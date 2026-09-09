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韓韶禧美如畫！璀璨鑽石如雨襯金髮新造型 亮相首爾Boucheron珠寶展

聯合報／ 記者孫曼／首爾即時報導
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供

在人工智慧與科技快速改變生活的時代，什麼才是最珍貴、最無可取代的存在？法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）2026年全新Carte Blanche高級珠寶系列的Human Being篇章，將答案指向人類本身。品牌日前於首爾展出全系列Carte Blanche, Human Being高級珠寶，以大膽的珠寶創作回應這個哲思辯證；品牌大使韓韶禧也特地出席，並配戴了其中的Rain主題珠寶亮相。

Carte Blanche系列是Boucheron創意總監Claire Choisne對「珍貴」持續思考的創作回應。繼2024年的Or Bleu篇章關注日益稀缺的水資源、2025年的Impermanence聚焦逐漸消逝的自然環境，今年，她將目光投向人類，透過5個主題，從人與人之間的共通性與個體差異出發，以高級珠寶探索那些讓每個人看似相似、卻又獨一無二的細微特點。她相信，在愈來愈人工化的世界裡，人類的創造力、感知能力，以及雙手累積而成的工藝經驗，依然無法被科技取代。

為替全系列找到共同語言，Claire Choisne在設計初期向AI提問：「最經典與最原始的高級珠寶項鍊形狀是什麼？」AI給出的解答是Boucheron高級珠寶經典的Cluster項鍊；她便決定以此對稱輪廓作為整個系列五大主題（Rain、Flower、Checkers、TaKoo、Light）共同的造型原型。但即便AI提供的最優解僅有唯一答案，因參與的人來自多項不同珠寶領域的專業與想像，創作出由豐富寶石彼此聚合、依存而形成完整整體的結構，彷彿隱喻人與人之間相互的連結與合作，最終能發展出在材質、色彩與工藝上呈現截然不同個性的5系列作品，每一件都綻放獨一無二的精彩。

韓韶禧所配戴的Rain無疑是其中最具空靈感的作品，鑽石如雨滴傾瀉於肌膚上。工匠以水晶雕刻中空水滴，再逐層注入植物性樹脂，將鑽石依照精密計算的位置逐一置入其中。整個過程必須在真空環境下完成，最終超過4,800顆鑽石彷彿被永遠封存在透明雨滴裡，再透過可活動的金屬骨架串連，讓項鍊隨身體自然流動，營造近乎漂浮的視覺效果。

Flower套組精選重逾1,500克拉、色澤完全一致的天然粉紅石英，由微型彩繪藝術家在放大設備下一筆一畫手繪出繁花盛放的圖案，精確重現完全對稱的花卉漸層，每顆寶石平均需耗時約10小時。接著在彩繪圖案的寶石上塗覆保護漆，需確保表面毫無瑕疵與氣泡。所有寶石經獨立穿孔固定於針狀骨架上，完全看不見外露鑲爪或底座，讓繁花直接從寶石中盛放出優雅的生命力。

Light套組為系列中單價最高者，因天然摩根石色澤差異極大，共1,500克拉、色調完全一致的頂級寶石搜羅不易；且因摩根石質地極為脆弱，因此工匠摒棄會震碎寶石的傳統敲擊式爪鑲，並研發獨特旋入固定式爪鑲以避免施加壓力。構成中央花束造型的摩根石中，更須先於摩根石內部進行極精密鏤空以容納骨架，才能把鑽石直接鑲嵌於摩根石之中，讓光線能自由流動，營造出無與倫比的輕盈感。

重現維多利亞風格的刺青美學的Tattoo套組，則將罌粟、玫瑰、蛇、蝴蝶等Boucheron經典圖騰，運用快要失傳的寶石雕刻（Glyptique）技術，於顯微鏡下在堅硬的煙晶上進行正面凸雕、背面凹雕的雙面工藝，讓寶石如人體藝術般浮現刺青圖案。由於沒有上色，全靠雕鑿深淺與紋理變化來引導光影穿透營造出層次變化，為此，工匠更特別研發逾200件專屬雕刻工具，確保所有細緻圖騰必須在微小寶石上維持完美對稱。

最後，Claire Choisne從品牌深厚的高級訂製服文化淵源中汲取靈感，精選黑色縞瑪瑙，把她所鍾愛的千鳥格紋，透過飛秒雷射與CAD輔助設計，讓堅硬寶石從正面到背面呈現連續的織物圖案，創作出Checkers套組：163顆縞瑪瑙各自依位置與形狀雕刻不同紋樣，甚至透過鏤空減輕中央寶石重量，兼顧視覺效果與配戴舒適度，營造出如織品般優雅流暢的細緻光影。

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題戒指，白金鑲嵌水晶、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題戒指，白金鑲嵌水晶、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供
Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供
Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供
Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Boucheron於首爾舉辦Carte Blanche, Human Being高級珠寶展。圖／寶詩龍提供
Boucheron於首爾舉辦Carte Blanche, Human Being高級珠寶展。圖／寶詩龍提供

首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展現場。圖／寶詩龍提供
首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展現場。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題戒指，白金鑲嵌83克拉煙晶、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題戒指，白金鑲嵌83克拉煙晶、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題戒指，鈦金屬與白金鑲嵌133克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題戒指，鈦金屬與白金鑲嵌133克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧出席首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展晚宴。圖／寶詩龍提供
Boucheron品牌大使韓韶禧出席首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展晚宴。圖／寶詩龍提供

Boucheron首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展展出全系列的戒指作品。圖／寶詩龍提供
Boucheron首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展展出全系列的戒指作品。圖／寶詩龍提供

首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展現場。圖／寶詩龍提供
首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展現場。圖／寶詩龍提供

Checkers主題項鍊以飛秒雷射手法在稿瑪瑙上創作出千鳥格圖案。圖／寶詩龍提供
Checkers主題項鍊以飛秒雷射手法在稿瑪瑙上創作出千鳥格圖案。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題戒指，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌141克拉粉紅石英、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題戒指，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌141克拉粉紅石英、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供
Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供

Checkers主題項鍊以飛秒雷射手法在稿瑪瑙上創作出千鳥格圖案。圖／寶詩龍提供
Checkers主題項鍊以飛秒雷射手法在稿瑪瑙上創作出千鳥格圖案。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊鑑賞該系列高級珠寶作品。圖／寶詩龍提供
Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊鑑賞該系列高級珠寶作品。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供
Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供
Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron於首爾舉辦Carte Blanche, Human Being高級珠寶展。圖／寶詩龍提供
Boucheron於首爾舉辦Carte Blanche, Human Being高級珠寶展。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供
Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供

Flower主題項鍊由微型彩繪藝術家在粉紅石英上逐一手工繪製。圖／寶詩龍提供
Flower主題項鍊由微型彩繪藝術家在粉紅石英上逐一手工繪製。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供

Flower主題項鍊由微型彩繪藝術家在粉紅石英上逐一手工繪製。圖／寶詩龍提供
Flower主題項鍊由微型彩繪藝術家在粉紅石英上逐一手工繪製。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供
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Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊圖案靈感源自維多利亞時期刺青藝術美學。圖／寶詩龍提供
Tattoo主題項鍊圖案靈感源自維多利亞時期刺青藝術美學。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧出席首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展晚宴。圖／寶詩龍提供
Boucheron品牌大使韓韶禧出席首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展晚宴。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供
Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供
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Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供
Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題戒指，玫瑰金與鉑金鑲嵌174克拉摩根石、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供
模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題戒指，玫瑰金與鉑金鑲嵌174克拉摩根石、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

珠寶 鑽石 首爾

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