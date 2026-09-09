500盤擴大版圖！2026年首創「亞洲100盤」跨國評選，建構7大美食城市的當代味覺地圖

指標質感媒體《500輯》旗下最具權威度與號召力的旗艦餐飲評鑑「500盤」，2026年第6屆迎接重大突破。除延續備受市場推崇的在地評鑑機制外，今年更正式將觸角延伸至亞洲各地，重磅推出首屆「亞洲100盤」，期待將500盤一貫倡議的精神與在地生活觀點擴散至國際，為當代亞洲餐飲風貌立下全新里程碑。

亞洲100盤由「500盤2026」50位具備豐富國際視野與味蕾經驗的跨界評審，特別從國人熱愛前往的7大亞洲代表性美食城市──上海、京都、東京、首爾、香港、曼谷、新加坡中，每人各自精選出2道令人念念不忘的經典佳餚，共同勾勒出這份兼具風土深度與當代視野的跨國飲食指南。

7大城市多元風貌，從傳統底蘊到當代創新的味覺對話

500盤首度面向亞洲，針對台灣人最愛去的7座亞洲城市推出「亞洲100盤」。圖／500盤提供

不同於各地觀光機關慣常做出的經典菜系介紹或名店巡禮，亞洲100盤謹守500盤「聚焦菜色而非餐廳整體」、「評審實名制」、「每盤菜皆有具體理由」等代表特色。在首屆亞洲100盤聚焦的7座城市中，都各自代表了亞洲飲食文化的一種極致可能，展現從傳統技法、地方風土到國際視野的交會。

如日本最具指標性的東京和京都，前者展現極致多樣的餐飲生態，如江戶前壽司、天婦羅、蕎麥、鰻魚、燒鳥與和牛等經典並存，並持續吸收世界各地技法，形成亞洲最具層次的餐飲生態；後者則為日本料理的文化根基，像京料理、懷石料理與精緻季節盤宴等講究四季更迭、食材原味、器皿與用餐節奏，堪稱日本傳統飲食文化的重要代表。

上海具備本幫菜、江南時令食材與中華料理技法，在城市的國際性格中持續發展，呈現傳統江南風味與國際餐飲潮流的交會。首爾運用醬料、發酵、烤肉與湯飯等熟悉元素，在新世代廚師手中被重新詮釋，形成兼具韓國味覺辨識度與現代美學的料理語言。

新加坡則完美呈現多元文化的交會縮影，華人、馬來與印度等飲食傳統彼此融合，從肉骨茶、叻沙、海南雞飯等庶民滋味到國際級fine dining，形塑出獨一無二的文化視野。曼谷擅用酸、辣、甜、鹹與香料層次構成泰國料理核心，從街頭攤販到高級餐廳皆展現出旺盛的創意與生命力。香港則有中西交融的深厚底蘊，以粵菜技法為基底，從燒鵝、乳鴿到海鮮與點心，展現精準火候與食材運用，形成中西交融、亞洲多元料理並存的獨特風景。

而這7座城市共同構建出的意義還有，他們在國人出發亞洲旅遊時，都是造訪人次名列前茅的重要地點，時常在異國尋找美食的大眾，至此終於擁有一份根基本地觀點、值得參考的佳餚名單。

500盤首度面向亞洲，針對台灣人最愛去的7座亞洲城市推出「亞洲100盤」。圖／500盤提供

指定用酒麥卡倫 眾多夥伴攜手500盤推活動

第六屆500盤2026合作夥伴。圖／500盤提供

麥卡倫（The Macallan）為台灣具指標性美食評鑑「500盤」的第六屆（2026年）唯一指定用酒。邁入品牌第三世紀，麥卡倫以全新品牌宣言 「工藝之上 超越所及（Mastery Beyond Reason）」，致敬那些成就卓越卻往往不被看見的細節。從橡木桶製作、酒液熟成到每一道工序的悉心掌握，麥卡倫始終相信，真正的卓越不是等待結果，而是從源頭開始全程投入與堅持。將看不見的細節，化為看得見的卓越，為每一次舉杯帶來歷久彌新的非凡體驗，更讓麥卡倫成為餐桌上的絕佳夥伴，在佳餚與美酒之間，成為相互輝映的風味體驗。

共同夥伴包括「台北101購物中心」，持續攜手500盤，為台北101的客人帶來獨特的餐飲饗宴與美味；今年中國信託uniopen聯名卡首度攜手「500盤」，邀請卡友跟著年度榜單吃好料，發現更多值得專程造訪的好餐廳。uniopen聯名卡希望透過500盤，為卡友提供更多聚餐選店靈感。榜單揭曉後，更將陸續攜手 500 盤得獎餐廳，推出uniopen聯名卡友專屬優惠及專屬餐券，讓卡友不只收藏榜單，更能親自走進得獎餐廳、品嚐500盤推薦好味，享受每一次相聚的美食時光。

指定夥伴有持續創新服務體驗，深受餐飲品牌、顧客喜愛的百貨零售通路「新光三越」；「星展銀行（台灣）」長期深耕餐飲消費市場，積極串聯優質品牌與豐富回饋，今年再度攜手台灣最具指標性的美食評選平台500盤，透過信用卡專屬優惠與多元體驗活動，邀請卡友探索台灣餐飲魅力，星展銀行同步推出「500盤美食踩點特務行動」，9月起持星展信用卡於《500盤2026》精選店家消費，完成活動登錄並達成指定門檻，即享最高13%回饋；此外，還可參加「500盤2026年度話題餐廳萬元星級套餐」活動。

「去哪吃APP」整合「搜、選、訂、吃、享」五大功能，打造一站式餐飲社群平台，全面解決消費者的選擇困難，實現「吃什麼、吃得到、吃得實惠」的完整用餐體驗。平台更打造「500盤專區」，提供一鍵導航到得獎店家。為回饋廣大用戶，即日起下載註冊即贈 150 元美食金，可直接折抵站內套餐券消費。

合作夥伴包括「寶輝建設」以國際規格實力， 領航台中豪宅新局；「富宇建設」聯合永續的心， 賦予一個家的美好；「陸府建設」建築有生命，服務有溫度，生活更長久。

創立於日本燕市，山崎金屬旗下的餐具品牌 YAMACO 憑藉頂級鋼材、50道極致手工工序，榮獲德國紅點最高榮譽，更傲然登上諾貝爾獎晚宴。YAMACO從功能、工藝、美學出發，細細打磨每一隻餐具，為人們的日常餐桌帶來無限風景；好食好事基金會是全台唯一專注食農創新的新創加速器，致力串聯科技新創、企業資源與國際視野，並獨家引進「麻省理工學院（MIT）導師制度」，打造實戰導向的創業輔導體系，協助食品創新與食農科技團隊強化商業模式、對接市場及通路。

連續6年的500盤指定用水則是「巴部農天然鹼性礦泉水」，一瓶巴部農，喝進4500年天然淬鍊；珍稀玄武岩礦泉，成就非凡好水；百年醬門「丸莊醬油」，以一滴入魂的醇厚風味，為台灣料理增添層次與魅力；Tree Top領航時尚果汁新潮流，以 Truth（誠信）、Trust（可靠）、Transparency（公開透明）作為品牌核心，成為消費者心中值得信賴的果汁品牌。

永豐餘生技自營品牌「GREEN & SAFE」是台灣有機食材市場的領導者，擁有18家直營門市，品牌強調「可溯源」與「無添加」，並通過 A.A. Clean Label 驗證。GREEN & SAFE 提供來自宜蘭等地的有機蔬果、人道飼養的正黑豬與古早雞，以及友善海洋捕撈的新鮮魚獲，門市讓消費者可一站購足當季安心食材。另推出「省時達人」冷凍調理包，讓忙碌現代人輕鬆享用快速又營養的料理。旗下連續八度榮獲米其林一星、六度蟬聯綠星的「山海樓」餐廳，也是 GREEN & SAFE 的主要食材使用者與理念推廣夥伴。

延續琢璞診所院長— 皮膚專科羅玉佩醫師匠心獨具的六感醫美哲學，琢璞診所旗下精心打造的電商品牌「琢璞嚴選 神經醯胺修復肌能面膜」，專為全膚質，甚至是科學美容後以及敏感性肌膚提供安心修復的高效解方，以純淨製程與頂規配方展現職人級的精湛工藝，並將診所級的舒緩修復帶入家中，打造質感生活風格的標竿。期望透過此次活動讓每位賓客在繁華中找回自我，綻放由內而外的原生之美。

第六屆500盤2026 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 共同夥伴：台北101、中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴：新光三越、星展銀行、去哪吃App 合作夥伴：陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會 贊助夥伴：巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所琢璞嚴選 場地協力：台北晶華酒店