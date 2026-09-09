韓韶禧美如畫！璀璨鑽石如雨襯金髮新造型 亮相首爾Boucheron珠寶展

在人工智慧與科技快速改變生活的時代，什麼才是最珍貴、最無可取代的存在？法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）2026年全新Carte Blanche高級珠寶系列的Human Being篇章，將答案指向人類本身。品牌日前於首爾展出全系列Carte Blanche, Human Being高級珠寶，以大膽的珠寶創作回應這個哲思辯證；品牌大使韓韶禧也特地出席，並配戴了其中的Rain主題珠寶亮相。

Carte Blanche系列是Boucheron創意總監Claire Choisne對「珍貴」持續思考的創作回應。繼2024年的Or Bleu篇章關注日益稀缺的水資源、2025年的Impermanence聚焦逐漸消逝的自然環境，今年，她將目光投向人類，透過5個主題，從人與人之間的共通性與個體差異出發，以高級珠寶探索那些讓每個人看似相似、卻又獨一無二的細微特點。她相信，在愈來愈人工化的世界裡，人類的創造力、感知能力，以及雙手累積而成的工藝經驗，依然無法被科技取代。

為替全系列找到共同語言，Claire Choisne在設計初期向AI提問：「最經典與最原始的高級珠寶項鍊形狀是什麼？」AI給出的解答是Boucheron高級珠寶經典的Cluster項鍊；她便決定以此對稱輪廓作為整個系列五大主題（Rain、Flower、Checkers、TaKoo、Light）共同的造型原型。但即便AI提供的最優解僅有唯一答案，因參與的人來自多項不同珠寶領域的專業與想像，創作出由豐富寶石彼此聚合、依存而形成完整整體的結構，彷彿隱喻人與人之間相互的連結與合作，最終能發展出在材質、色彩與工藝上呈現截然不同個性的5系列作品，每一件都綻放獨一無二的精彩。

韓韶禧所配戴的Rain無疑是其中最具空靈感的作品，鑽石如雨滴傾瀉於肌膚上。工匠以水晶雕刻中空水滴，再逐層注入植物性樹脂，將鑽石依照精密計算的位置逐一置入其中。整個過程必須在真空環境下完成，最終超過4,800顆鑽石彷彿被永遠封存在透明雨滴裡，再透過可活動的金屬骨架串連，讓項鍊隨身體自然流動，營造近乎漂浮的視覺效果。

Flower套組精選重逾1,500克拉、色澤完全一致的天然粉紅石英，由微型彩繪藝術家在放大設備下一筆一畫手繪出繁花盛放的圖案，精確重現完全對稱的花卉漸層，每顆寶石平均需耗時約10小時。接著在彩繪圖案的寶石上塗覆保護漆，需確保表面毫無瑕疵與氣泡。所有寶石經獨立穿孔固定於針狀骨架上，完全看不見外露鑲爪或底座，讓繁花直接從寶石中盛放出優雅的生命力。

Light套組為系列中單價最高者，因天然摩根石色澤差異極大，共1,500克拉、色調完全一致的頂級寶石搜羅不易；且因摩根石質地極為脆弱，因此工匠摒棄會震碎寶石的傳統敲擊式爪鑲，並研發獨特旋入固定式爪鑲以避免施加壓力。構成中央花束造型的摩根石中，更須先於摩根石內部進行極精密鏤空以容納骨架，才能把鑽石直接鑲嵌於摩根石之中，讓光線能自由流動，營造出無與倫比的輕盈感。

重現維多利亞風格的刺青美學的Tattoo套組，則將罌粟、玫瑰、蛇、蝴蝶等Boucheron經典圖騰，運用快要失傳的寶石雕刻（Glyptique）技術，於顯微鏡下在堅硬的煙晶上進行正面凸雕、背面凹雕的雙面工藝，讓寶石如人體藝術般浮現刺青圖案。由於沒有上色，全靠雕鑿深淺與紋理變化來引導光影穿透營造出層次變化，為此，工匠更特別研發逾200件專屬雕刻工具，確保所有細緻圖騰必須在微小寶石上維持完美對稱。

最後，Claire Choisne從品牌深厚的高級訂製服文化淵源中汲取靈感，精選黑色縞瑪瑙，把她所鍾愛的千鳥格紋，透過飛秒雷射與CAD輔助設計，讓堅硬寶石從正面到背面呈現連續的織物圖案，創作出Checkers套組：163顆縞瑪瑙各自依位置與形狀雕刻不同紋樣，甚至透過鏤空減輕中央寶石重量，兼顧視覺效果與配戴舒適度，營造出如織品般優雅流暢的細緻光影。

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題戒指，白金鑲嵌水晶、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題項鍊，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌3.26克拉枕形切割鑽石、總重1,532克拉的粉紅石英、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Boucheron於首爾舉辦Carte Blanche, Human Being高級珠寶展。圖／寶詩龍提供

首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展現場。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題戒指，白金鑲嵌83克拉煙晶、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題項鍊，白金鑲嵌一顆2.63克拉Troidia切割鑽石、總重1,535克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Checkers主題戒指，鈦金屬與白金鑲嵌133克拉縞瑪瑙、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧出席首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展晚宴。圖／寶詩龍提供

Boucheron首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展展出全系列的戒指作品。圖／寶詩龍提供

首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展現場。圖／寶詩龍提供

Checkers主題項鍊以飛秒雷射手法在稿瑪瑙上創作出千鳥格圖案。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Flower主題戒指，玫瑰金、白金與鉑金鑲嵌141克拉粉紅石英、藍寶石玻璃、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供

Checkers主題項鍊以飛秒雷射手法在稿瑪瑙上創作出千鳥格圖案。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊鑑賞該系列高級珠寶作品。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron於首爾舉辦Carte Blanche, Human Being高級珠寶展。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供

Flower主題項鍊由微型彩繪藝術家在粉紅石英上逐一手工繪製。圖／寶詩龍提供

模特兒配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供

Flower主題項鍊由微型彩繪藝術家在粉紅石英上逐一手工繪製。圖／寶詩龍提供

Rain主題項鍊於真空環境中將鑽石封入水晶中。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Light主題項鍊，玫瑰金與鉑金鑲嵌1.34克拉Troidia切割鑽石、總重1,547克拉摩根石、鑽石。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊圖案靈感源自維多利亞時期刺青藝術美學。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧出席首爾Carte Blanche, Human Being高級珠寶展晚宴。圖／寶詩龍提供

Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Tattoo主題項鍊，白金鑲嵌1.74克拉Troidia切割鑽石、總重580克拉煙晶、鑽石。圖／寶詩龍提供

Boucheron品牌大使韓韶禧配戴Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain主題項鍊，白金鑲嵌水晶、4,800顆鑽石。圖／寶詩龍提供

Tattoo主題項鍊的圖案層次由寶石雕刻工匠於背面逐一刻畫而成。圖／寶詩龍提供