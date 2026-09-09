住進山林聽泰雅琴音！虹夕諾雅「慢悠尋音」2人30,500元沉浸自然聲景

秋冬想找一趟真正能慢下來的旅行，不妨把耳朵交給山林。星野集團旗下「虹夕諾雅谷關」將於10月14日起推出秋冬限定「慢悠尋音」，把溫泉、森林自然聲景與泰雅族傳統口簧琴串聯成兩天一夜旅程，從山泉水聲、竹林風聲到泰雅琴音，引導旅人暫時遠離城市喧囂。

「慢悠尋音」限定於2026年10月14日至2027年1月21日期間指定日期推出，共8個梯次，分別為10月14日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日、12月23日，以及2027年1月6日、1月20日。每個指定日期限一組，僅開放18歲以上住宿貴賓參加。

專案以「靜聽、採集、共鳴」為主軸，讓旅人從聆聽自然開始，進一步探索山林與泰雅文化的聲音。入館第一站從溫泉與水聲開始，入住後可享客房半露天溫泉，在泉水聲中放慢節奏；夜間則安排「水畔調息」，來到水畔伴著淙淙水聲伸展、呼吸，讓身心隨著水流節奏慢慢沉澱。

隔天清晨則進入「採集晨光聲跡」，旅客可利用收音設備探索水之庭院中的自然聲音。風拂竹葉、鳥鳴、水面漣漪等平時容易被忽略的聲響，在收音與聆聽之間被重新放大，成為旅程中的「音風景」。

最具文化特色的行程，則是泰雅口簧琴體驗。活動邀請泰雅族口簧琴傳承者Umas Papow（唔瑪斯．玻豹）帶領旅客認識口簧琴文化，並展示私人收藏，從傳統單簧口簧琴到金屬口簧琴，透過演奏與介紹，認識琴音與泰雅族生活、自然及文化之間的關係。

口簧琴是泰雅族傳統樂器，也曾被作為溝通與傳遞訊息的工具。透過竹片製作琴舌、利用口腔共鳴發聲，獨特而細微的琴聲，與谷關山林環境交織，成為此次「慢悠尋音」的核心聲音體驗。

兩天一夜行程也安排會席料理與早餐。第一天下午3時入住，4時享受半露天溫泉，下午5時30分享用會席料理，晚間8時進行水畔調息；第二天早上7時享用早餐，8時進行「清晨光音」，8時30分展開泰雅樂章體驗。

「慢悠尋音」雙人30,500元、三人40,500元，費用包含住宿、會席料理、早餐、水畔調息、採集晨光聲跡及共鳴泰雅樂章等體驗，限定風音房型。旅客須先完成指定日期風音房型兩天一夜訂房，再透過專案信箱預約。

虹夕諾雅谷關位於台中谷關溫泉區，共有49間客房，所有房間均設有半露天溫泉。此次秋冬限定行程也將視天候狀況調整戶外活動地點，讓旅客在山林、溫泉與傳統樂音之間，展開一趟以「聽」為主角的慢旅行。

臥室裡的風音。圖/虹夕諾雅谷關提供

大浴場室內浴池。圖/虹夕諾雅谷關提供

共鳴泰雅樂章。圖/虹夕諾雅谷關提供