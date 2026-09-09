學生專屬、杯裝啤酒「買一送一」！ 金色三麥海鮮啤酒派對限時開喝
夏日聚餐想吃海鮮又想暢飲啤酒，金色三麥一次推出雙重優惠！即日起至9月15日晚間8點至10點，年滿18歲學生憑本人有效學生證至門市內用，即享杯裝啤酒「買一送一」；同時即日起至9月30日推出夏季限定「麥浪啤酒派對」，集結鮮蝦、干貝、淡菜、透抽等海味，推出五款限定料理及一款海島風微醺冰沙，讓夏日晚餐多一個聚餐選擇。
「麥浪啤酒派對」以海鮮與啤酒為主軸，從直火炙烤、濃郁燉飯，到酸辣冷拌與椒麻酥炸，透過不同料理手法呈現海鮮風味。其中「地中海風漁夫烤盤」一次集結干貝、淡菜、透抽與海蝦，經直火烤製後搭配羅勒、綠橄欖及帕瑪森起司，再撒上烤麵包屑，兼具海鮮鮮甜與酥脆口感。
喜歡濃郁海味則可選「濃醇黑浪墨魚燉飯」，以海鮮高湯及墨魚汁熬煮米飯，加入蛤蜊、新鮮墨魚與帕瑪森起司，將海鮮風味融入每一口米飯。「鮮浪奶油蒜爆蝦」則以鮮蒜、奶油、檸檬汁及番茄醬調製醬汁，包裹Q彈鮮蝦，搭配烤麵包沾取醬汁享用，更添濃郁層次。
「南國酸辣拌海鮮」則以冰鎮透抽、海蝦搭配辣椒、蒜末、香菜，再以檸檬與魚露提味，酸香中帶著辛辣，適合炎熱天氣享用；「墨魚椒麻炸彈」則將炸墨魚裹上椒麻醬汁，搭配洋蔥絲，酥脆口感與花椒香氣交織，也成為啤酒佐餐的下酒選擇。
飲品同步推出「海灘蘭姆搖搖」，以蘭姆酒搭配芒果、覆盆子果泥與椰漿製成冰沙，再加入鳳梨、檸檬及蜂蜜啤酒，酸甜果香與微醺滋味交織，營造夏日海島氛圍。
除了夏季限定菜單，金色三麥也推出「金色星期三」活動，會員每週三至門市內用消費，可享當月指定招牌餐點半價。9月指定餐點為「大窯大擺烤肋排」，以美式煙燻風味搭配獨門醬汁，每桌限優惠一份，讓週三下班聚餐也能享有優惠。
要注意的是，「金色星期三」限門市內用，50人以上團體訂位不適用，且不得與其他優惠併用，UMAMI金色三麥微風南山店亦不適用。學生啤酒優惠同樣限門市內用，50人以上團體訂位不適用，不得與其他優惠併用，金色三麥嘉義耐斯店及UMAMI金色三麥微風南山店亦不適用。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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