6度摘星A CUT跨出舒適圈！新創直火料理品牌「The Grill by A CUT」

6度摘下《台灣米其林指南》一星的A CUT牛排館，迎來20周年，這次不只慶生，更決定跨出飯店舒適圈。國賓飯店以A CUT累積近20年的牛排與餐酒經驗，首度打造全新直火料理品牌「The Grill by A CUT」，9月10日正式進駐台北大巨蛋商場8樓，以龍眼木直火、炭香料理與新美式風格，開啟A CUT的下一個20年。

自2007年開幕以來，A CUT持續在牛肉熟成、食材選擇與烹調技法上探索，2020年首度摘下米其林一星，至2026年已六度獲星，並接連獲Wine Spectator、Star Wine List等酒類評鑑肯定。相較A CUT既有的精準溫控、熟成技法與精緻餐酒，「The Grill by A CUT」則刻意換上更自在、更具野性的風格。

「品牌跟人一樣，成年了，總要跳脫舒適圈，外出闖蕩，挑戰自己。」A CUT行政總主廚凌維廉表示，The Grill by A CUT不再只是牛排館，而是將A CUT的料理底蘊轉化為「野性炭火、餐酒搭配、新美式」的新餐飲體驗。主廚團隊並邀請曾任職寒舍飯店及Wildwood的陳暐擔任主廚。

新品牌最大亮點，就是以龍眼木直火取代單純的精準溫控，讓牛肉、海鮮、蔬菜甚至水果都與火焰直接對話。牛排選擇也更加多元，包括澳洲CopperTree Farms純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排、日本九州經產老和牛紐約克、澳洲Roam草飼老和牛臀肉等，從熟成風味到炭火焦香，呈現不同於傳統牛排館的肉食體驗。

其中，售價5,880元的「CopperTree Farms澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排」，以濕式熟成保留肉汁與自然牛肉香，再以直火高溫炙烤，強調深邃肉香與骨邊旨味；3,580元的「日本九州經產和牛紐約克」，則以炭火凸顯經產和牛更為濃郁的肉香與熟成風味。

除了牛排，菜單也延伸至炭烤緬因龍蝦、炭烤虎蝦、炭烤季節鮮魚、台灣黑豚戰斧豬排、紐西蘭高地和羊等。想吃得輕鬆一些，也有1,180元的The Grill和牛漢堡、680元的和牛肉醬大管麵。

甜點同樣延續直火概念，「香蕉船」將香蕉先以炭火微烤，再搭配三款自製冰淇淋；「火焰阿拉斯加」則於桌邊淋上香橙干邑點火，在冰涼雪酪、冰淇淋與焦香蛋白霜之間製造冰火交融的效果。

空間設計則以「現代競技場」為靈感，融合1920年代Art Deco裝飾藝術與美式黃金年代元素，大廳以淺色橡木、自然光及波浪天花營造明亮的新美式氛圍；16席包廂則以勃根地酒紅色、深色木質與幾何圖騰打造私密沙龍感。

酒單延續A CUT侍酒師團隊的專業，精選法國隆河谷、勃根地及美國等產區酒款，也提供啤酒及無酒精飲品，讓商務聚會、朋友聚餐及家庭用餐都能有不同選擇。

「The Grill by A CUT」9月10日正式開幕，午餐11:30至15:00；晚餐週日至週四17:30至21:30、週五至週六17:00至22:00。地址為台北市信義區忠孝東路四段505號8樓，電話02-2742-1999。

A CUT 行政總主廚凌維廉。圖/國賓飯店提供

The Grill by A CUT日間全景。圖/國賓飯店提供

The Grill by A CUT夜間全景。圖/國賓飯店提供

The Grill by A CUT主廚陳暐。圖/國賓飯店提供

The Grill by A CUT的The Grill和牛漢堡。圖/國賓飯店提供