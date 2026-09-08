「大人版葡萄汁」登場！臺虎精釀葡萄紅茶調酒 把酒吧風味裝進鋁罐

想喝調酒，不一定得走進酒吧。臺虎精釀罐裝調酒「TIAO JIU」系列再添新成員，在「南島冰茶」與「餞男醋女」之後，推出第三款「葡通朋友紅茶調酒」，將熟悉的葡萄果香、台灣紅玉紅茶與蘭姆酒融合，把原本需要專業調酒技法堆疊出的風味層次，濃縮進一罐即開即飲的罐裝調酒。

「葡通朋友」的命名，也從日常人際關係出發。無論是一段感情的開始，或是多年相伴的友情，許多深刻關係最初都只是從「普通朋友」開始。臺虎精釀此次將這份看似平凡、卻可能發展出不同故事的關係，轉化為新品概念，讓「葡通朋友」不只是一款葡萄風味調酒，也成為系列中帶有生活感的一款作品。

風味設計上，「葡通朋友」並未走向單純甜潤的葡萄果汁路線，而是以完熟葡萄、蘭姆酒及台灣紅玉紅茶建立三段式風味。入口先呈現成熟葡萄的飽滿果香與柔和果酸，中段由蘭姆酒帶出木質與焦糖調性，增加酒體的厚度與微醺感，最後再以紅玉紅茶的細緻茶香收尾，讓果香、酒香與茶韻彼此銜接。

相較於常見的葡萄系調酒，「葡通朋友」刻意拉高茶香與酒體的存在感，使整體喝來仍然順口，卻多了一層成熟風味。葡萄的甜潤、蘭姆酒的溫潤與紅玉紅茶的清雅交錯，形成類似「大人版葡萄汁」的飲用印象，在輕鬆易飲與調酒層次之間取得平衡。

作為罐裝調酒，「TIAO JIU」系列也延續將酒吧風味帶進日常的產品定位。少了調酒器具與現場製作的限制，開罐即可飲用，也讓調酒不再只屬於酒吧場景。夏日晚風、公園聚會或與朋友聊天時，一罐冰涼的「葡通朋友」，都能成為輕鬆開啟話題的日常酒款。

從「南島冰茶」、「餞男醋女」到此次「葡通朋友紅茶調酒」，臺虎精釀持續以熟悉的生活語彙包裝調酒風味，透過不同食材與酒體組合，讓原本需要走進酒吧才能享受到的層次，變成隨手即可開啟的罐裝體驗，也讓看似平凡的日常，多一個值得碰杯的理由。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喝起來就像兼具優雅茶韻與豐富果香的「大人感葡萄汁」。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夏夜晚風裡的微醺告白！臺虎精釀推出「葡通朋友紅茶調酒」， 記錄所有愛的起點。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康