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從1支寶特瓶開始 遠雄廣場 Green Living綠色購物節 推廣消費綠色足跡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，9月18、19日會員日來店禮為「環保減塑隨手杯」。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，9月18、19日會員日來店禮為「環保減塑隨手杯」。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，發起「萬瓶集結行動」，希望從1支寶特瓶出發，透過回收、再生、惜食與永續體驗，讓民眾看見資源循環的價值，也讓每一次微小的行動，都成為推動永續生活的重要力量。

汐止遠雄廣場表示，綠色購物節以「永續」為核心，響應ESG永續發展理念， 將環境保護、資源循環與友善生活融入購物、飲食及日常體驗。透過「永續E存摺2.0 綠生活里程」，鼓勵民眾從小小行動開始，累積自己的綠色足跡

9月1日至30日在1F創意廊道登場的「萬瓶集結行動」，以「寶特瓶再生研究所」為主題，帶領民眾認識寶特瓶回收後的循環旅程。從回收、分類、清洗、破碎、造粒，到重新製成再生原料及生活用品，透過完整展示讓民眾看見「回收」不只是丟進回收桶，而是讓資源重新回到生活中的重要一步。

遠雄廣場表示，活動期間民眾可將使用完畢的寶特瓶，簡單壓扁後投入指定回收桶，遠雄廣場將持續統計回收數量並公布成果，讓每一支被回收的寶特瓶，都成為看得見的永續行動。民眾參與活動當天，可掃描QR Code參加「永續E存摺2.0 綠生活里程」集章，讓環保行動進一步轉化為具體的綠生活里程。

除了寶特瓶回收，遠雄廣場也將「循環再生」延伸至趣味手作體驗。日前舉辦的「寶特瓶蘑菇燈」，將回收寶特瓶轉化為創意燈飾。9月12日則會運用100%回收寶特瓶蓋，製作海龜吊飾等作品，讓民眾透過親手創作，認識廢棄塑膠重新利用的可能性。9月26日推出「清新米糠皂DIY」，從不同面向體驗資源再利用，將ESG理念落實於生活中。

為讓永續行動更加完整，Green Living 綠色購物節同步推出「綠食光計畫」，從「吃得剛剛好」落實惜食理念，邀請民眾至B1美食街內用並拍攝空盤照，響應減少食物浪費，讓「惜食」成為日常生活中簡單又具體的ESG行動。

配合綠色購物節，9月18、19日會員日來店禮為「環保減塑隨手杯」，活動期間全館當日累計消費滿1000元，憑iFG遠雄廣場App會員或會員卡，以及同卡號積點電子發票證明聯、銷貨明細，即可兌換1個環保杯。

iFG遠雄廣場表示，ESG不只是企業責任，更需要每個人的參與才能形成改變。舉辦Green Living 綠色購物節，是希望從1支寶特瓶出發，讓每一次看似微小的行動，都成為推動永續生活的重要力量。相關活動資訊可至iFG遠雄廣場官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，在1F創意廊道發起寶特瓶集結行動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，在1F創意廊道發起寶特瓶集結行動。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，將循環再生延伸至趣味手作體驗。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場9月推出「Green Living 綠色購物節」，將循環再生延伸至趣味手作體驗。圖／遠雄廣場提供

遠雄 足跡 綠色 資源回收

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