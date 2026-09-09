不只日月潭！南投赴越南搶客 氣球、吊橋、暗空公園全端上桌

南投縣政府觀光處攜手觀光業者赴越南參加「2026年越南胡志明市國際旅展」，從旅行業者到一般旅客雙向拓展市場，主打九十九峰氦氣球樂園、合歡山暗空公園等新景點，也結合茶、巧克力及咖啡體驗，爭取越南旅客來南投旅遊。

南投縣觀光推廣團隊先在胡志明市西貢日航酒店舉辦臺灣觀光推廣會，吸引近百名當地旅行社、旅遊代銷商及媒體參加。縣府與胡志明市主要旅行業者面對面交流，介紹南投最新旅遊路線、特色旅宿及深度體驗，盼透過業者合作，把南投旅遊產品納入越南旅行團行程。

縣府此次刻意強打近年打造的觀光新亮點，包括九十九峰氦氣球樂園、合歡山暗空公園、雙龍瀑布七彩吊橋及福興溫泉區，搭配日月潭、清境農場、溪頭等經典景點，呈現南投從湖泊、山林到溫泉的多元旅遊特色。

在旅展現場，南投於臺灣館設置觀光展攤，除介紹日月潭、清境農場及溪頭，也把南投茶文化及巧克力咖啡節相關產品帶到越南，透過茶、咖啡及巧克力等特色體驗，讓當地民眾從味覺與嗅覺認識南投。

縣府表示，三天旅展吸引數千名越南民眾及自由行旅客駐足詢問，中越文旅遊摺頁及宣導品也索取一空；另在B2B推廣會中，不少越南業者對南投新景點表達高度興趣，並有意安排團客前往。

縣府指出，越南是南投持續拓展的東南亞重要客源市場，未來將透過國際旅展、旅遊業者交流及產品合作，持續提高南投在越南市場的能見度，吸引更多越南旅客造訪南投。

南投縣府組團參加越南胡志明市國際旅展，向當地民眾及旅遊業者推介南投特色景點。圖／南投縣政府提供