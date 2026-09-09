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Coupang酷澎強化跨境選品 韓系美妝官方直營館集結50大品牌

文／ 張瑞文 提供

美商Coupang酷澎持續為台灣線上零售市場帶來豐富多元選品、最快隔日到貨的便利配送體驗及貼心真人客服，9月再掀韓系美妝熱潮。9月10日起，Coupang酷澎韓系美妝官方直營館隆重登場攜手BANILA CO、INNISFREE、MEDIPEEL、nooni、OBgE、rom&nd、Torriden等50大韓系美妝品牌，從清潔、保養到人氣彩妝一次網羅，指定品牌再享滿額贈好禮，以豐富官方正品選擇，讓顧客輕鬆跟上韓系美妝潮流。

Coupang酷澎韓系美妝官方直營館登場，超過50個品牌正品零時差入手。 圖／ Coupang 提供
Coupang酷澎韓系美妝官方直營館登場，超過50個品牌正品零時差入手。 圖／ Coupang 提供

K-POP、K-Drama等韓流文化風靡全球，也持續帶動K-Beauty走向國際市場。根據韓國官方統計，2025年韓國化妝品出口額再創新高，躍升為全球第二大化妝品出口國；韓流魅力也吸引愈來愈多台灣旅客赴韓，2025年台灣旅客訪韓人次較前一年成長約28%，創下歷史新高。從追蹤韓星妝容、社群熱門新品，到赴韓旅遊探索當地美妝好物，韓系美妝持續融入台灣顧客日常，也帶動Coupang酷澎站內韓系美妝搜尋熱度。

Coupang酷澎推出攜手品牌推出期間限定優惠。9月18日前購買指定韓系美妝品牌享滿額贈，INNISFREE單筆滿699元即贈INNISFREE紅茶極效修護安瓶7ml；OBgE單筆滿499元則贈

OBgE 自然遮瑕素顏霜1.5ml。Coupang酷澎獨家上架的植萃美妝品牌nooni也接力推出官方優惠，9月14日至9月27日全系列76折起，單筆滿799元再贈定妝噴霧。以上贈品數量有限，贈完為止。

Coupang酷澎韓系美妝必買推薦　官方正品為肌膚美麗應援

韓系保養從清潔、補水到重點保養，講究依照不同肌膚需求找到適合自己的保養方式，Coupang酷澎「火箭速配」熱搜韓系商品也反映顧客多元的日常保養需求。Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華，以多重玻尿酸成分為肌膚補充水分，打造水潤膚感；INNISFREE火山泥毛孔調理洗面乳結合火山泥與BHA成分，滿足日常清潔與維持清爽膚況需求；MEDIPEEL玻尿酸補水玫瑰精華面膜每片30ml精華液，幫助提亮膚色、適合密集補水所需。

韓系美妝的魅力也少不了自然妝感與便利使用體驗。Coupang酷澎人氣選擇OBgE自然遮瑕棒，方便針對在意部位快速修飾，打造自然俐落妝感；rom&nd熱銷水光唇釉以透亮水光感妝效，輕鬆為日常妝容增添韓系氛圍。一天結束後，還有BANILA CO ZERO卸妝霜，以卸妝霜質地輕鬆帶走彩妝，讓清潔自然融入每日保養程序，從上妝到卸妝一次滿足。

WOW會員不限金額享免運　不用飛韓國也能跟上美妝新潮流

從台灣熱搜好物到韓國最即時的人氣爆款，Coupang酷澎發揮跨境選品優勢，透過「火箭跨境」將多元韓系美妝保養正品直送台灣顧客家門口。人氣經典LANEIGE蘭芝睡美人極萃晚安唇膜，睡前簡單一抹即可完成唇部保養，莓果香、蜜柚香、草莓蛋糕等多款香味，為夜間保養增添療癒感；Derma Factory 20%菸鹼醯胺粉紅水，以20%高濃度菸鹼醯胺為特色，搭配清爽水感質地，提顧客多元選擇。

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」不限金額免運，以及信用卡回饋、會員專屬優惠等多項福利。無論是日常保養補貨、跟上韓國最新彩妝趨勢，或想嘗試社群人氣新品，都能透過Coupang酷澎一站探索多元韓系品牌，省下飛往韓國採買的時間與行李空間，也能輕鬆把K-Beauty融入日常生活。

韓系美妝推薦

[Coupang酷澎獨家] nooni植萃亮顏淨透卸妝油, 200ml。 圖／ Coupang 提供
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INNISFREE綠茶籽玻尿酸保濕精華 80ml。 圖／ Coupang 提供
INNISFREE綠茶籽玻尿酸保濕精華 80ml。 圖／ Coupang 提供

INNISFREE維他命C亮白泥膜潔面乳 120ml。 圖／ Coupang 提供
INNISFREE維他命C亮白泥膜潔面乳 120ml。 圖／ Coupang 提供

OBgE 自然遮瑕粉底棒 象牙白13g。 圖／ Coupang 提供
OBgE 自然遮瑕粉底棒 象牙白13g。 圖／ Coupang 提供

OBgE自然遮瑕素顏霜 經典原版50g。 圖／ Coupang 提供
OBgE自然遮瑕素顏霜 經典原版50g。 圖／ Coupang 提供

Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華 50ml。 圖／ Coupang 提供
Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華 50ml。 圖／ Coupang 提供

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