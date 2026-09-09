與時光逆行！Miu Miu微風南山店重新開幕 秋冬Upcycled系列限時秀

時尚品牌Miu Miu為品牌微風南山店完成全新改裝，並於近日正式開幕。全新店面佔地約194平方公尺、折合約60坪，產品線不僅帶來2026秋冬新裝、鞋款、配件，同時更加碼2026秋冬Upcycled系列，將在本周四（9月10日）前限期販售。

重新改裝完成的Miu Miu微風南山專門店，整體以品牌經典天藍色為基調，搭配石灰岩立面、木質格柵、大面積玻璃櫥窗，展現一如Miu Miu女孩（子）的輕快、甜美與獨特個性。

創意總監Miuccia Prada本季以「Mindful Intimacy」為主題，透過洗滌面料與柔和剪裁，傳遞心靈與肌膚的親暱舒適。二截式露腰設計轉化為運動與都會感，從尼龍連帽套裝到仿皺皮革組合，拉長了視覺比例。多款造型透過髮箍、刺繡與水晶疊搭，無聲傳遞閃耀喜悅。配件同樣亮眼，寬楦休閒鞋與刺繡拖鞋相映成趣，Arcadie包款則融入鎖頭細節，搭配反向設計的粗細羅紋長手套，展現滿滿玩心，同時日前為多位韓流名人穿戴的泡泡鞋更是本季專門店的主打配件。

值得一提的是，宛如限定系列的2026秋冬Upcycled系列也到貨台灣，該系列從白色棉質襯衫和卡其色棉質帆布長褲為原點，擴充為正式與隨性、精緻與日常之間的甜蜜衣櫃。該系列是由專家在全世界搜集古著，單品皆經過修復後重新改造，以誇張比例、縮短剪裁與寬大輪廓為三項設計重點，賦予舊衣全新生命，同時單品的結構與可能也被重新改造，包含長褲被「二創」轉化成為外套、馬甲與裙裝，單品也大量經過裁切袖口、蝴蝶結、緞帶、印花與水晶刺繡，展現宛如從外婆或奶奶衣櫃挖寶的新鮮感、與時光逆行。

Miu Miu 2026秋冬Upcycled系列將為超限時販售，僅至本月10日（四）為止，此後便將輪調前往其他市場，2026秋冬系列則將持續販售，可洽Miu Miu微風南山專門店，或電洽02-2729-2258詢問。

2026秋冬Upcycled系列是將全世界搜集而來的古著重新修復、改造，展現永續與趣味性。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Bubble刺繡裝飾運動鞋，價格店洽。圖／Miu Miu提供

天藍色搭配木格柵的空間設計，傳遞了一如Miu Miu的輕快少女甜美調性。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Rendez-vous納帕皮革手提包，11萬元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Arcadie鉚釘裝飾手提包，13萬5,000元。圖／Miu Miu提供