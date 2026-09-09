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「米其林一星級壽司」吃到飽！旭集×吉兆割烹壽司 6款料理限時上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
昆布鯖魚棒壽司。記者陳睿中／攝影
昆布鯖魚棒壽司。記者陳睿中／攝影

繼今年5月針對台中店開幕推出限定聯名料理後，饗賓餐旅旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」打造全新企劃「旭集匠星極宴」，首波「一鮨一會」再度攜手吉兆創辦人暨主廚許文杰，聯名推出六道美饌，包括有3款壽司與3款熟食料理，自即日起限時於全台門市同步供應，讓民眾可以享受到頂尖職人的手藝。

「吉兆割烹壽司」已經連續9年獲得米其林指南一星肯定。此次設計的「一鮨一會」，融匯江戶前壽司與割烹技藝，引出食材鮮味與質地。三款壽司以傳統江戶前赤醋飯為基底，串起不同海味。其中「柚辛鰤魚握壽司」選用日本鰤魚，並以柚子胡椒、柚子皮的清爽辛香，襯托魚肉的細緻油脂；「生湯葉黑鮪握壽司」以清酒、醬油漬製黑鮪赤身，再以生湯葉的淡雅豆香，呈現醇厚旨味。另道「昆布鯖魚棒壽司」則以醃漬鯖魚搭配北海道昆布、紫蘇葉，堆疊出清雅香氣，再以炙烤海苔豐富口感。

針對三道熱饌，「鮑魚佐白醬魚卵」將鮑魚煎至微焦，搭配帕瑪森起司白醬與黑魚卵，展現鹹鮮滋味。「海老珠貝舞菇湯」以酥炸草蝦搭配珠貝、海參與舞菇，注入日式高湯，入口溫潤。僅限午晚餐供應的「松葉蟹棗揚」將蟹肉、山藥泥與荸薺包裹松葉蟹鉗，再外覆乾腐竹酥炸，並以金桔檸檬蜂蜜增添果香，入口鮮甜且口感豐富。6款聯名料理限時供應至11月30日。

僅限午晚餐供應的「松葉蟹棗揚」。記者陳睿中／攝影
僅限午晚餐供應的「松葉蟹棗揚」。記者陳睿中／攝影

海老珠貝舞菇湯。記者陳睿中／攝影
海老珠貝舞菇湯。記者陳睿中／攝影

「生湯葉黑鮪握壽司（左）」與「柚辛鰤魚握壽司」。記者陳睿中／攝影
「生湯葉黑鮪握壽司（左）」與「柚辛鰤魚握壽司」。記者陳睿中／攝影

鮑魚佐白醬魚卵。記者陳睿中／攝影
鮑魚佐白醬魚卵。記者陳睿中／攝影

旭集 壽司 吃到飽

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