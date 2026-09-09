世界茶品博物館進駐台北車站 High Tea近200款茶一次喝遍
深耕全球茶飲原物料供應鏈近36年的High Tea，首度跨足百貨零售市場，首間百貨直營門市進駐新光三越台北站前店B2，以「世界茶品博物館」為概念，集結近200款世界風味茶，打造「聞香展示區」、「精選茶包展示區」、「世界茶品陳列區」三大體驗空間，讓消費者透過「看、聞、品、選」4步驟，找到適合自己的茶。
High Tea自1991年成立，長期服務餐飲、食品及品牌通路，此次首度從製造端走向消費市場，選址台北車站交通樞紐，看準通勤族、商務客、學生及國內外旅客需求，並以「Home Tea Bar」概念，讓消費者依照時間、心情、口味與生活需求，打造自己的每日茶單。
門市「聞香展示區」可近距離感受茶香與前、中、後段風味；「精選茶包展示區」以選物方式呈現茶款，可單包入門或自由搭配禮盒；「世界茶品陳列區」則匯集近50款不同產地與風味茶品，從喜歡的香氣出發，即使不熟悉茶種與產區，也能輕鬆選茶。
High Tea創辦人暨總經理Roger表示，台北車站串聯捷運、台鐵、高鐵及客運，是不同客群匯聚的交通樞紐，也是品牌從製造端走向消費者的重要一步，期望新門市帶動年度品牌零售業績成長3至5倍。
此次開幕同步推出人氣與新品，包括品牌銷售冠軍「黃金蕎麥茶」，選用台灣苦蕎，無咖啡因且帶有溫潤穀物香；「星空紫蘇綠國寶茶」則以南非綠國寶茶搭配紫蘇、蝶豆花等元素，呈現天然紫色茶湯。
2026新品還有「青檸羽衣甘藍綠拿鐵」及「舒眠野莓甘菊飲」；話題茶飲「金麥蜂釀香綠茶氣泡飲」以綠茶搭配蜂蜜、啤酒花香氣及氣泡，不含酒精；另有日本靜岡抹茶及極上濃韻抹茶可選。
適逢中秋送禮旺季，High Tea推出「環遊世界茶禮盒」，原價1,200元、優惠價972元，一盒集結8國9款風味茶；「高山莊園茶禮盒」原價1,000元、優惠價810元，收錄兩款高山特色茶，兩款禮盒皆享最低81折。
即日起至10月31日，High Tea同步推出開幕優惠，全館9折起，精選茶包任選10包贈機能粉體驗包，消費滿額500元至3,000元另有品牌好禮。
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