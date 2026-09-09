快訊

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

聽新聞
0:00 / 0:00

麗星郵輪變身「海上豐年祭」！「星龍秀」接力登場 限時每晚2500元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
麗星郵輪探索星號日前舉辦「星海演唱會-海上瘋年聚」，由娛樂總監Matzka領軍，集結紀曉君、巴大雄、葛西瓦、阿布絲及楊楊五組原民藝人登船開唱。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪探索星號日前舉辦「星海演唱會-海上瘋年聚」，由娛樂總監Matzka領軍，集結紀曉君、巴大雄、葛西瓦、阿布絲及楊楊五組原民藝人登船開唱。圖/麗星郵輪提供

麗星郵輪把音樂祭搬上大海！探索星號日前舉辦「星海演唱會－海上瘋年聚」，由娛樂總監Matzka領軍，集結紀曉君、巴大雄、葛西瓦、阿布絲、楊楊5組原民藝人登船演出，超過20首歌曲、連續2.5小時不間斷，巴大雄更帶領全船旅客跳起圈圈舞，讓探索星號瞬間變身熱鬧的「海上豐年祭」。

這場限定演出從新世代原民創作一路唱到經典金曲。阿布絲率先炒熱氣氛，楊楊除了帶來尚未發行的新歌，也邀好友小芋同台；第二度登上探索星號的巴大雄則以「原住民很忙」帶動全場跳圈圈舞。

同樣二度登船的葛西瓦，這次更帶著家人一起搭郵輪，並搶先演唱尚未發行的新歌。紀曉君則帶來〈神話〉、〈故鄉普悠瑪〉等代表作，並與楊楊、阿布絲合唱〈南王系之歌〉，讓原民音樂的熱情從舞台一路延伸至整艘郵輪。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，希望成為「最懂台灣旅客、也最有台灣味的郵輪」，不只是帶旅客前往不同目的地，更希望從登船開始，就提供完整的度假體驗，因此持續將台灣旅客熟悉的音樂、文化與娛樂內容帶上海洋，並透過不同年齡層的娛樂安排，讓全家大小都能找到喜愛的節目。

「星龍秀」9月13日接棒 辛龍、方季惟、王瞳登船演出

「星海演唱會」落幕，探索星號主題娛樂繼續接力。麗星郵輪全新娛樂IP「星龍秀」將於9月13日航次首演，由辛龍領軍，邀請「軍中情人」方季惟與八點檔甜心王瞳共同演出。

9月底前搭郵輪優惠 每人每晚最低2500元起

想用接近國旅的預算出國玩，麗星郵輪9月底前推出「九九同遊」限時優惠，指定4大航次享「買4晚送1晚」：10月18日有濟州島、鹿兒島、那霸，10月25日有高知、大阪，11月15日到鹿兒島、佐世保、那霸，11月29日為神戶、高知。優惠換算每人每晚最低2,500元起。

此外，皇宮系列推出第二位旅客半價優惠；60歲以上旅客於指定平日航次則享85折敬老優惠。旅客也可留意燃油附加費調整。因近期國際燃油價格走高，探索星號自10月1日起針對新訂位調整燃油附加費為每人每晚450元；9月30日前完成的新訂位，仍適用現行燃油附加費。想搭配優惠提前安排秋季郵輪行程，可把握9月底前預訂。

超過20首歌曲、連續2.5小時演出，巴大雄更是帶領全場旅客跳起圈圈舞，讓整艘探索星號化身熱鬧歡樂的海上豐年祭。圖/麗星郵輪提供
超過20首歌曲、連續2.5小時演出，巴大雄更是帶領全場旅客跳起圈圈舞，讓整艘探索星號化身熱鬧歡樂的海上豐年祭。圖/麗星郵輪提供

當晚演出從新世代原民創作一路唱到經典金曲。阿布絲先熱鬧開場，帶領大家跟著海浪一起。圖/麗星郵輪提供
當晚演出從新世代原民創作一路唱到經典金曲。阿布絲先熱鬧開場，帶領大家跟著海浪一起。圖/麗星郵輪提供

葛西瓦也是二度登上郵輪，因為第一次的經驗也帶了家人上來，並且演唱了未發行的新歌送給郵輪上的旅人。圖/麗星郵輪提供
葛西瓦也是二度登上郵輪，因為第一次的經驗也帶了家人上來，並且演唱了未發行的新歌送給郵輪上的旅人。圖/麗星郵輪提供

豐年祭 郵輪 紀曉君 演唱會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華信航空推出「澎湖感謝季」折扣碼活動 首周機票限量6折起

國旅補助今最一天登錄 明早11時公布生日券中獎名單

國旅補助開跑！0元住2晚、660元起超殺價 晶華送4千、福容萬元一次看

觀光署國旅補助點數開跑！劍湖山釋利多 憑旅宿業發票遊樂園門票33折

相關新聞

世界茶品博物館進駐台北車站 High Tea近200款茶一次喝遍

深耕全球茶飲原物料供應鏈近36年的High Tea，首度跨足百貨零售市場，首間百貨直營門市進駐新光三越台北站前店B2，以「世界茶品博物館」為概念，集結近200款世界風味茶，打造「聞香展示區」、「精選茶包展示區」、「世界茶品陳列區」三大體驗空間，讓消費者透過「看、聞、品、選」4步驟，找到適合自己的茶。

住進山林聽泰雅琴音！虹夕諾雅「慢悠尋音」2人30,500元沉浸自然聲景

秋冬想找一趟真正能慢下來的旅行，不妨把耳朵交給山林。星野集團旗下「虹夕諾雅谷關」將於10月14日起推出秋冬限定「慢悠尋音」，把溫泉、森林自然聲景與泰雅族傳統口簧琴串聯成兩天一夜旅程，從山泉水聲、竹林風聲到泰雅琴音，引導旅人暫時遠離城市喧囂。

麗星郵輪變身「海上豐年祭」！「星龍秀」接力登場 限時每晚2500元起

麗星郵輪把音樂祭搬上大海！探索星號日前舉辦「星海演唱會－海上瘋年聚」，由娛樂總監Matzka領軍，集結紀曉君、巴大雄、葛西瓦、阿布絲、楊楊5組原民藝人登船演出，超過20首歌曲、連續2.5小時不間斷，巴大雄更帶領全船旅客跳起圈圈舞，讓探索星號瞬間變身熱鬧的「海上豐年祭」。

6度摘星A CUT跨出舒適圈！新創直火料理品牌「The Grill by A CUT」

6度摘下《台灣米其林指南》一星的A CUT牛排館，迎來20周年，這次不只慶生，更決定跨出飯店舒適圈。國賓飯店以A CUT累積近20年的牛排與餐酒經驗，首度打造全新直火料理品牌「The Grill by A CUT」，9月10日正式進駐台北大巨蛋商場8樓，以龍眼木直火、炭香料理與新美式風格，開啟A CUT的下一個20年。

Pixel Watch 5實測亮點！Gemini助理反應更快 健康管理也有AI幫你把關

Google全新智慧手錶Pixel Watch 5正式登場，新機延續經典的圓弧水滴造型錶身設計，雖然單看外觀有點難在第一時間察覺跟前代機種的差異，但在規格上，核心處理器換上Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2與高能效雙晶片架構，記憶體提升50%、CPU效能增強12%，帶動整體運作速度加快20%，這一切的升級，都是為了替全新Gemini Intelligence與進階健康AI模型鋪路，幫助用戶將AI深度融合於日常生活與長期健康管理之中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。