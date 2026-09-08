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微風25周年慶9/17登場 找來韓團STAYC、蒙奇奇話題助陣 最高回饋18.6%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
K-POP潮流席捲全球，微風迎接25周年慶邀來韓國女團STAYC擔綱封面人物。圖／微風提供
K-POP潮流席捲全球，微風迎接25周年慶邀來韓國女團STAYC擔綱封面人物。圖／微風提供

2001年開業的微風廣場迎來25周年，期間歷經台北東區商圈激戰、商圈轉移，以及新商場競爭下的品牌流動，變化，是百貨業不變的道理。近來，微風廣場因應市場變化調整品牌陣形與輪廓，K-POP潮流席捲全球，迎接25周年慶邀來韓國女團STAYC擔綱封面人物；復古潮來襲，找來讓Lisa、張員瑛都喜歡的玩偶新寵Monchhichi蒙奇奇作為周年慶卡友禮，與新世代流行文化、話題接軌。

微風廣場從精品時尚出發，現在則要走向更貼近年輕世代的喜好與需求。微風集團百貨事業處執行副總蔡碧芳表示，「未來微風將進一步增加選品、策展、期間限定及快速輪替等不同形式，把國外具有特色的品牌帶進台灣，讓商場內容持續更新。」

微風廣場9月17日至10月4日展開周年慶回饋，微風積點禮遇會員於高級珠寶、手表滿30,000元贈15000點(相當於1,500元)，使用微風聯名卡再加贈3000點(300元)；國際精品、高級寢具滿10,000元贈10000點(1,000元)，使用微風聯名卡再加贈1000點(100元)；時尚名品、保健食品、生活寢具滿5,000元贈5000 點(500元)，使用微風聯名卡再加贈500點(50元)；香氛保養滿 3,000元贈3000點(300元)，使用微風聯名卡再加贈300點(30元)。此外，鑽石卡與琉金卡會員還可享有額外禮遇，全館最高回饋18.6%。

同時，周年慶期間推出滿額禮遇，全館當日累計消費滿額即贈auping歐品Cometie菱格紋枕頭、萬元酬賓券；長榮航空「周年百萬飛行抽獎」也同步登場，全館當日累計消費滿50,000元即可獲得抽獎機會，有機會抽中價值80萬元、50萬元及20萬元的長榮機票；指定餐飲櫃位當日累計消費滿3,000元即可參加抽獎，有機會將MacBook帶回家。

周年慶的跨界合作延伸至餐桌，邀請台灣宴席文化代表阿燦師，攜手韓國星級主廚金度潤主廚，首度於微風展開台韓雙主廚客座合作，把台灣辦桌與韓國米其林Fine Dining放上同一張餐桌，打造僅於微風呈現的限時三天客座限定菜單。即日起開放訂位，活動將於10月2日至10月4日於微風廣場GF一品花雕雞登場。

K-POP潮流席捲全球，微風迎接25周年慶邀來韓國女團STAYC擔綱封面人物。圖／微風提供
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微風廣場1F，PRADA Aimée皮革肩背包，推薦價100,000元。圖／微風提供
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微風廣場1F，TASAKI Danger orb珍珠串鍊18K黃金南洋珍珠，價格店洽。圖／微風提供
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微風廣場1F，Cartier Santos de Cartier黃K金精鋼計時碼表，價格店洽。圖／微風提供
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微風廣場1F，JIL SANDER Cannolo小牛皮托特包，推薦價105,400元。圖／微風提供
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微風25周年慶，推出Monchhichi蒙奇奇周邊，作為周年慶系列卡友禮。圖／微風提供
微風25周年慶，推出Monchhichi蒙奇奇周邊，作為周年慶系列卡友禮。圖／微風提供

周年慶 微風 韓國

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