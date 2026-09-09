新光三越北車明接軌450萬會員 撒10.5萬份500點、20天拚7萬新會員

新光三越接手台北車站商場後，加速將北車納入既有會員體系。新光三越9日表示，9月10日起台北車站將正式接軌全台450萬會員，skm points點數累積、折抵及skm pay等服務全面上線，並鎖定北車龐大通勤及旅遊人流，喊出20天新增7萬名會員的目標，年底會員數朝460萬人邁進。

新光三越7月25日正式接手台北車站商場營運，事業版圖也從百貨、Outlet延伸至交通樞紐型商場。新光三越表示，此次會員系統串接是接手北車後的重要一步，過去會員權益主要集中在百貨場域，北車加入後，會員在通勤、旅遊途中也能累積及使用點數，其他分店累積的點數可在北車使用，在北車累積的點數也能回到全台分店使用。

為加速北車會員導流，新光三越9月10日至30日推出迎新活動，共準備10.5萬份、每份500點skm points，其中新會員7萬份、既有會員3萬份、國際旅客5,000份。新會員加入即可領取500點；既有會員在台北車站不限金額消費可領500點；國際旅客則可持護照申辦遊客貴賓卡後領取。

新光三越也同步擴大點數兌換範圍，除全台分店推出逾百項會員兌換商品，台北車站也有超過20家餐飲品牌加入，包括本村炸雞、大王千金、姥姥酸菜魚、阿豬媽等，並有原價100元商品可直接以500點兌換，藉此提高會員點數使用率。

新光三越目前會員總數約450萬人，其中紅卡會員規模最大、約300萬人，申辦門檻為單筆消費2,000元；橘卡只要下載App即可加入，銀卡及金卡門檻分別為消費20萬元及60萬元，金卡目前約1萬多人。另有尊榮卡會員，消費金額均在百萬元以上，但並未設定單一固定門檻。

新光三越也看好北車帶進新的會員結構，尤其國際觀光客是過去百貨會員經營之外的重要客群。此次外籍旅客可透過實體遊客貴賓卡承接點數，未來則規劃進一步調整服務方式；同時也透過機場LBS落地簡訊等方式，向抵台國際旅客推播相關資訊。

北車接手後的櫃位調整也持續進行。新光三越表示，原有店家約九成續留，目前僅剩一家尚未開業，後續商場將採分批方式進行改裝，施工期間仍會維持超過七成區域正常營運，同時間裝修範圍控制在三成左右，降低改裝對消費者的影響。

營運方面，新光三越今年1至8月業績在不含台中中港店的基礎下，較去年同期成長約3%；若將台中中港店納入計算，則年增接近三成。隨著北車會員系統正式接軌，新光三越也希望把交通樞紐帶來的新客群導入既有會員體系，年底會員總數進一步挑戰460萬人。