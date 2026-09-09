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檜木沐浴乳選哪款？5大人氣品牌出爐 沙威隆、清淨海等品牌特色一次看

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示意圖／ChatGPT
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《網路溫度計DailyView》

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忙了一整天，洗澡往往是最能讓人切換心情的時刻。有人偏愛花香、果香，也有人特別迷戀木質調帶來的沉穩氣息，其中帶有山林氣息的檜木香，更是不少自然系香氣愛好者的心頭好。打開熱水、搓出泡沫，浴室裡慢慢散開木質香氣，也讓原本只是例行清潔的洗澡時間，多了一點像走進森林般的放鬆感。

市面上的檜木洗沐產品各有不同特色，有些主打純粹木質調，有些加入草本、薰衣草等不同香氣，也有品牌將抗菌清潔融入日常沐浴。究竟哪些檜木沐浴用品最受網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點網路討論度最高的「五大檜木沐浴用品品牌」，帶你看看哪些品牌最受關注，又各自有哪些特色。

NO.1 沙威隆

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提到沙威隆，不少人第一時間會聯想到抗菌沐浴露，過去也曾推出沉靜松木、清新綠茶、茶樹萃取等不同香氣。今年夏季再添新品「抗菌沐浴露－檜木森林」，以檜木為香氣主題，將更鮮明的山林氣息融入日常沐浴。上市後迅速累積討論聲量，在Threads、Instagram及「我愛全聯－好物老實說」Facebook社團都能看到網友分享，上市不到3個月，就在近兩年的網路聲量中，奪下相似產品中的聲量冠軍。

「檜木森林」從百里香、柏樹與檜木的清新前調揭開序幕，接著帶出松樹與木質香氣，最後以香根草、乳香與橡苔收尾，層次從清新逐漸轉為沉穩。配方則添加CHG抗菌成分、茶樹精油與尤加利葉萃取，兼顧清潔與清爽感。

新品上市後，也有網友分享實際使用感受，對香氣與洗後觸感留下深刻印象，包括「味道是那種淡淡的檜木香，男生洗非常OK」、「洗完不滑膩真的很加分」、「香味很自然，不會有化學感」，也有人提到泡泡細緻、容易沖洗，「洗完就是俐落的清爽感」，成為喜歡木質調香氣族群的新選擇。

NO.2 清淨海

以環保洗劑聞名的清淨海，長期將友善環境理念融入日常清潔用品，近年也將這份對環境的重視延伸至個人洗沐產品。其中「森山島讀」系列以台灣自然氣味為靈感，將熟悉的山海風景轉化為洗沐香氣，讓日常沐浴多一分貼近自然的感受。

系列中的「木Wooden」以阿里山海拔2216公尺的檜木精油為基調，搭配茶樹木質香氣，營造沉穩清新的森林調；配方另加入花東狐尾栗糠皮萃取，將農作物再利用的概念融入產品，從香氣到成分都呼應自然與環境友善理念。

實際使用後，也有網友分享對香氣的感受，形容「清新帶有木頭香氣的味道，讓人一秒就從每天高壓的生活裡解放」，也有人認為是「一個下班療癒身心以及放鬆、放空的好味道」，自然木質調成為日常洗沐中的放鬆儀式。

NO.3 檜山坊

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檜山坊的誕生，源自創辦人「勇哥」照顧父親的一段經歷。當時父親罹癌並有慢性肺炎，為了陪伴父親、讓他能更自在地呼吸，勇哥經常往返烏來與太平山，也在一次次走進蓊鬱山林的過程中，萌生將森林氣息帶回日常的想法。

2012年，這份念頭化為檜山坊的創立契機，品牌以「天然、環保、森呼吸」為核心，持續將山林意象融入產品。官網資料顯示，旗下檜木沐浴產品添加100%檜木精油，搭配氨基酸清潔配方，以及維他命B5、玻尿酸、蘆薈萃取等保濕成分，讓檜木香氣成為洗沐體驗的主要特色。

實際使用後，也有網友分享對香氣的感受，形容「感覺很天然，很像在森林裡沐浴」，也有人表示「味道一聞馬上放鬆，非常純粹的味道」，從香氣延伸出宛如置身森林的放鬆氛圍。

NO.4 澄霖生醫

澄霖本身與木質香氣有深厚連結，背後團隊深耕台灣有機沉香十多年，對沉香與自然香氣累積不少經驗，旗下產品也能看到檜木、沉香等元素。

其中「純粹經典檜木精油香氛沐浴露」加入台灣檜木精油，以經典檜木香氣為主，配方另含薄荷醇、水解小麥蛋白與檸檬酸；官網也標示不含矽靈、珠光、色素及MI／MCI防腐劑，網友評論「洗後感覺舒服，味道清香」、「味道超好聞，洗起來也是超舒服」。

NO.5 無印良品

無印良品的洗沐用品，一向以簡單配方和自然香氣受到不少人注意，其中「檜木薰衣草香」系列，就把檜木的沉穩木質氣息和薰衣草的柔和草本香放在一起，整體聞起來清新、不厚重。沐浴乳使用植物萃取精油調製，官網也標示無添加合成香料、色素、礦物油、酒精及苯甲酸酯類防腐劑。

這系列之所以在社群受關注，主要是因為被網友譽為「專櫃香氛平替」；不少網友認為香氣與Aesop部分產品相似，加上價格相對親民，也讓這系列很快在社群累積討論聲量，「無印這款的調性確實蠻有Aesop的感覺」、「味道都超好聞超療癒」、「濃郁的檜木香融合了薰衣草的草本氣息，讓人洗去一整天的疲憊」。

洗澡雖然只是日常，但選對了香氣，也能洗出滿滿享受。想為浴室換個新氣息，不妨依照香氣風格、洗淨力與膚觸需求來挑選，找出一瓶最貼合個人習慣的沐浴露，讓每天的洗沐時間多一份療癒儀式感。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年8月24日至2026年8月23日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『檜木沐浴品牌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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沐浴乳 沐浴 清淨海

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