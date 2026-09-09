JIL SANDER跨界音樂與咖啡 MUSIC KIOSK CAFÉ微風快閃店限時11天登場

JIL SANDER於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ，攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，以音樂與咖啡重新轉譯對JIL SANDER品牌氛圍的理解。

自創意總監Simone Bellotti接掌JIL SANDER後，音樂便成為品牌文化重要的表現形式之一。MUSIC KIOSK CAFÉ以純白色量體、圓角輪廓與極簡線條構成，延續JIL SANDER簡單、俐落的設計語彙。空間正面設有咖啡服務窗口及黑膠展示，側面有唱盤與耳機試聽區，可透過唱盤與耳機聆聽聲色Sounds Good精選黑膠唱片，選樂以「極簡」為主軸，橫跨環境音樂、實驗電子、當代爵士與後龐克等類型，試聽內容活動期間每周更換。聲色Sounds Good也為MUSIC KIOSK CAFÉ策劃專屬Spotify歌單。

VWI by CHADWANG為JIL SANDER帶來專屬特調「橙花米乳冰磚拿鐵」，以品牌純淨、極簡安靜的氛圍為靈感，結合橙花水、米乳與冷萃咖啡冰磚，先以白花與米香帶出柔和乾淨的風味，隨著冰磚慢慢融化，咖啡層次逐步展開。另一款手沖咖啡選用產自衣索比亞班奇馬吉的日曬露西藝伎，帶有接骨木花、青檸與清新的蘋果酸值，並以莓果果醬般的甜感收尾，呈現明亮、宛如果汁般的輕盈口感。活動期間，顧客只要完成指定社群互動，即可於現場享有VWI咖啡體驗。

JIL SANDER 2026秋冬系列將現代感與略帶浪漫氣息的個性化元素注入經典剪裁之中，以及對幾何形式、空間實驗與結構關係的探索，轉化為布料堆疊、雕塑般褶皺、層疊體量與俐落剪裁。透過略微不對稱的夾克與裙裝、錯位領口、流暢動感，呈現「錯得恰到好處」的比例。從修身洋裝、俐落西裝，到以柔軟皮革與麂皮呈現的包款與鞋履，透過比例與材質間的對比，讓日常衣著在克制之中展現更鮮明的個性。

JIL SANDER更於9月10日至9月13日同步推出周年慶限定購物禮遇，凡於JIL SANDER台北微風廣場店消費滿額，即可獲贈限定托特包花禮一份，可現場親手挑選花材，完成專屬花藝作品。

《SOUND ON MUSIC KIOSK CAFÉ期間限定活動參與方式》

活動日期：2026年9月10日至9月20日

活動時間：每日 12:00–17:00

活動地點：微風廣場1F近市民大道入口

飲品體驗：加入JIL SANDER LINE官方帳號好友，即可領取飲品抵用券；兌換方式依現場資訊為準

限定摺頁刊物兌換：以公開Instagram帳號分享MUSIC KIOSK照片、打卡「微風廣場」，並標註@jilsander與@breezecouturetw，即可至JIL SANDER店內免費獲贈品牌報紙一份，數量有限，送完為止。

JIL SANDER攜手台北音樂文化空間聲色Sounds Good與精品咖啡VWI by CHADWANG，於9月10日至9月20日，在微風廣場1F市民大道入口處打造期間限定MUSIC KIOSK CAFÉ。圖／微風提供

VWI by CHADWANG為MUSIC KIOSK CAFÉ帶來專屬特調橙花米乳冰磚拿鐵與手沖咖啡。圖／微風提供

JIL SANDER麂皮Cannolo肩背包，69,900元。圖／微風提供

JIL SANDER肩背托特包，97,500元。圖／微風提供

JIL SANDER修身洋裝，127,000元。圖／微風提供