梅酒入茶變身秋季手搖新品！ 得正跨界聯名日本CHOYA 中秋前開賣

手搖飲品牌「得正」於中秋節前夕展開跨界合作，攜手全球銷量第一的日本梅酒品牌「CHOYA」，自9月16日起於全台門市期間限定推出話題新品「梅酒葡萄輕烏龍」。這款新作獨家選用100%紀州南高梅釀製的「The CHOYA果泥梅酒」為基底，結合麝香葡萄與清香烏龍茶，打造專屬秋季的清涼微醺果茶體驗。

研發團隊歷經多次風味調配，將熟成南高梅製成的滑順果泥梅酒融於茶飲之中。飲用時，入口先傳來麝香葡萄的清甜，隨後釋放出果泥梅酒飽滿的酸甜層次，底蘊則由輕烏龍茶完美承接，整體風味清爽且富含韻味，將傳統梅酒轉化為極具現代感的茶飲作品。

為了讓消費者體驗更濃郁的風味，9月16日開賣當日起，民眾於全台52間指定門市購買「梅酒葡萄輕烏龍」（中杯75元、大杯85元），即可以55元加購「The CHOYA至極梅酒60mL」一份，自行加入飲品中升級梅果香氣。此外，得正與CHOYA台灣官方社群也將同步舉辦線上抽獎，送出限量好禮。

品牌提醒，此款期間限定新品僅限全台門市現場消費購買，不適用於電話自取、門市外送及任何外送或線上訂餐平台。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

研發團隊歷經多次風味調配，將熟成南高梅製成的滑順果泥梅酒融於茶飲之中。圖／得正提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康