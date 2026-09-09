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學生專屬、杯裝啤酒「買一送一」！ 金色三麥海鮮啤酒派對限時開喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金色三麥推出夏日限定「麥浪啤酒派對」，五款海鮮料理與一款微醺冰沙澎湃登場。圖／金色三麥提供
金色三麥推出夏日限定「麥浪啤酒派對」，五款海鮮料理與一款微醺冰沙澎湃登場。圖／金色三麥提供

夏日聚餐想吃海鮮又想暢飲啤酒金色三麥一次推出雙重優惠！即日起至9月15日晚間8點至10點，年滿18歲學生憑本人有效學生證至門市內用，即享杯裝啤酒「買一送一」；同時即日起至9月30日推出夏季限定「麥浪啤酒派對」，集結鮮蝦、干貝、淡菜、透抽等海味，推出五款限定料理及一款海島風微醺冰沙，讓夏日晚餐多一個聚餐選擇。

「麥浪啤酒派對」以海鮮與啤酒為主軸，從直火炙烤、濃郁燉飯，到酸辣冷拌與椒麻酥炸，透過不同料理手法呈現海鮮風味。其中「地中海風漁夫烤盤」一次集結干貝、淡菜、透抽與海蝦，經直火烤製後搭配羅勒、綠橄欖及帕瑪森起司，再撒上烤麵包屑，兼具海鮮鮮甜與酥脆口感。

喜歡濃郁海味則可選「濃醇黑浪墨魚燉飯」，以海鮮高湯及墨魚汁熬煮米飯，加入蛤蜊、新鮮墨魚與帕瑪森起司，將海鮮風味融入每一口米飯。「鮮浪奶油蒜爆蝦」則以鮮蒜、奶油、檸檬汁及番茄醬調製醬汁，包裹Q彈鮮蝦，搭配烤麵包沾取醬汁享用，更添濃郁層次。

「南國酸辣拌海鮮」則以冰鎮透抽、海蝦搭配辣椒、蒜末、香菜，再以檸檬與魚露提味，酸香中帶著辛辣，適合炎熱天氣享用；「墨魚椒麻炸彈」則將炸墨魚裹上椒麻醬汁，搭配洋蔥絲，酥脆口感與花椒香氣交織，也成為啤酒佐餐的下酒選擇。

飲品同步推出「海灘蘭姆搖搖」，以蘭姆酒搭配芒果、覆盆子果泥與椰漿製成冰沙，再加入鳳梨、檸檬及蜂蜜啤酒，酸甜果香與微醺滋味交織，營造夏日海島氛圍。

除了夏季限定菜單，金色三麥也推出「金色星期三」活動，會員每週三至門市內用消費，可享當月指定招牌餐點半價。9月指定餐點為「大窯大擺烤肋排」，以美式煙燻風味搭配獨門醬汁，每桌限優惠一份，讓週三下班聚餐也能享有優惠。

要注意的是，「金色星期三」限門市內用，50人以上團體訂位不適用，且不得與其他優惠併用，UMAMI金色三麥微風南山店亦不適用。學生啤酒優惠同樣限門市內用，50人以上團體訂位不適用，不得與其他優惠併用，金色三麥嘉義耐斯店及UMAMI金色三麥微風南山店亦不適用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至9月15日，每日晚間8時至10時，年滿18歲的學生出示本人有效學生證，即享杯裝啤酒「買一送一」。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至9月15日，每日晚間8時至10時，年滿18歲的學生出示本人有效學生證，即享杯裝啤酒「買一送一」。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「墨魚椒麻炸彈」將現炸酥脆墨魚裹上經典椒麻醬汁，花椒香氣與酥麻滋味在口中爆發，是夏日歡聚的涮嘴下酒菜。圖／金色三麥提供
「墨魚椒麻炸彈」將現炸酥脆墨魚裹上經典椒麻醬汁，花椒香氣與酥麻滋味在口中爆發，是夏日歡聚的涮嘴下酒菜。圖／金色三麥提供

金色三麥推出「金色星期三」，會員於每週三至門市內用消費，即享指定招牌餐點優惠乙份，每桌限優惠乙份。圖／金色三麥提供
金色三麥推出「金色星期三」，會員於每週三至門市內用消費，即享指定招牌餐點優惠乙份，每桌限優惠乙份。圖／金色三麥提供

「海灘蘭姆搖搖」融合蘭姆酒、芒果、覆盆子果泥與椰漿，再加入鳳梨、檸檬及蜂蜜啤酒，打造充滿海島風情的微醺冰沙。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「海灘蘭姆搖搖」融合蘭姆酒、芒果、覆盆子果泥與椰漿，再加入鳳梨、檸檬及蜂蜜啤酒，打造充滿海島風情的微醺冰沙。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「濃醇黑浪墨魚燉飯」以自製海鮮高湯與墨魚汁燉煮米飯，搭配蛤蜊、新鮮墨魚及帕瑪森起司，呈現深厚鮮濃滋味。圖／金色三麥提供
「濃醇黑浪墨魚燉飯」以自製海鮮高湯與墨魚汁燉煮米飯，搭配蛤蜊、新鮮墨魚及帕瑪森起司，呈現深厚鮮濃滋味。圖／金色三麥提供

「鮮浪奶油蒜爆蝦」以金黃酸甜醬汁裹滿Ｑ彈鮮蝦，搭配香烤麵包吸附醬汁，濃郁過癮。圖／金色三麥提供
「鮮浪奶油蒜爆蝦」以金黃酸甜醬汁裹滿Ｑ彈鮮蝦，搭配香烤麵包吸附醬汁，濃郁過癮。圖／金色三麥提供

「地中海風漁夫烤盤」集結干貝、淡菜、透抽與海蝦，以直火炙烤鎖住鮮甜，洋溢南歐度假風情。圖／金色三麥提供
「地中海風漁夫烤盤」集結干貝、淡菜、透抽與海蝦，以直火炙烤鎖住鮮甜，洋溢南歐度假風情。圖／金色三麥提供

「南國酸辣拌海鮮」以冰鎮透抽、海蝦搭配辣椒、檸檬與魚露，酸辣爽口，是夏日開胃首選。圖／金色三麥提供
「南國酸辣拌海鮮」以冰鎮透抽、海蝦搭配辣椒、檸檬與魚露，酸辣爽口，是夏日開胃首選。圖／金色三麥提供

金色三麥 啤酒 派對

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