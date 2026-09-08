SJ崔始源「呼叫農會」…梧棲農會搶頭香 網友：最強代言人自己送上門

韓流帝王「Super Junior」成員崔始源近期在台灣拍攝影集「要是未曾相遇就好了」，熱衷於在社群平台體驗並分享在地生活。今（8）日他在 Threads 上曬出一系列手捧龍眼、火龍果、水蜜桃及迷你西瓜的照片，幽默寫下「這種程度，我覺得農會應該會聯絡我了」，滿滿展現對台灣水果的喜愛。梧棲農會搶頭香，火速拍片發文「歐巴～農會等你」，吸引大批網友朝聖。

始源一句無心的幽默喊話，成功為台灣農產品帶起話題熱度，也再次展現他在台灣的超高人氣與親民魅力。

貼文一出隨即引發全網熱烈討論，網友紛紛大讚他是「台灣產業的最佳觀光大使」，更笑稱「報告總裁，全台灣有302家農會，全部拿下代言您會太累」、「確定他是來拍戲的嗎」、「連臺灣農會是做什麼的都搞懂了，真的超接地氣」、「農會買農產品會送小卡嗎？」。

各地農會小編也紛紛加入戰局，其中台中「梧棲區農會」在影片中拿著SJ手燈跟應援扇介紹農會「有海風、有伴手禮、有台灣味」，員工使出渾身解數。

「最重要的是，歐巴，如果你看到，這支影片，我們不會要求你很多。不用跳舞、不用唱歌，你只要來農會，就缺你了，始源歐巴！始源歐巴，梧棲農會歡迎你！」各地方農會熱烈響應，吸引不少網友圍觀敲碗「梧棲海風吹出來的水果也要請崔總裁品嚐」、「在地農會還不快動起來搶人」、「這波夢幻聯動真的太有料」。

農業部官方帳號「農會趴趴灶」小編火速在留言區報到並發送私訊，始源也親自回覆請對方聯繫台灣經紀人，還開玩笑交代「請不要用高糖水果誘惑他們喔」；其台灣經紀人隨後也在下方留言「歡迎農會來找我聊聊」，讓大批粉絲期待雙方能正式合作。