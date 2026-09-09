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JIL SANDER跨界音樂與咖啡 MUSIC KIOSK CAFÉ微風快閃店限時11天登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JIL SANDER攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ。圖／微風提供
JIL SANDER攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ。圖／微風提供

JIL SANDER於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ，攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，以音樂與咖啡重新轉譯對JIL SANDER品牌氛圍的理解。

自創意總監Simone Bellotti接掌JIL SANDER後，音樂便成為品牌文化重要的表現形式之一。MUSIC KIOSK CAFÉ以純白色量體、圓角輪廓與極簡線條構成，延續JIL SANDER簡單、俐落的設計語彙。空間正面設有咖啡服務窗口及黑膠展示，側面有唱盤與耳機試聽區，可透過唱盤與耳機聆聽聲色Sounds Good精選黑膠唱片，選樂以「極簡」為主軸，橫跨環境音樂、實驗電子、當代爵士與後龐克等類型，試聽內容活動期間每周更換。聲色Sounds Good也為MUSIC KIOSK CAFÉ策劃專屬Spotify歌單。

VWI by CHADWANG為JIL SANDER帶來專屬特調「橙花米乳冰磚拿鐵」，以品牌純淨、極簡安靜的氛圍為靈感，結合橙花水、米乳與冷萃咖啡冰磚，先以白花與米香帶出柔和乾淨的風味，隨著冰磚慢慢融化，咖啡層次逐步展開。另一款手沖咖啡選用產自衣索比亞班奇馬吉的日曬露西藝伎，帶有接骨木花、青檸與清新的蘋果酸值，並以莓果果醬般的甜感收尾，呈現明亮、宛如果汁般的輕盈口感。活動期間，顧客只要完成指定社群互動，即可於現場享有VWI咖啡體驗。

JIL SANDER 2026秋冬系列將現代感與略帶浪漫氣息的個性化元素注入經典剪裁之中，以及對幾何形式、空間實驗與結構關係的探索，轉化為布料堆疊、雕塑般褶皺、層疊體量與俐落剪裁。透過略微不對稱的夾克與裙裝、錯位領口、流暢動感，呈現「錯得恰到好處」的比例。從修身洋裝、俐落西裝，到以柔軟皮革與麂皮呈現的包款與鞋履，透過比例與材質間的對比，讓日常衣著在克制之中展現更鮮明的個性。

JIL SANDER更於9月10日至9月13日同步推出周年慶限定購物禮遇，凡於JIL SANDER台北微風廣場店消費滿額，即可獲贈限定托特包花禮一份，可現場親手挑選花材，完成專屬花藝作品。

《SOUND ON MUSIC KIOSK CAFÉ期間限定活動參與方式》

活動日期：2026年9月10日至9月20日

活動時間：每日 12:00–17:00

活動地點：微風廣場1F近市民大道入口

飲品體驗：加入JIL SANDER LINE官方帳號好友，即可領取飲品抵用券；兌換方式依現場資訊為準

限定摺頁刊物兌換：以公開Instagram帳號分享MUSIC KIOSK照片、打卡「微風廣場」，並標註@jilsander與@breezecouturetw，即可至JIL SANDER店內免費獲贈品牌報紙一份，數量有限，送完為止。

JIL SANDER攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ。圖／微風提供
JIL SANDER攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ。圖／微風提供

VWI by CHADWANG為MUSIC KIOSK CAFÉ帶來專屬特調橙花米乳冰磚拿鐵與手沖咖啡。圖／微風提供
VWI by CHADWANG為MUSIC KIOSK CAFÉ帶來專屬特調橙花米乳冰磚拿鐵與手沖咖啡。圖／微風提供

JIL SANDER麂皮Cannolo肩背包，69,900元。圖／微風提供
JIL SANDER麂皮Cannolo肩背包，69,900元。圖／微風提供

JIL SANDER肩背托特包，97,500元。圖／微風提供
JIL SANDER肩背托特包，97,500元。圖／微風提供

JIL SANDER修身洋裝，127,000元。圖／微風提供
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JIL SANDER黑色綁帶皮鞋，36,100元。圖／微風提供
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