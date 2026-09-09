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高圓圓這狀態太好了吧！ 出發紐約的機場路示範什麼是簡單的高級感
2027春夏紐約時裝周將於2026年9月10日至15日舉行，氣質女神高圓圓與擁有「泰國初戀女神」之稱的Plearnpichaya Komalarajun（Junei）分別現身機場，準備啟程前往紐約出席Ralph Lauren Collection 2027春季時裝秀，兩人的機場路分別以俐落都會風與美式學院風現身，漂亮的呈現Ralph Lauren經典優雅的機場時尚。
高圓圓：氣質女神穿出簡單高級感
高圓圓的這套機場穿搭，簡直狀態滿分，以一貫的高雅氣質登場，她身著Polo Ralph Lauren黑色無袖高領針織衫，搭配高腰深色寬版丹寧長褲，穿出俐落的修長比例。手上則輕提白色純棉斜紋布外套與黑色Polo Blaze小型肩背包，頭戴海軍藍小馬刺繡棒球帽，以簡約的調性穿出隨性又自信的都會時髦氣場。
Junei：初戀女神的氣質學院風
有「泰國初戀女神」封號的泰國演員Junei（Plearnpichaya Komalarajun）的機場路穿出氣質學院風。她身著Polo Ralph Lauren Big Pony羊毛橄欖球毛衣，搭配米白斜紋寬褲，呈現自然不造作的率性態度。手提秋季新款醋栗紅Polo Blaze大型肩背包，濃郁深邃的紅色與沉穩的海軍藍毛衣形成鮮明高級的撞色效果，除了為整體造型注入亮點，也帶出優雅的秋日氣息。
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