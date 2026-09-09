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Coupang酷澎火箭購物節9月登場 WOW會員指定商品天天7折

文／ 張瑞文 提供

Coupang酷澎「火箭購物節」開跑！WOW會員即日起至9月18日購買餅乾泡麵、各式飲品、生活清潔用品、育兒嬰幼用品、寵物食品用品、數位3C等指定商品，單筆不限金額，天天享7折、最高現折200元。從嘴饞想吃的零食、換季補貨的生活用品，到整箱飲品、尿布及家電，都能在Coupang酷澎一次購足；「火箭速配」今天訂最快明天到，免去逛賣場、排隊結帳與大包小包搬運的麻煩，讓聰明顧客更輕鬆掌握生活節奏。

Coupang酷澎火箭購物節為WOW會員獻上７折優惠，指定食品飲品、清潔用品、寵物食品用品天天最高省200元。 圖／ Coupang 提供
Coupang酷澎火箭購物節為WOW會員獻上７折優惠，指定食品飲品、清潔用品、寵物食品用品天天最高省200元。 圖／ Coupang 提供

Coupang酷澎持續深耕台灣，與優質本土品牌合作，將富有創意的台味零食，以及蘊含各地特色的農會系列產品推薦給更多顧客。午後零食熱門選擇包括黑師傅捲心酥、福義軒湘辣蘇打餅，還有添加台東池上好米製成的池上鄉農會池上小饅頭，以及關西鎮農會仙草茶包等在地特色商品，免去到門市排隊搶購的麻煩，透過Coupang酷澎一鍵下單，最快隔天就能在家品嘗台灣各地人氣好滋味。

今年飲品吹起清爽「檸檬風」，酸甜風味搭配沁涼氣泡，成為炎熱天氣下的消暑選擇。多喝水MAX機能強炭酸生檸風味每瓶含有1,000毫克檸檬酸及維生素C，清爽氣泡感為身體增添活力；日本人氣百事生可樂也推出檸檬風味，將獨特氣泡口感結合清新檸檬香氣，帶來獨具新意的爽快滋味。

連日降雨濕氣難纏　Coupang酷澎乾爽好物一鍵送到家

近期中南部雨勢再起、北部午後陣雨頻繁，衣服難乾、居家潮濕黏膩也成為不少家庭的生活困擾。Coupang酷澎火箭購物節推薦實用好物，ARIEL抗菌洗衣精補充包室內晾衣型，主打面對90%濕度持續抗臭，濃縮劑型兼顧去漬力與使用效率；icon愛康透芯涼感衛生棉護墊型添加茶樹、薄荷精油，在濕熱天氣提供私密機清爽感。寶寶屁屁同樣需要對抗悶熱，幫寶適清新幫主打「綠幫升級版」，採用更柔軟材質並提升吸收力，是育兒家庭高CP值選擇。

想從居家環境改善濕氣，Whirlpool惠而浦10L除濕機WDEE10TW內建三種除濕模式，雨天在室內也能讓衣物乾燥，減少連日降雨帶來的生活不便；還有Whirlpool 惠而浦25L蒸烤爐WSO2500B，無論低溫舒肥、蒸氣發酵、低溫乾果，一機可滿足烘烤蒸煮等需求。

>> Coupang酷澎火箭購物節，9/1~9/18 WOW會員天天現折200元，把心儀商品帶回家。

無論是人氣零食、新風味飲料，到洗衣精、整箱尿布及除濕機等大小生活用品，都能透過Coupang酷澎直接送到家，還可預約1~7天內的送達時間，讓忙碌上班族及育兒家庭不用為了補貨奔波賣場、免搬免扛，也能便利購入熟悉、安心的品牌商品。

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，以及信用卡、會員專屬現折優惠等多項福利。無論日常臨時補貨、家庭定期囤貨，或公司行號等大量採買需求，都能搭配最快隔日到貨的便利配送服務，讓日常採買更省時、省力。

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