快訊

赴陸未登錄要罰…旅遊業者反彈 觀光署改口

湊齊最強陣容…中華棒球隊亞運拚金 首戰遇上大魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

Pixel Watch 5實測亮點！Gemini助理反應更快 健康管理也有AI幫你把關

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
內建的健身課程功能相當實用，非常適合需要教練指導訓練的用戶。記者黃筱晴／攝影
內建的健身課程功能相當實用，非常適合需要教練指導訓練的用戶。記者黃筱晴／攝影

Google全新智慧手錶Pixel Watch 5正式登場，新機延續經典的圓弧水滴造型錶身設計，雖然單看外觀有點難在第一時間察覺跟前代機種的差異，但在規格上，核心處理器換上Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2與高能效雙晶片架構，記憶體提升50%、CPU效能增強12%，帶動整體運作速度加快20%，這一切的升級，都是為了替全新Gemini Intelligence與進階健康AI模型鋪路，幫助用戶將AI深度融合於日常生活與長期健康管理之中。

AI進化第一個最明顯的感受，是更即時的Gemini助理體驗，在Pixel Watch 5上只要抬手即可呼叫Gemini，無論是連續追問天氣、快速發送訊息、查詢行事曆，甚至指示手錶控制智慧家庭裝置，語意理解與執行流暢度都大幅提升。此外，全新的「主動式通知」更是將AI預測發揮得更貼近生活需求，手錶能依據當前情境、即時路況與使用者的日常習慣，主動跳出提醒，不再只是被動接收手機推播的延伸螢幕。

在健康監測方面，Pixel Watch 5全新的「健康守護」功能（Health Guardian），只要配戴手錶滿1個月，即可收到你的每月健康守護趨勢摘要，內含睡眠呼吸品質、血壓趨勢以及胰島素阻抗趨勢，是Google結合數十億分鐘去識別化的感測器數據進行基礎模型訓練，並通過臨床標準驗證，所得出的健康參考數據。

加上原本各項日常健康指標，除了手錶偵測到的各項專業數據，更會轉化為口語化的觀察描述，無論是昨夜的深度睡眠分佈，還是今日自行車訓練後心率表現，打開App都會用白話易懂的方式解析身體狀態，並提供具體的改善建議。

而訂閱Google Health Premium使用者，還可以隨時從手機App介面下方的對話框，隨時向Google Health Coach開口發問，就像隨身的健康顧問、健身教練一樣，無論是「昨晚睡不好今天該怎麼調整運動強度？」或是「重訓後肌肉酸痛該補充什麼飲食？」，AI教練都能立即解答各種健康疑難雜症。對於剛接觸運動的健身初心者，或是容易犯懶、需要有個小幫手在旁隨時督促與給予回饋的使用者來說，這種雙向互動、有人陪伴的感覺讓人更有動力持續下去，也讓手錶從單純的被動記錄工具，升級為真正懂你的專屬健康顧問。如果你有訂閱Google AI Pro服務，或是購買Pixel Watch 5，也可獲得3個月Google Health Premium免費試用資格。

除了助理與健康大腦的升級，日常應用的AI整合也讓手錶更具實用性。備受好評的Pixel「錄音工具」現在在手錶上也能快速啟用，無論是開會靈光一閃、隨手記錄待辦事項，輕觸錶面即可立即收音，並能無縫同步回手機，更方便進行AI逐字稿轉錄與重點摘要等延伸動作。

在連線與周邊整合上，內建的超寬頻（UWB）晶片大幅強化了手錶解鎖的感應精準度與安全性，靠近手機時解鎖反應更靈敏。運動追蹤方面則導入了全新雙頻GPS架構，在過往可能遇到訊號遮蔽的環境下，路線漂移情況獲得顯著改善。電池續航力維持大約一天半的時間，雖然等於還是得天天充電，但搭配快速充電，每晚洗澡時間的空檔即可補足整天所需電量。

總結來說，如果你手上已經戴著上一代手錶，Pixel Watch 5可能很難讓你立刻有非換不可的衝動。但若是你正戴著更早期的舊款Pixel手錶、正考慮踏入Google生態系，或是對擁有隨問隨答的專屬健康教練有強烈需求，Pixel Watch 5應該可以讓你感受到截然不同的陪伴感。再加上Google各項AI功能的加持，是最適合Pixel用戶的智慧夥伴。

Pixel Watch 5提供41mm和45mm共2種尺寸，並皆有Wi-Fi與LTE連線2種版本。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 5提供41mm和45mm共2種尺寸，並皆有Wi-Fi與LTE連線2種版本。記者黃筱晴／攝影

手錶偵測到的各項專業數據，會轉化為口語化的觀察描述，讓使用者更容易理解與調整。記者黃筱晴／攝影
手錶偵測到的各項專業數據，會轉化為口語化的觀察描述，讓使用者更容易理解與調整。記者黃筱晴／攝影

Pixel Watch 5維持與前一代相同的側邊充電模式，充電時也能隨時查看錶面資訊。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 5維持與前一代相同的側邊充電模式，充電時也能隨時查看錶面資訊。記者黃筱晴／攝影

透過手機的健康App，可以隨時檢視詳盡的生理數據。記者黃筱晴／攝影
透過手機的健康App，可以隨時檢視詳盡的生理數據。記者黃筱晴／攝影

Pixel Watch 5延續與先前相同的經典圓弧水滴造型錶身設計。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 5延續與先前相同的經典圓弧水滴造型錶身設計。記者黃筱晴／攝影

除了詳盡的健康數據，Google Health Premium使用者，還可以隨時從手機App介面下方的對話框，隨時向Google Health Coach開口發問。記者黃筱晴／攝影
除了詳盡的健康數據，Google Health Premium使用者，還可以隨時從手機App介面下方的對話框，隨時向Google Health Coach開口發問。記者黃筱晴／攝影

對女性用戶來說，經期健康也是非常實用的功能。記者黃筱晴／攝影
對女性用戶來說，經期健康也是非常實用的功能。記者黃筱晴／攝影

透過Gemini技術，Google Health Coach以對話方式，將健康與健身數據轉化為具體健身計畫建議，並同步顯示於手錶上。記者黃筱晴／攝影
透過Gemini技術，Google Health Coach以對話方式，將健康與健身數據轉化為具體健身計畫建議，並同步顯示於手錶上。記者黃筱晴／攝影

Gemini Pixel 健康管理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Pixel 11 Pro實測！120倍變焦超犀利 Pixel 11木槿桃新色其實很耐看

蘋果新執行長特納斯迎新品處女秀 本周發表下世代手機、手表

Google 推 Gemini 新模型 AI 算力商機再升溫

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

相關新聞

醫院「有塞不報」？專家：急診通報滿床 不該是究責依據

急診壅塞亂象頻傳，第一線急診醫師點出「有塞不報」通病，各家醫院急診滿床超收，卻不向一一九通報滿床，以免留下記錄，醫院評鑑時遭扣分。專家表示，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數確實影響評鑑成績，建議將通報滿床視為動態分流機制，鼓勵醫院坦然面對。

流感疫情進入流行期 疾管署：符資格者10月後快去打疫苗

上周類流感門急診就診達十五萬五一三六人次，創十年來同期新高，急診就診百分比達百分之十一點二，正式超過流行閾值百分之十一，疾管署發言人林明誠宣布，流感疫情正式進入流行期，符合公費疫苗資格者於十月開打後應盡速接種。

板橋C肝診所群聚案再增2病例 累計13人感染

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，原本十一人確診，但上周擴大回溯一一一八人採血，共三五三人完成檢驗，找出另二例確診急性Ｃ型肝炎個案，累計十三人感染，疾管署直言，人數恐會再增加。

健康主題館／聽損 失智風險增

「年紀大了，耳朵聽不清楚很正常！」恐是錯誤觀念。台灣進入超高齡社會，聽力系統不只與平衡系統緊密相連，更影響到認知、心理及人身安全。台灣耳科醫學會發布「台灣成人退化性聽力損失臨床治療指引」指出，國內65歲以上長者聽力障礙盛行率達38%，85歲以上更高達70%，呼籲50歲起應定期接受聽力篩檢，別等到「聽不到」才就醫。

8成國人水果吃不夠 大腸癌拉警報

大腸癌不再只是中高齡族群的威脅，台灣腸道醫學會指出，國內大腸癌發生率居高不下，更出現明顯年輕化趨勢。衛福部112年癌症登記資料顯示，大腸癌新發生個案超過1.9萬人，平均不到30分鐘就有1人確診。研究發現，40至44歲族群「進階大腸腫瘤性病變」盛行率，17年間從0.99%升至3.22%，增逾3倍。

Pixel Watch 5實測亮點！Gemini助理反應更快 健康管理也有AI幫你把關

Google全新智慧手錶Pixel Watch 5正式登場，新機延續經典的圓弧水滴造型錶身設計，雖然單看外觀有點難在第一時間察覺跟前代機種的差異，但在規格上，核心處理器換上Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2與高能效雙晶片架構，記憶體提升50%、CPU效能增強12%，帶動整體運作速度加快20%，這一切的升級，都是為了替全新Gemini Intelligence與進階健康AI模型鋪路，幫助用戶將AI深度融合於日常生活與長期健康管理之中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。