用西瓜當碗、果汁當湯！麵屋武藏「西瓜豆乳雞冷麵」每日限量10碗

寶石與無形的時間幾如珍貴的同義辭，因為時間的線性與不再往復，一如每一顆寶石的閃耀存在與獨一無二。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）近日在台灣呈現本季的珍稀創作，94款高級珠寶與高級珠寶時計總價約6億，包含無燒的莫三比克紅寶石耳環、動物世界系列的松鼠項鍊，更有一款破天荒選用Type IIa祖母綠形切割鑽石的頂級時計，展現瑞士高級珠寶品牌的天后級閃耀豪奢。

2026-09-08 17:21