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世界茶品博物館進駐台北車站 High Tea近200款茶一次喝遍

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
High Tea把「世界茶品博物館」搬進新光三越台北站前店，從自己喜歡的香氣與風味出發，以直覺找到適合自己的那杯茶。圖/High Tea提供
High Tea把「世界茶品博物館」搬進新光三越台北站前店，從自己喜歡的香氣與風味出發，以直覺找到適合自己的那杯茶。圖/High Tea提供

深耕全球茶飲原物料供應鏈近36年的High Tea，首度跨足百貨零售市場，首間百貨直營門市進駐新光三越台北站前店B2，以「世界茶品博物館」為概念，集結近200款世界風味茶，打造「聞香展示區」、「精選茶包展示區」、「世界茶品陳列區」三大體驗空間，讓消費者透過「看、聞、品、選」4步驟，找到適合自己的茶。

High Tea自1991年成立，長期服務餐飲、食品及品牌通路，此次首度從製造端走向消費市場，選址台北車站交通樞紐，看準通勤族、商務客、學生及國內外旅客需求，並以「Home Tea Bar」概念，讓消費者依照時間、心情、口味與生活需求，打造自己的每日茶單。

門市「聞香展示區」可近距離感受茶香與前、中、後段風味；「精選茶包展示區」以選物方式呈現茶款，可單包入門或自由搭配禮盒；「世界茶品陳列區」則匯集近50款不同產地與風味茶品，從喜歡的香氣出發，即使不熟悉茶種與產區，也能輕鬆選茶。

High Tea創辦人暨總經理Roger表示，台北車站串聯捷運、台鐵、高鐵及客運，是不同客群匯聚的交通樞紐，也是品牌從製造端走向消費者的重要一步，期望新門市帶動年度品牌零售業績成長3至5倍。

此次開幕同步推出人氣與新品，包括品牌銷售冠軍「黃金蕎麥茶」，選用台灣苦蕎，無咖啡因且帶有溫潤穀物香；「星空紫蘇綠國寶茶」則以南非綠國寶茶搭配紫蘇、蝶豆花等元素，呈現天然紫色茶湯。

2026新品還有「青檸羽衣甘藍綠拿鐵」及「舒眠野莓甘菊飲」；話題茶飲「金麥蜂釀香綠茶氣泡飲」以綠茶搭配蜂蜜、啤酒花香氣及氣泡，不含酒精；另有日本靜岡抹茶及極上濃韻抹茶可選。

適逢中秋送禮旺季，High Tea推出「環遊世界茶禮盒」，原價1,200元、優惠價972元，一盒集結8國9款風味茶；「高山莊園茶禮盒」原價1,000元、優惠價810元，收錄兩款高山特色茶，兩款禮盒皆享最低81折。

即日起至10月31日，High Tea同步推出開幕優惠，全館9折起，精選茶包任選10包贈機能粉體驗包，消費滿額500元至3,000元另有品牌好禮。

High Tea人氣銷售冠軍「黃金蕎麥茶」（6g×15入／包350元；8g×50入／包1088元），選用台灣在地苦蕎，以獨家膨發技術釋放穀物香氣，再經慢火焙炒，呈現淡雅金黃茶色、溫潤甘甜與微微焦香；無咖啡因。圖/High Tea提供
High Tea人氣銷售冠軍「黃金蕎麥茶」（6g×15入／包350元；8g×50入／包1088元），選用台灣在地苦蕎，以獨家膨發技術釋放穀物香氣，再經慢火焙炒，呈現淡雅金黃茶色、溫潤甘甜與微微焦香；無咖啡因。圖/High Tea提供

High Tea此次首度進駐百貨，設置「精選茶包展示區」將不同茶款以選物方式呈現，近50款世界茶一站探索。圖/High Tea提供
High Tea此次首度進駐百貨，設置「精選茶包展示區」將不同茶款以選物方式呈現，近50款世界茶一站探索。圖/High Tea提供

「環遊世界茶禮盒」（售價1,200元，優惠價972元 / 新光三越站前店開幕限定）一次精選8國9款代表性風味茶，一盒就能展開世界茶旅行。圖/High Tea提供
「環遊世界茶禮盒」（售價1,200元，優惠價972元 / 新光三越站前店開幕限定）一次精選8國9款代表性風味茶，一盒就能展開世界茶旅行。圖/High Tea提供

High Tea「靜岡極上濃韻抹茶」（100g／包750元），嚴選日本靜岡抹茶特級茶葉，口感細膩富有自然甘甜旨味，霧般細緻粉質，採日本原葉冷鍊直送。圖/High Tea提供
High Tea「靜岡極上濃韻抹茶」（100g／包750元），嚴選日本靜岡抹茶特級茶葉，口感細膩富有自然甘甜旨味，霧般細緻粉質，採日本原葉冷鍊直送。圖/High Tea提供

High Tea「金麥蜂釀香綠茶氣泡飲」（75元／罐）以綠茶為基底，結合蜂蜜、啤酒花香氣與細緻微氣泡，無酒精也能享受輕鬆乾杯的氛圍，並曾獲2025 ITI風味絕佳獎。圖/High Tea提供
High Tea「金麥蜂釀香綠茶氣泡飲」（75元／罐）以綠茶為基底，結合蜂蜜、啤酒花香氣與細緻微氣泡，無酒精也能享受輕鬆乾杯的氛圍，並曾獲2025 ITI風味絕佳獎。圖/High Tea提供

中秋節High Tea「高山莊園茶禮盒」集結兩款高山特色茶品：「雲嶺高山綠茶」及「春摘大吉嶺茶」。售價1,000元，優惠價810元，新光三越站前店開幕限定。圖/High Tea提供
中秋節High Tea「高山莊園茶禮盒」集結兩款高山特色茶品：「雲嶺高山綠茶」及「春摘大吉嶺茶」。售價1,000元，優惠價810元，新光三越站前店開幕限定。圖/High Tea提供

台北車站 博物館 茶飲 新光三越

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