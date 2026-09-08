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用西瓜當碗、果汁當湯！麵屋武藏「西瓜豆乳雞冷麵」每日限量10碗
繼推出「巧克力拉麵」、「阿薩姆奶茶拉麵」、「披薩拉麵」等不同創意拉麵之後，連鎖日式拉麵「麵屋武藏」本次以夏日經典水果「西瓜」為主題，限時限量推出「西瓜豆乳雞冷麵」，不僅口味獨特，更直接使用西瓜盅當容器，視覺效果十足。
麵屋武藏本次打造的「西瓜豆乳雞冷麵」，湯底使用雞湯、豆乳調製而成，並搭配玉米、洋蔥、蔥絲、大里肌叉燒等配料。上桌時，使用「黑美人西瓜盅」為容器裝盛，當湯頭搭配上西瓜果肉的甜香，創造出鹹中帶甜的層次風味。隨餐還搭配西瓜原汁，民眾可以添加西瓜汁入湯，令湯頭呈現淡雅的粉紅色澤，同時增加瓜果的清甜感，宛若品嚐一盅水果沙拉，入口消暑又趣味。
「西瓜豆乳雞冷麵」自即日起至9月14日期間於麵屋武藏光復店限定販售，每日限量10碗，每碗售價450元。
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