Coupang酷澎強化跨境選品 韓系美妝官方直營館集結50大品牌

美商Coupang酷澎持續為台灣線上零售市場帶來豐富多元選品、最快隔日到貨的便利配送體驗及貼心真人客服，9月再掀韓系美妝熱潮。9月10日起，Coupang酷澎韓系美妝官方直營館隆重登場攜手BANILA CO、INNISFREE、MEDIPEEL、nooni、OBgE、rom&nd、Torriden等50大韓系美妝品牌，從清潔、保養到人氣彩妝一次網羅，指定品牌再享滿額贈好禮，以豐富官方正品選擇，讓顧客輕鬆跟上韓系美妝潮流。

Coupang酷澎韓系美妝官方直營館登場，超過50個品牌正品零時差入手。 圖／ Coupang 提供

K-POP、K-Drama等韓流文化風靡全球，也持續帶動K-Beauty走向國際市場。根據韓國官方統計，2025年韓國化妝品出口額再創新高，躍升為全球第二大化妝品出口國；韓流魅力也吸引愈來愈多台灣旅客赴韓，2025年台灣旅客訪韓人次較前一年成長約28%，創下歷史新高。從追蹤韓星妝容、社群熱門新品，到赴韓旅遊探索當地美妝好物，韓系美妝持續融入台灣顧客日常，也帶動Coupang酷澎站內韓系美妝搜尋熱度。

Coupang酷澎推出攜手品牌推出期間限定優惠。9月18日前購買指定韓系美妝品牌享滿額贈，INNISFREE單筆滿699元即贈INNISFREE紅茶極效修護安瓶7ml；OBgE單筆滿499元則贈

OBgE 自然遮瑕素顏霜1.5ml。Coupang酷澎獨家上架的植萃美妝品牌nooni也接力推出官方優惠，9月14日至9月27日全系列76折起，單筆滿799元再贈定妝噴霧。以上贈品數量有限，贈完為止。

Coupang酷澎韓系美妝必買推薦 官方正品為肌膚美麗應援

韓系保養從清潔、補水到重點保養，講究依照不同肌膚需求找到適合自己的保養方式，Coupang酷澎「火箭速配」熱搜韓系商品也反映顧客多元的日常保養需求。Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華，以多重玻尿酸成分為肌膚補充水分，打造水潤膚感；INNISFREE火山泥毛孔調理洗面乳結合火山泥與BHA成分，滿足日常清潔與維持清爽膚況需求；MEDIPEEL玻尿酸補水玫瑰精華面膜每片30ml精華液，幫助提亮膚色、適合密集補水所需。

韓系美妝的魅力也少不了自然妝感與便利使用體驗。Coupang酷澎人氣選擇OBgE自然遮瑕棒，方便針對在意部位快速修飾，打造自然俐落妝感；rom&nd熱銷水光唇釉以透亮水光感妝效，輕鬆為日常妝容增添韓系氛圍。一天結束後，還有BANILA CO ZERO卸妝霜，以卸妝霜質地輕鬆帶走彩妝，讓清潔自然融入每日保養程序，從上妝到卸妝一次滿足。

WOW會員不限金額享免運 不用飛韓國也能跟上美妝新潮流

從台灣熱搜好物到韓國最即時的人氣爆款，Coupang酷澎發揮跨境選品優勢，透過「火箭跨境」將多元韓系美妝保養正品直送台灣顧客家門口。人氣經典LANEIGE蘭芝睡美人極萃晚安唇膜，睡前簡單一抹即可完成唇部保養，莓果香、蜜柚香、草莓蛋糕等多款香味，為夜間保養增添療癒感；Derma Factory 20%菸鹼醯胺粉紅水，以20%高濃度菸鹼醯胺為特色，搭配清爽水感質地，提顧客多元選擇。

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」不限金額免運，以及信用卡回饋、會員專屬優惠等多項福利。無論是日常保養補貨、跟上韓國最新彩妝趨勢，或想嘗試社群人氣新品，都能透過Coupang酷澎一站探索多元韓系品牌，省下飛往韓國採買的時間與行李空間，也能輕鬆把K-Beauty融入日常生活。

韓系美妝推薦

[Coupang酷澎獨家] nooni植萃亮顏淨透卸妝油, 200ml。 圖／ Coupang 提供

INNISFREE綠茶籽玻尿酸保濕精華 80ml。 圖／ Coupang 提供

INNISFREE維他命C亮白泥膜潔面乳 120ml。 圖／ Coupang 提供

OBgE 自然遮瑕粉底棒 象牙白13g。 圖／ Coupang 提供

OBgE自然遮瑕素顏霜 經典原版50g。 圖／ Coupang 提供