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45年韓國老店！築間「中央韓鍋酒舍」登台未滿一年 全台2分店已收光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」在2025年12月正式登台，提供多款特色料理。 記者陳睿中／攝影
「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」在2025年12月正式登台，提供多款特色料理。 記者陳睿中／攝影

甫於2025年底由築間餐飲集團引進來台的「中央韓鍋酒舍」，儘管登台尚未滿一年，但近期已經陸續收掉信義att店、台中公益店，目前全台已無分店。

「Joongang Haejang中央韓鍋酒舍」創立於首爾江南，深耕在地逾45年，分店據點遍及南韓多個主要城市。店內提供有多樣化的傳統韓式料理，其中又以「醒酒湯」與「牛腸火鍋」最具代表性，日均銷售約2,000碗，尖峰時段排隊可達2小時。2025年12月底正式登台後，首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，規劃有百坪空間，後又於台中開設公益店，同樣提供招牌的牛腸火鍋與韓食料理。

儘管開業未滿一年，但目前信義ATT店已經轉型成為牛肉麵餐廳，台中公益店也已經結束營業。由於目前代理合約尚未到期，未來仍待築間下一步的計畫，讓民眾在台灣也有機會能品嚐到老字號的韓式滋味。

築間 韓國 火鍋

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