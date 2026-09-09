高雄直飛沖繩1,980元起！捷星日本12月開航 每周3個航班往返

高雄旅客赴日再添直飛選擇！捷星日本航空（Jetstar Japan）今（9）日宣布，將於2026年12月6日開航高雄－沖繩（那霸）航線，每周三、五、日營運，提供每周3個來回、共6班航班，機票即日起開賣，高雄－沖繩單程票價1,980元起。

這也是捷星日本航空首條以沖繩那霸機場為起降點的國際航線。航空公司表示，新航線開航後，捷星日本將成為唯一提供高雄與沖繩那霸直飛服務的日本航空公司。

高雄－那霸航線由空中巴士A320客機執飛，航班編號GK98，高雄14:35起飛、17:15抵達那霸，飛行時間約1小時40分；回程GK97則於那霸12:40起飛、13:35抵達高雄，飛行時間約1小時55分。

票價方面，單程1,980元起，並免收燃油附加費，不過票價另不包含機票附加費、手續費、稅金及每人每航班175元預訂服務費等費用，實際價格仍依訂位時顯示為準。旅客可透過捷星航空官網、App、客服中心及旅行社購票。

捷星日本目前已營運高雄－東京（成田）航線，每日1個來回班次。高雄－沖繩加入後，高雄出發的捷星日本國際航線增至2條。此外，2026年冬季航班期間，捷星日本預計營運台北（桃園）－東京（成田）每周18個來回航班，以及台北（桃園）－大阪（關西）每周14個來回航班，加上高雄航線後，往返台北、高雄的航網每周最多達42個來回航班。

捷星日本航空代表董事兼CEO田中正和表示，去年12月開航高雄－東京航線後，高雄及周邊地區赴日旅遊需求持續暢旺，也有愈來愈多日本旅客前往高雄。此次新增高雄－沖繩航線，希望提供更多元的旅遊選擇，進一步促進高雄與沖繩的觀光及人文交流。

捷星日本航空代表董事兼CEO田中正和感謝支持與協助新航點開航的相關單位。圖/捷星日本航空提供