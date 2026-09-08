adidas Originals首度聯名Simone Rocha 運動服飾注入浪漫少女心
adidas Originals攜手以珍珠、蕾絲、薄紗為標誌設計的Simone Rocha，將浪漫主義重新演繹運動經典，推出2026秋冬聯名系列，為雙方合作揭開序幕。系列日前於Simone Rocha 2026秋冬倫敦時裝秀上首度亮相，以Rocha對女性氣質、工藝與材質表現的獨特視角，重新演繹adidas Originals。
Simone Rocha創辦人暨創意總監表示：「運動服飾是我長久以來希望探索的領域，與adidas Originals合作最吸引我的，是能夠在這樣一個風格鮮明的品牌中，融入我的設計語彙。這並非意在改變既有經典，而是呈現另一種觀看視角。對我而言，這個系列真實地反映了我們雙方的美學共識。」
Simone Rocha的設計核心為女性氣質、現代與強大，三款重新演繹的adidas Originals經典運動外套，Firebird以短版剪裁搭配份量感輪廓重新呈現；Beckenbauer透過薄紗內襯為經典結構帶來全新詮釋；Superstar則以泡泡袖設計帶來全新風貌。此外，系列亦包含飾有荷葉邊的洋裝、裙裝與長褲，以Simone Rocha標誌性的廓形與材質處理手法，重新詮釋熟悉的運動服元素；還有貼合身形的連身衣與經典T恤。
配件同樣延續雙方的創意交流，訂製三葉草胸針與髮夾以水鑽及珍珠元素點綴，為經典標誌注入華麗質感；及膝襪呼應相同設計細節；還有採用英式刺繡工藝的adidas Airline包款。
鞋款部分帶來三款設計，SR Taekwondo Ballerina以緞面綁帶設計重新演繹經典三條線元素，鞋頭點綴珍珠與水鑽細節；SR Climacool將專業跑鞋解構為瑪莉珍鞋型，搭配皮革鞋面、鏤空鞋舌與雕塑感後跟設計；SR Japan Fuzzy Slip On則以仿馬毛材質打造鞋面，採用開放式後跟設計，並以珍珠質感立體呈現三條線標誌。
adidas Originals by Simone Rocha 2026秋冬聯名系列，2026年9月10日於官方網站限定販售。
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