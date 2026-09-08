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台中大遠百周年慶登場！LV珠寶暨腕錶專門店9月18日開幕 搶購物商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中大遠百今年以「時尚玩家」為周年慶主題，整檔業績目標挑戰38億元。記者宋健生/攝影
台中大遠百今年以「時尚玩家」為周年慶主題，整檔業績目標挑戰38億元。記者宋健生/攝影

台中百貨業下半年壓軸周年慶檔期登場！台中大遠百「遠百週年慶」將於9月17日至10月6日登場，9月9日至16日搶先開放VIP預購。今年以「時尚玩家」為主題，集結精品新櫃、時尚話題、人氣餐飲、明星活動及九大業種必買攻略，在LV珠寶新櫃與餐飲夯店加持下，整檔期業績目標挑戰38億元、看增3％。

台中大遠百今年同步引進多項話題品牌與全新體驗，包括Louis Vuitton高級珠寶暨腕錶全台首家專門店，預計9月18日開幕；Max Mara則全新Reopen，並搭配名人時尚講座，及今年7月新開幕的「旭集」、饗泰多餐飲陣容，進一步強化精品與餐飲消費動能。

其中，旭集開幕後表現亮眼，8月單月業績達6,000萬元。配合周年慶跨業種累計、會員加碼及多項滿額回饋，全面搶攻秋季消費商機。

台中大遠百周年慶今年祭出年度最強回饋，化妝品及內睡衣當日單筆滿2,000元送200元十足抵用券，首12日單筆滿1萬元再加送200元，回饋最高17％。

百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，今年男童裝針對運動部推出「揮汗有禮」活動，滿1萬元加送250元；數位3C單筆分6期刷滿萬元再送500元。

今年更將化妝品、男女童裝、女用品、家用寢飾及家電鍋具跨業種合併累計，消費滿5萬元再加送600元；珠寶黃金推出滿15萬元送1,500元，最高滿60萬元送1萬元，回饋再加1.7％。全館搭配指定10大銀行，全館單筆分6期刷滿6,000最高回饋200元、滿1萬元最高回饋400元。

會員優惠同步加碼，APP金級會員9月24日全館單筆滿2,000元，可兌換手把式漸層杯；10月1日同門檻再推出掛勾式漸層自動摺疊傘，兩波好禮各限量1,100份。

台中大遠百今年周年慶精品話題再升級，備受矚目的Louis Vuitton高級珠寶暨腕錶全台首家專門店將於9月18日盛大開幕，年營收目標上看5億元，搭配Max Mara全新Reopen，為台中精品市場注入全新亮點。

在優惠方面，周年慶首12日祭出國際精品單筆滿萬元送千元回饋，珠寶、腕錶及配件指定專櫃則享單筆滿萬元送500元，透過精品新櫃與加碼優惠雙引擎，帶動高端消費買氣。

台中大遠百周年慶祭出年度最強回饋，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元。記者宋健生/攝影
台中大遠百周年慶祭出年度最強回饋，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元。記者宋健生/攝影

Louis Vuitton高級珠寶暨腕錶全台首家專門店，預計9月18日在台中大遠百開幕。記者宋健生/攝影
Louis Vuitton高級珠寶暨腕錶全台首家專門店，預計9月18日在台中大遠百開幕。記者宋健生/攝影

遠百 周年慶 珠寶 台中

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