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許光漢也吃過！韓國人氣燒肉「囕盈豚」登台 招牌料理、排隊方式曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自首爾的「囕盈豚」將於9月12日正式登台。記者陳睿中／攝影
來自首爾的「囕盈豚」將於9月12日正式登台。記者陳睿中／攝影

開業40年、被譽為韓國三大排隊名店之一的「囕盈豚」，即將於9月12日正式插旗台北大巨蛋遠東Garden City，開設首間海外分店。店內除延續供應招牌的豬五花、霜降等不同部位的肉品，還有韓式蒸蛋、辣炒年糕等多款特色韓食，以及使用三星蔥入饌的「三星蔥辛奇」等開胃小菜，帶來道地的韓式燒肉體驗。

「囕盈豚」在韓國當地擁有高度人氣，也是許多韓流明星青睞的燒肉名店，包括BTS成員、許光漢都曾是座上嘉賓。本次由開展餐飲集團引進來台，在台北大巨蛋遠東Garden City設置全球首間海外分店。店內規劃有81坪，設置89席座位，並規劃有10人獨立包廂，滿足不同團體的用餐需求。

延續本店的傳統，「囕盈豚」強調於桌邊設置炭火烤爐，並以專人服務協助代烤，確保每塊肉品都能呈現最佳的狀態，也能讓顧客專心品嚐燒肉滋味。店內依照不同風味特色，規劃有5種豬肉部位。其中「老饕豬」又稱肋眼蓋，呈片狀三角形，入口軟嫩多汁；「松阪豬」油花分布均勻，爽脆彈牙；「豬五花」有著肥瘦適中的層次，大火燒烤後具有外酥內嫩的口感；「霜降豬」取自豬隻背脊部位，油脂輕盈、肉感豐富；「豬梅花」滋味平衡，兼具油香與肉感，燒烤後的滋味討喜。

店內規劃有套餐與單點方案。「雙人套餐」包含霜降豬、老饕豬、松阪豬（3選1）與豬五花、豬梅花，還有辛奇湯、蒸蛋、包肉生菜、小菜等副餐，每套1,900～2,300元。「三人套餐」同樣提供精選肉品3選1，搭配兩款肉品與副餐，每套2,850～3,450元。針對單點肉品，「豬五花」每份440元，「豬梅花」每份460元。

適合搭配燒肉的佐料與小菜，囕盈豚特別設計「岩鹽、自製海鮮醬、香香蝦、芥末、包飯醬」的沾料組合，可依照個人喜好搭配，展現出多樣變化。另外小菜中的「三星蔥辛奇」選用台灣三星蔥入菜，將台灣風味化身為韓式辛奇；「辛奇捲」則使用白菜包裹醃漬蘿蔔，口感更具層次。其他還有醬漬洋蔥、白辛奇、辣白蘿蔔等小菜，為餐桌增添清爽的轉換。

除了燒肉作為主角外，囕盈豚並提供多種特色韓食料理。燒肉必吃的「冷湯Q麵」以冰沙湯底搭配彈牙麵條，酸香解膩，每份380元；「辣炒年糕」以濃香微辛的湯汁，搭配韓式年糕、魚板等食材，帶來大大的滿足感，每份450元。其他還有韓式蒸蛋、辣拌Q麵、大將湯、辛奇湯等品項，每份220元起。

依循首爾本店的做法，囕盈豚暫不提供訂位服務，均採現場候位。開幕初期營業時間為週一至週五16:30至23:00，週六至週日則為14:30至23:00。「候位時間」為平日週一至週五15:30至20:00、假日週六及週日13:30至20:00，候位採現場登記，每組最多登記8人（兒童亦須記入人數），待收到候位確認簡訊後，10分鐘內出示手機畫面報到入座，用餐時間為120分鐘。

【囕盈豚 NYD Taipei】

地址：臺北市信義區忠孝東路四段517號1樓（台北大巨蛋遠東Garden City）

電話：(02)2766-7789

冷湯Q麵，380元。記者陳睿中／攝影
冷湯Q麵，380元。記者陳睿中／攝影

囕盈豚提供有5種不同的豬肉部位，包括老饕豬、霜降豬等品項。記者陳睿中／攝影
囕盈豚提供有5種不同的豬肉部位，包括老饕豬、霜降豬等品項。記者陳睿中／攝影

辣拌Q麵，360元。記者陳睿中／攝影
辣拌Q麵，360元。記者陳睿中／攝影

老饕豬。記者陳睿中／攝影
老饕豬。記者陳睿中／攝影

蒸蛋，220元。記者陳睿中／攝影
蒸蛋，220元。記者陳睿中／攝影

大醬湯，360元。記者陳睿中／攝影
大醬湯，360元。記者陳睿中／攝影

豬梅花。記者陳睿中／攝影
豬梅花。記者陳睿中／攝影

辣炒年糕，450元。記者陳睿中／攝影
辣炒年糕，450元。記者陳睿中／攝影

囕盈豚提供有多種佐肉沾料與特色小菜。記者陳睿中／攝影
囕盈豚提供有多種佐肉沾料與特色小菜。記者陳睿中／攝影

囕盈豚提供有包肉生菜，可依照個人喜好搭配。記者陳睿中／攝影
囕盈豚提供有包肉生菜，可依照個人喜好搭配。記者陳睿中／攝影

霜降豬。記者陳睿中／攝影
霜降豬。記者陳睿中／攝影

囕盈豚採桌邊專人代烤服務，確保每塊肉品的品質。記者陳睿中／攝影
囕盈豚採桌邊專人代烤服務，確保每塊肉品的品質。記者陳睿中／攝影

豬五花。記者陳睿中／攝影
豬五花。記者陳睿中／攝影

韓國 燒肉 許光漢

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