台北101頂級珠寶腕表大賞經濟論壇首開講！ 39場深度鑑賞禮讚時間
自2013年問世以來，台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已成為全台鐘表藏家心目中不可替代的年度儀式。第14屆大賞於9月9日（三）正式登場，不僅盛大呈現品牌展演、藏家分享與專業對談，更將39場深度鑑賞會交織成閃閃發亮的時間藝術祭典。
今年101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」共襄盛舉的合計涵蓋A.Lange & Söhne、Blancpain、Breguet、Breitling、BVLGARI、Franck Muller、Grand Seiko、Harry Winston、HUBLOT、IWC、Jacob & Co.、Jaeger-LeCoultre、Longines、OMEGA、Panerai、Parmigiani Fleurier、PIAGET、RADO、TISSOT、Tiffany & Co.、Vacheron Constantin與Van Cleef & Arpels等22個高級珠寶與高級鐘表品牌，活動並聚焦五大趨勢主軸：「經典設計的當代表述」、「彩寶面盤的興起」、「風格生活腕表趨勢」、「複雜製表工藝」與「宇宙科技新主軸」，帶人欣賞經典設計、領略寶石的凝練之美，拆解生活風格的變遷，更有科技和複雜面向的無窮探究。
今年台北101並首次將高級腕表收藏與金融資產配置兩個領域媒合，於9月9日（三）和國泰世華銀行合作舉辦「World Masterpiece收藏趨勢論壇」，論壇中邀請了國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、香港鐘表收藏暨評論家Carson Chan，以及伯爵PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand三方對談，從總體經濟、市場風向與品牌價值等面向切入，爬梳在通膨的經濟大環境下，收藏家如何兼顧個人品味、文化底蘊，也及資產佈局的多元可能。
39場鑑賞會中像是「彩寶面盤的興起」主題便有Harry Winston帶來「Winston Candy繽紛午後私享時光」，搭配Candy Box下午茶與限定調飲，感受寶石的驚心動魄與「美味」；「風格生活腕表趨勢」主題則有資深鐘表媒體人郭大與POUYUENJI元茶師Verna合作，透過東方文化的茶湯為引，品鑑百年靈、Grand Seiko、積家Jaeger-LeCoultre等三大品牌的時間藝術；同時另有5場藏家專場鎖定深入專業主題，由五位資深藏家分享收藏路上的心路歷程，其中「寫進機芯裡的曆法宇宙」主題則是由台灣知名資深鐘表收藏家呂皇甫Kevin鎖定「萬年曆」（Perpetual Calendar）為主題，分享其20年以上的收藏心法，更一探微小複雜但其妙無窮的人類智識與曆法奧秘。
時值台北101周年慶，即日起至10月11日止，凡使用台北101聯名信用卡消費，可享滿30,000贈1,800、最高可得9%回饋；經典的101小熊也將換上The North Face新衣，一只「第23周年紀念熊MINI版」凡消費累計滿20萬即可兌換，數量有限，並成為奢華收藏的額外驚喜，各活動場次與更多資訊，則可登錄台北101 WM專屬網站：https://worldmasterpiece.taipei-101.com.tw
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