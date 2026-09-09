台北101頂級珠寶腕表大賞經濟論壇首開講！ 39場深度鑑賞禮讚時間

自2013年問世以來，台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已成為全台鐘表藏家心目中不可替代的年度儀式。第14屆大賞於9月9日（三）正式登場，不僅盛大呈現品牌展演、藏家分享與專業對談，更將39場深度鑑賞會交織成閃閃發亮的時間藝術祭典。

今年101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」共襄盛舉的合計涵蓋A.Lange & Söhne、Blancpain、Breguet、Breitling、BVLGARI、Franck Muller、Grand Seiko、Harry Winston、HUBLOT、IWC、Jacob & Co.、Jaeger-LeCoultre、Longines、OMEGA、Panerai、Parmigiani Fleurier、PIAGET、RADO、TISSOT、Tiffany & Co.、Vacheron Constantin與Van Cleef & Arpels等22個高級珠寶與高級鐘表品牌，活動並聚焦五大趨勢主軸：「經典設計的當代表述」、「彩寶面盤的興起」、「風格生活腕表趨勢」、「複雜製表工藝」與「宇宙科技新主軸」，帶人欣賞經典設計、領略寶石的凝練之美，拆解生活風格的變遷，更有科技和複雜面向的無窮探究。

今年台北101並首次將高級腕表收藏與金融資產配置兩個領域媒合，於9月9日（三）和國泰世華銀行合作舉辦「World Masterpiece收藏趨勢論壇」，論壇中邀請了國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、香港鐘表收藏暨評論家Carson Chan，以及伯爵PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand三方對談，從總體經濟、市場風向與品牌價值等面向切入，爬梳在通膨的經濟大環境下，收藏家如何兼顧個人品味、文化底蘊，也及資產佈局的多元可能。

39場鑑賞會中像是「彩寶面盤的興起」主題便有Harry Winston帶來「Winston Candy繽紛午後私享時光」，搭配Candy Box下午茶與限定調飲，感受寶石的驚心動魄與「美味」；「風格生活腕表趨勢」主題則有資深鐘表媒體人郭大與POUYUENJI元茶師Verna合作，透過東方文化的茶湯為引，品鑑百年靈、Grand Seiko、積家Jaeger-LeCoultre等三大品牌的時間藝術；同時另有5場藏家專場鎖定深入專業主題，由五位資深藏家分享收藏路上的心路歷程，其中「寫進機芯裡的曆法宇宙」主題則是由台灣知名資深鐘表收藏家呂皇甫Kevin鎖定「萬年曆」（Perpetual Calendar）為主題，分享其20年以上的收藏心法，更一探微小複雜但其妙無窮的人類智識與曆法奧秘。

時值台北101周年慶，即日起至10月11日止，凡使用台北101聯名信用卡消費，可享滿30,000贈1,800、最高可得9%回饋；經典的101小熊也將換上The North Face新衣，一只「第23周年紀念熊MINI版」凡消費累計滿20萬即可兌換，數量有限，並成為奢華收藏的額外驚喜，各活動場次與更多資訊，則可登錄台北101 WM專屬網站：https://worldmasterpiece.taipei-101.com.tw

Parmigiani Fleurier帕瑪強尼Toric系列計時碼表，18K玫瑰金、PF361-SLIM手上鍊機芯、雙追針計時碼表，價格店洽。圖／台北101提供

台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已於今日正式展開，匯集22個高級珠寶、高級鐘表品牌參展、並將展開39場深度鑑賞。記者林士傑／攝影

BRELTING百年靈Navitimer B02 Cosmonaute計時碼表41毫米星宇航空聯名限量款，限量62只，價格店洽。圖／台北101提供

PANERAI沛納海Luminor 31日鍊腕表（PAM01631），44毫米、Goldtech紅金、P.2031/S手動上鍊機芯、全球限量200只，價格店洽。圖／台北101提供

由台北101舉辦的2026年「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」今日正式展開，記者會上並有台北101總經理朱麗文（左三）與（由右至左）香港鐘表收藏暨評論家Carson Chan、伯爵PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、台北101商場事業處營運長方君之、國泰世華銀行數據長梁明喬，以及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超一同出席。記者林士傑／攝影

Rado瑞士雷達表庫克船長系列Discover高科技白陶瓷腕表，台北101獨賣、白色陶瓷一體式表殼、時間顯示，12萬9,300元。圖／台北101提供

第23周年The North Face聯名紀念熊MINI版。圖／台北101提供

HUBLOT宇舶Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT藍色硬地款，表殼材質融合碳纖維、Polo衫織品、球拍纖維，限量72只，356萬6,000元。圖／台北101提供

Piaget伯爵Andy Warhol系列玫瑰金腕表，玫瑰金、虎眼石面盤、價格店洽。圖／台北101提供

A Lange & Sohne朗格1815系列UP/DOWN腕表，750玫瑰金、37.5毫米、L051.2自製機芯，限量300只。圖／台北101提供

Longines浪琴表巨擘系列Master Collection單按鈕計時碼表，台北101獨家，價格店洽。圖／台北101提供

Blancpain寶珀Villeret系列卡羅素陀飛輪腕表，18K玫瑰金、44.6毫米、2232手上鍊機芯、時間顯示、卡羅素與陀飛輪、7日動力儲存，1,233萬7,000元。圖／台北101提供