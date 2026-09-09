終極的奢華用聽的？PIAGET超薄Polo三問表 聆聽神聖秩序的真切顯化

瑞士頂級珠寶暨製表世家伯爵（PIAGET）傳承仙子坡工坊的純粹血統，再次打破超薄微型機械的工藝極限。品牌經典Polo系列迎來全新18K白金蔚藍色三問超薄自動上鍊腕表，於今年全球僅限量發行5枚，每枚皆鐫刻獨立編號。新作不僅延續系列流暢的當代風格，更將奢雅視覺與聽覺藝術融合，交織出令人震撼的報時美聲。

腕表搭載自製1290P自動上鍊超薄三問機芯，機芯厚度僅4.8毫米，卻縝密收納多達407個零件。直徑48毫米、厚度僅9.3毫米的18K白金表殼內，隱藏著製表世家的深厚實力，讓三問報時可完成64分貝的響亮音聲；當九點鐘位置的滑桿向下滑動，升G音與升A音如清澈樂章響起、分別帶來時鐘與分鐘資訊，更在微型世界中奏出專屬高級複雜功能的動人天籟。

編號1290P的機芯除了可以聲響報答時間，其細節修飾亦如鬼斧神工，單18K金面盤便需歷經50小時的手工潤飾。放射狀璣刻飾紋自中心展延，搭配局部鏤空設計，可在報時機制運作時一窺零件的輪轉動態；四點鐘位置特別鑲嵌鐫刻「La Côte-aux-Fées」、此處意指「仙子坡」，正是表廠工坊、品牌風格的原點所在，而藍寶石環亦精巧覆於慣性輪之上，讓配戴者讀時之餘亦可得見品牌歷史發源地的靈魂。

不僅如此，伯爵PIAGET再加碼呈現鑲嵌藍寶石與鑽石的高級珠寶版本，工匠在表圈周圍精密以鑲嵌長方形切割藍寶石、表耳則賦予圓形切割鑽石，全數鑲嵌與修飾工時逾70小時，並與透視面盤的金屬冷冽之美，映襯出沉穩高貴的紳士風範。

1290P的表橋、齒輪、背面陸續經過日內瓦波狀飾紋、倒角、太陽紋飾處理，宛如將時間形塑立體、光潔動容。圖／PIAGET提供

音簧是報時問表的靈魂，決定了聆聽的無形感受。圖／PIAGET提供

PIAGET Polo系列自動上鍊三問藍寶石腕表（PGGP51017），18K白金、48毫米、1290P自動上鍊機芯、時間顯示、三問報時功能、獨立編號，鑲嵌藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／PIAGET提供

由407個零件組成的1290P自動上鍊三問報時機芯，以音聲的發響、回應時間的叩問。圖／PIAGET提供

透明的底蓋可欣賞1290P機芯的打磨修飾細節，以及飾有藍色PIAGET家徽的微形自動盤。圖／PIAGET提供