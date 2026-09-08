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adidas Originals首度聯名Simone Rocha 運動服飾注入浪漫少女心

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals攜手Simone Rocha推出2026秋冬聯名系列，將浪漫主義重新演繹運動經典。圖／adidas Originals提供
adidas Originals攜手Simone Rocha推出2026秋冬聯名系列，將浪漫主義重新演繹運動經典。圖／adidas Originals提供

adidas Originals攜手以珍珠、蕾絲、薄紗為標誌設計的Simone Rocha，將浪漫主義重新演繹運動經典，推出2026秋冬聯名系列，為雙方合作揭開序幕。系列日前於Simone Rocha 2026秋冬倫敦時裝秀上首度亮相，以Rocha對女性氣質、工藝與材質表現的獨特視角，重新演繹adidas Originals。

Simone Rocha創辦人暨創意總監表示：「運動服飾是我長久以來希望探索的領域，與adidas Originals合作最吸引我的，是能夠在這樣一個風格鮮明的品牌中，融入我的設計語彙。這並非意在改變既有經典，而是呈現另一種觀看視角。對我而言，這個系列真實地反映了我們雙方的美學共識。」

Simone Rocha的設計核心為女性氣質、現代與強大，三款重新演繹的adidas Originals經典運動外套，Firebird以短版剪裁搭配份量感輪廓重新呈現；Beckenbauer透過薄紗內襯為經典結構帶來全新詮釋；Superstar則以泡泡袖設計帶來全新風貌。此外，系列亦包含飾有荷葉邊的洋裝、裙裝與長褲，以Simone Rocha標誌性的廓形與材質處理手法，重新詮釋熟悉的運動服元素；還有貼合身形的連身衣與經典T恤。

配件同樣延續雙方的創意交流，訂製三葉草胸針與髮夾以水鑽及珍珠元素點綴，為經典標誌注入華麗質感；及膝襪呼應相同設計細節；還有採用英式刺繡工藝的adidas Airline包款。

鞋款部分帶來三款設計，SR Taekwondo Ballerina以緞面綁帶設計重新演繹經典三條線元素，鞋頭點綴珍珠與水鑽細節；SR Climacool將專業跑鞋解構為瑪莉珍鞋型，搭配皮革鞋面、鏤空鞋舌與雕塑感後跟設計；SR Japan Fuzzy Slip On則以仿馬毛材質打造鞋面，採用開放式後跟設計，並以珍珠質感立體呈現三條線標誌。

adidas Originals by Simone Rocha 2026秋冬聯名系列，2026年9月10日於官方網站限定販售。

didas Originals攜手Simone Rocha推出2026秋冬聯名系列，將浪漫主義重新演繹運動經典。圖／adidas Originals提供
didas Originals攜手Simone Rocha推出2026秋冬聯名系列，將浪漫主義重新演繹運動經典。圖／adidas Originals提供
didas Originals攜手Simone Rocha推出2026秋冬聯名系列，將浪漫主義重新演繹運動經典。圖／adidas Originals提供
didas Originals攜手Simone Rocha推出2026秋冬聯名系列，將浪漫主義重新演繹運動經典。圖／adidas Originals提供

adidas Originals SR JAPAN SLIPON，7,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SR JAPAN SLIPON，7,200元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals SR TKD BLRN LTHR，8,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SR TKD BLRN LTHR，8,200元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals SR TKD BLRN LTHR，8,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SR TKD BLRN LTHR，8,200元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals SR CLIMACOOL，8,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SR CLIMACOOL，8,200元。圖／adidas Originals提供

倫敦 運動 珍珠 adidas

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