俐落修長比例。圖／Ralph Lauren提供

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。

泰國女星Junei身穿Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣搭配米白斜紋寬褲，手提醋栗紅Polo Blaze大型肩背包。