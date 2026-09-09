麗星郵輪變身「海上豐年祭」！「星龍秀」接力登場 限時每晚2500元起

麗星郵輪把音樂祭搬上大海！探索星號日前舉辦「星海演唱會－海上瘋年聚」，由娛樂總監Matzka領軍，集結紀曉君、巴大雄、葛西瓦、阿布絲、楊楊5組原民藝人登船演出，超過20首歌曲、連續2.5小時不間斷，巴大雄更帶領全船旅客跳起圈圈舞，讓探索星號瞬間變身熱鬧的「海上豐年祭」。

這場限定演出從新世代原民創作一路唱到經典金曲。阿布絲率先炒熱氣氛，楊楊除了帶來尚未發行的新歌，也邀好友小芋同台；第二度登上探索星號的巴大雄則以「原住民很忙」帶動全場跳圈圈舞。

同樣二度登船的葛西瓦，這次更帶著家人一起搭郵輪，並搶先演唱尚未發行的新歌。紀曉君則帶來〈神話〉、〈故鄉普悠瑪〉等代表作，並與楊楊、阿布絲合唱〈南王系之歌〉，讓原民音樂的熱情從舞台一路延伸至整艘郵輪。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，希望成為「最懂台灣旅客、也最有台灣味的郵輪」，不只是帶旅客前往不同目的地，更希望從登船開始，就提供完整的度假體驗，因此持續將台灣旅客熟悉的音樂、文化與娛樂內容帶上海洋，並透過不同年齡層的娛樂安排，讓全家大小都能找到喜愛的節目。

「星龍秀」9月13日接棒 辛龍、方季惟、王瞳登船演出

「星海演唱會」落幕，探索星號主題娛樂繼續接力。麗星郵輪全新娛樂IP「星龍秀」將於9月13日航次首演，由辛龍領軍，邀請「軍中情人」方季惟與八點檔甜心王瞳共同演出。

9月底前搭郵輪優惠 每人每晚最低2500元起

想用接近國旅的預算出國玩，麗星郵輪9月底前推出「九九同遊」限時優惠，指定4大航次享「買4晚送1晚」：10月18日有濟州島、鹿兒島、那霸，10月25日有高知、大阪，11月15日到鹿兒島、佐世保、那霸，11月29日為神戶、高知。優惠換算每人每晚最低2,500元起。

此外，皇宮系列推出第二位旅客半價優惠；60歲以上旅客於指定平日航次則享85折敬老優惠。旅客也可留意燃油附加費調整。因近期國際燃油價格走高，探索星號自10月1日起針對新訂位調整燃油附加費為每人每晚450元；9月30日前完成的新訂位，仍適用現行燃油附加費。想搭配優惠提前安排秋季郵輪行程，可把握9月底前預訂。

超過20首歌曲、連續2.5小時演出，巴大雄更是帶領全場旅客跳起圈圈舞，讓整艘探索星號化身熱鬧歡樂的海上豐年祭。圖/麗星郵輪提供

當晚演出從新世代原民創作一路唱到經典金曲。阿布絲先熱鬧開場，帶領大家跟著海浪一起。圖/麗星郵輪提供