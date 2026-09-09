快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101頂級珠寶腕表大賞經濟論壇首開講！ 39場深度鑑賞禮讚時間

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今日台北101並舉辦《通膨經濟下的資產配置與收藏新思維》論壇，邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超（左二）、國際腕表藏家暨評論家Carson Chan（右一），以及PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand（右二）一同暢談。記者林士傑／攝影
今日台北101並舉辦《通膨經濟下的資產配置與收藏新思維》論壇，邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超（左二）、國際腕表藏家暨評論家Carson Chan（右一），以及PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand（右二）一同暢談。記者林士傑／攝影

自2013年問世以來，台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已成為全台鐘表藏家心目中不可替代的年度儀式。第14屆大賞於9月9日（三）正式登場，不僅盛大呈現品牌展演、藏家分享與專業對談，更將39場深度鑑賞會交織成閃閃發亮的時間藝術祭典。

今年101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」共襄盛舉的合計涵蓋A.Lange & Söhne、Blancpain、Breguet、Breitling、BVLGARI、Franck Muller、Grand Seiko、Harry Winston、HUBLOT、IWC、Jacob & Co.、Jaeger-LeCoultre、Longines、OMEGA、Panerai、Parmigiani Fleurier、PIAGET、RADO、TISSOT、Tiffany & Co.、Vacheron Constantin與Van Cleef & Arpels等22個高級珠寶與高級鐘表品牌，活動並聚焦五大趨勢主軸：「經典設計的當代表述」、「彩寶面盤的興起」、「風格生活腕表趨勢」、「複雜製表工藝」與「宇宙科技新主軸」，帶人欣賞經典設計、領略寶石的凝練之美，拆解生活風格的變遷，更有科技和複雜面向的無窮探究。

今年台北101並首次將高級腕表收藏與金融資產配置兩個領域媒合，於9月9日（三）和國泰世華銀行合作舉辦「World Masterpiece收藏趨勢論壇」，論壇中邀請了國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、香港鐘表收藏暨評論家Carson Chan，以及伯爵PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand三方對談，從總體經濟、市場風向與品牌價值等面向切入，爬梳在通膨的經濟大環境下，收藏家如何兼顧個人品味、文化底蘊，也及資產佈局的多元可能。

39場鑑賞會中像是「彩寶面盤的興起」主題便有Harry Winston帶來「Winston Candy繽紛午後私享時光」，搭配Candy Box下午茶與限定調飲，感受寶石的驚心動魄與「美味」；「風格生活腕表趨勢」主題則有資深鐘表媒體人郭大與POUYUENJI元茶師Verna合作，透過東方文化的茶湯為引，品鑑百年靈、Grand Seiko、積家Jaeger-LeCoultre等三大品牌的時間藝術；同時另有5場藏家專場鎖定深入專業主題，由五位資深藏家分享收藏路上的心路歷程，其中「寫進機芯裡的曆法宇宙」主題則是由台灣知名資深鐘表收藏家呂皇甫Kevin鎖定「萬年曆」（Perpetual Calendar）為主題，分享其20年以上的收藏心法，更一探微小複雜但其妙無窮的人類智識與曆法奧秘。

時值台北101周年慶，即日起至10月11日止，凡使用台北101聯名信用卡消費，可享滿30,000贈1,800、最高可得9%回饋；經典的101小熊也將換上The North Face新衣，一只「第23周年紀念熊MINI版」凡消費累計滿20萬即可兌換，數量有限，並成為奢華收藏的額外驚喜，各活動場次與更多資訊，則可登錄台北101 WM專屬網站：https://worldmasterpiece.taipei-101.com.tw

Parmigiani Fleurier帕瑪強尼Toric系列計時碼表，18K玫瑰金、PF361-SLIM手上鍊機芯、雙追針計時碼表，價格店洽。圖／台北101提供
Parmigiani Fleurier帕瑪強尼Toric系列計時碼表，18K玫瑰金、PF361-SLIM手上鍊機芯、雙追針計時碼表，價格店洽。圖／台北101提供

台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已於今日正式展開，匯集22個高級珠寶、高級鐘表品牌參展、並將展開39場深度鑑賞。記者林士傑／攝影
台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已於今日正式展開，匯集22個高級珠寶、高級鐘表品牌參展、並將展開39場深度鑑賞。記者林士傑／攝影

BRELTING百年靈Navitimer B02 Cosmonaute計時碼表41毫米星宇航空聯名限量款，限量62只，價格店洽。圖／台北101提供
BRELTING百年靈Navitimer B02 Cosmonaute計時碼表41毫米星宇航空聯名限量款，限量62只，價格店洽。圖／台北101提供

PANERAI沛納海Luminor 31日鍊腕表（PAM01631），44毫米、Goldtech紅金、P.2031/S手動上鍊機芯、全球限量200只，價格店洽。圖／台北101提供
PANERAI沛納海Luminor 31日鍊腕表（PAM01631），44毫米、Goldtech紅金、P.2031/S手動上鍊機芯、全球限量200只，價格店洽。圖／台北101提供

由台北101舉辦的2026年「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」今日正式展開，記者會上並有台北101總經理朱麗文（左三）與（由右至左）香港鐘表收藏暨評論家Carson Chan、伯爵PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、台北101商場事業處營運長方君之、國泰世華銀行數據長梁明喬，以及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超一同出席。記者林士傑／攝影
由台北101舉辦的2026年「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」今日正式展開，記者會上並有台北101總經理朱麗文（左三）與（由右至左）香港鐘表收藏暨評論家Carson Chan、伯爵PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、台北101商場事業處營運長方君之、國泰世華銀行數據長梁明喬，以及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超一同出席。記者林士傑／攝影

Rado瑞士雷達表庫克船長系列Discover高科技白陶瓷腕表，台北101獨賣、白色陶瓷一體式表殼、時間顯示，12萬9,300元。圖／台北101提供
Rado瑞士雷達表庫克船長系列Discover高科技白陶瓷腕表，台北101獨賣、白色陶瓷一體式表殼、時間顯示，12萬9,300元。圖／台北101提供

第23周年The North Face聯名紀念熊MINI版。圖／台北101提供
第23周年The North Face聯名紀念熊MINI版。圖／台北101提供

HUBLOT宇舶Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT藍色硬地款，表殼材質融合碳纖維、Polo衫織品、球拍纖維，限量72只，356萬6,000元。圖／台北101提供
HUBLOT宇舶Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT藍色硬地款，表殼材質融合碳纖維、Polo衫織品、球拍纖維，限量72只，356萬6,000元。圖／台北101提供

Piaget伯爵Andy Warhol系列玫瑰金腕表，玫瑰金、虎眼石面盤、價格店洽。圖／台北101提供
Piaget伯爵Andy Warhol系列玫瑰金腕表，玫瑰金、虎眼石面盤、價格店洽。圖／台北101提供

A Lange & Sohne朗格1815系列UP/DOWN腕表，750玫瑰金、37.5毫米、L051.2自製機芯，限量300只。圖／台北101提供
A Lange & Sohne朗格1815系列UP/DOWN腕表，750玫瑰金、37.5毫米、L051.2自製機芯，限量300只。圖／台北101提供

Longines浪琴表巨擘系列Master Collection單按鈕計時碼表，台北101獨家，價格店洽。圖／台北101提供
Longines浪琴表巨擘系列Master Collection單按鈕計時碼表，台北101獨家，價格店洽。圖／台北101提供

Blancpain寶珀Villeret系列卡羅素陀飛輪腕表，18K玫瑰金、44.6毫米、2232手上鍊機芯、時間顯示、卡羅素與陀飛輪、7日動力儲存，1,233萬7,000元。圖／台北101提供
Blancpain寶珀Villeret系列卡羅素陀飛輪腕表，18K玫瑰金、44.6毫米、2232手上鍊機芯、時間顯示、卡羅素與陀飛輪、7日動力儲存，1,233萬7,000元。圖／台北101提供

Vacheron Constantin江詩丹頓Overseas自動上鍊腕表，精鋼、34.5毫米、酒紅色漆面面盤、時間顯示，同時提供三種不同材質表帶，價格店洽。圖／台北101提供
Vacheron Constantin江詩丹頓Overseas自動上鍊腕表，精鋼、34.5毫米、酒紅色漆面面盤、時間顯示，同時提供三種不同材質表帶，價格店洽。圖／台北101提供

台北101 珠寶 腕表

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

頂級大克拉Type IIa美鑽現身！Chopard 6億高級珠寶時計限時全台巡展

旗艦餐飲評鑑「500盤2026」9/21全面發布！重量級評審曝光、跨界「盤後派對」引爆熱潮

微風25周年慶9/17登場 找來韓團STAYC、蒙奇奇話題助陣 最高回饋18.6%

TOD'S遠東大巨蛋旗艦店開幕！Pashmy男裝獨賣、「小金豆」包搶眼亮相

相關新聞

韓韶禧美如畫！璀璨鑽石如雨襯金髮新造型 亮相首爾Boucheron珠寶展

在人工智慧與科技快速改變生活的時代，什麼才是最珍貴、最無可取代的存在？法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）2026年全新Carte Blanche高級珠寶系列的Human Being篇章，將答案指向人類本身。品牌日前於首爾展出全系列Carte Blanche, Human Being高級珠寶，以大膽的珠寶創作回應這個哲思辯證；品牌大使韓韶禧也特地出席，並配戴了其中的Rain主題珠寶亮相。

台北101頂級珠寶腕表大賞經濟論壇首開講！ 39場深度鑑賞禮讚時間

自2013年問世以來，台北101「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」已成為全台鐘表藏家心目中不可替代的年度儀式。第14屆大賞於9月9日（三）正式登場，不僅盛大呈現品牌展演、藏家分享與專業對談，更將39場深度鑑賞會交織成閃閃發亮的時間藝術祭典。

Coupang酷澎強化跨境選品 韓系美妝官方直營館集結50大品牌

美商Coupang酷澎持續為台灣線上零售市場帶來豐富多元選品、最快隔日到貨的便利配送體驗及貼心真人客服，9月再掀韓系美妝熱潮。9月10日起，Coupang酷澎韓系美妝官方直營館隆重登場攜手BANILA CO、INNISFREE、MEDIPEEL、nooni、OBgE、rom&nd、Torriden等50大韓系美妝品牌，從清潔、保養到人氣彩妝一次網羅，指定品牌再享滿額贈好禮，以豐富官方正品選擇，讓顧客輕鬆跟上韓系美妝潮流。 K-POP、K-Drama等韓流文化風靡全球，也持續帶動K-Beauty走向國際市場。根據韓國官方統計，2025年韓國化妝品出口額再創新高，躍升為全球第二大化妝品出口國；韓流魅力也吸引愈來愈多台灣旅客赴韓，2025年台灣旅客訪韓人次較前一年成長約28%，創下歷史新高。從追蹤韓星妝容、社群熱門新品，到赴韓旅遊探索當地美妝好物，韓系美妝持續融入台灣顧客日常，也帶動Coupang酷澎站內韓系美妝搜尋熱度。 Coupang酷澎推出攜手品牌推出期間限定優惠。9月18日前購買指定韓系美妝品牌享滿額贈，INNISFREE單筆滿699元即贈INNISFREE紅茶極效修護安瓶7m

梅酒入茶變身秋季手搖新品！ 得正跨界聯名日本CHOYA 中秋前開賣

手搖飲品牌「得正」於中秋節前夕展開跨界合作，攜手全球銷量第一的日本梅酒品牌「CHOYA」，自9月16日起於全台門市期間限定推出話題新品「梅酒葡萄輕烏龍」。這款新作獨家選用100%紀州南高梅釀製的「The CHOYA果泥梅酒」為基底，結合麝香葡萄與清香烏龍茶，打造專屬秋季的清涼微醺果茶體驗。

與時光逆行！Miu Miu微風南山店重新開幕 秋冬Upcycled系列限時秀

時尚品牌Miu Miu為品牌微風南山店完成全新改裝，並於近日正式開幕。全新店面佔地約194平方公尺、折合約60坪，產品線不僅帶來2026秋冬新裝、鞋款、配件，同時更加碼2026秋冬Upcycled系列，將在本周四（9月10日）前限期販售。

文博會後最大角色盛事登場《有市集－原創角色株式會社》進駐台中遠雄廣場

繼高雄站引發熱烈迴響後，《有市集－原創角色株式會社》第二站將於 9 月 8 日正式進駐台中，於 iFG 遠雄廣場台中店打造限定角色快閃體驗，活動一路展至 10 月 10 日。作為文博會後的重要角色盛事，本次集結 10 組台日人氣原創角色，延續「職場生活」主題，讓10組角色以各自的個性與作品特色詮釋職場日常， 結合角色周邊、拍貼機，呈現不同於日常作品的角色面貌。其中，日本人氣原創角色 Maniani World 也將首度來到台中，帶來全新周邊商品，為本次活動增添亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。