快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

微風25周年轉型之路 微風廣場年輕化換血、信義區三店聯動改裝大計畫

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風集團策略長廖曉喬（左四）與微風25周年慶封面人物韓國女團STAYC合影。圖／微風提供
微風集團策略長廖曉喬（左四）與微風25周年慶封面人物韓國女團STAYC合影。圖／微風提供

2001年10月開業的微風廣場，已走過25年歲月，微風集團策略長廖曉喬今天以過生日的心情出席25周年慶記者會，並感性說「我的青春都在這裡」。微風廣場當年以「精品商場」之姿創造百貨業新局，擅長名人與娛樂化行銷，開創「微風封面女郎」與首創百貨封館帶來一夜經濟的「微風之夜」傳奇。如今，微風起家厝的微風廣場也面臨轉型與品牌大換血，如果說當年的微風廣場是「貴婦」，現在就是「Z世代時髦千金」，要與Z世代消費族群喜好接軌。

雖然今年告別經營19年的台北車站商場，但今年台灣高奢精品買氣起飛，上半年有微風南山之夜、微風信義之夜等活動推動，整體表現優於去年帶動成長。今年周年慶少了北車據點後，周年慶業績目57億、年減2%，但今年有高奢買氣挹注，全年業績設定355億抓持平。

微風廣場正在進行年輕化轉型，從國際風格、藝術文化到居家、親子生活，持續引進不同領域品牌，像是下半年引進米蘭知名選品店10 Corso Como全台首店、澳洲當代藝術家Cj Hendry打造的「Flower Shop TAIPEI」帶來為期三個月的台北快閃店、極簡摩登JIL SANDER進駐開幕，接下來還有與韓國新世界百貨（Shinsegae）合作，引進高階的獨立設計師與潮流品牌選品店，預計10月底啟動。透過品牌共創、帶來策展型、期間限定店方式，持續打造新鮮感與差異化消費體驗。

不只微風廣場，微風在信義區三家據點（信義、南山、松高）將有聯動改裝大計畫，三館會分時程大改裝。廖曉喬謹慎地說，我們原本就是精品起家，會繼續做我們在行的事，至於改裝細節將再找適合的時間點談。

以微風來說，精品業績占比達6成，微風信義店一樓國際精品穩健經營，維持高階「重奢」定位；微風南山則定位在潮流時尚精品；而微風松高目前以H&M、MUJI、lululemon、Jordan各品牌大店為主，風格調性較分散，以目前微風在信義區的計畫來看，微風松高未來將有新的合作案，讓三館精品連結度更高。

目前大咖級國際精品在台開店，都傾向開出跨樓層旗艦大店型，而據了解，有國際精品龍頭欲鎖定松高店想開出大店型。

米蘭知名選品店10 Corso Como全台首店進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
米蘭知名選品店10 Corso Como全台首店進駐微風廣場一樓。圖／微風提供

微風集團與韓國新世界百貨（Shinsegae）合作，將在微風廣場一樓引進選品店HYPER GROUND。記者江佩君／攝影
微風集團與韓國新世界百貨（Shinsegae）合作，將在微風廣場一樓引進選品店HYPER GROUND。記者江佩君／攝影

澳洲當代藝術家Cj Hendry打造的「Flower Shop TAIPEI」，進駐微風廣場G樓，帶來為期三個月的台北快閃店。圖／喜悅國際提供
澳洲當代藝術家Cj Hendry打造的「Flower Shop TAIPEI」，進駐微風廣場G樓，帶來為期三個月的台北快閃店。圖／喜悅國際提供

微風 信義區 年輕化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

少了北車的下一步曝光！微風信義區2029年將啟動大改造 今年拚355億元

微風25周年慶宣告轉型 三策略啟動新零售布局

Café Kitsuné進駐大巨蛋Garden City 9月30日前美式咖啡買一送一

還記得福元百貨嗎？90 年代中台灣人的採買天堂，靠「鄉村包圍都市」崛起卻在 2001 年無預警停業

相關新聞

「大人版葡萄汁」登場！臺虎精釀葡萄紅茶調酒 把酒吧風味裝進鋁罐

想喝調酒，不一定得走進酒吧。臺虎精釀罐裝調酒「TIAO JIU」系列再添新成員，在「南島冰茶」與「餞男醋女」之後，推出第三款「葡通朋友紅茶調酒」，將熟悉的葡萄果香、台灣紅玉紅茶與蘭姆酒融合，把原本需要專業調酒技法堆疊出的風味層次，濃縮進一罐即開即飲的罐裝調酒。

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

AI工作流再進化！AI錄音品牌Plaud宣布支援ChatGPT與Claude兩大主流AI模型一鍵串接，使用者只要先快速完成Plaud帳號導入，即可將會議中擷取的多語言逐字稿、筆記及對話脈絡，直接帶入既有的AI工具。無須反覆複製貼上，也不用重新向AI交代背景資訊，讓會議資料能直接銜接後續分析、整理等應用情境。

頂級大克拉Type IIa美鑽現身！Chopard 6億高級珠寶時計限時全台巡展

寶石與無形的時間幾如珍貴的同義辭，因為時間的線性與不再往復，一如每一顆寶石的閃耀存在與獨一無二。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）近日在台灣呈現本季的珍稀創作，94款高級珠寶與高級珠寶時計總價約6億，包含無燒的莫三比克紅寶石耳環、動物世界系列的松鼠項鍊，更有一款破天荒選用Type IIa祖母綠形切割鑽石的頂級時計，展現瑞士高級珠寶品牌的天后級閃耀豪奢。

vivo信義A13體驗店即將開幕！9/10推出限量100組「千元驚喜福袋」

vivo宣布全台第8家官方體驗據點正式進駐台北遠東百貨信義A13 8樓，期望透過全新的體驗場域，將門市從傳統銷售端點升級為品牌與消費者深度對話的社交空間。歡慶vivo信義A13體驗店開幕，將於9月10日至9月13日推出限時限量排隊爆品與驚喜活動，9月10日開幕首日開賣限量100組的「開幕驚喜福袋」，有機會將頂級影像旗艦手機vivo X300 Ultra（16GB＋512GB）帶回家。

影／3COINS來台首店試營運 熱門商品搶先開箱

日本超人氣平價雜貨店『3COINS』，九月進駐台灣，首間門市選定台北西門町。記者搶先在試營運階段，開箱熱門商品。

日本排名第一！東京超人氣炸豬排「成蔵」10月登台 開放訂位日曝光

被美食愛好者譽為「人生必吃炸豬排」、長年位居日本美食評鑑網站 Tabelog 第一高分的名店「成蔵（とんかつ 成蔵）」，正式宣布10月6日登陸台灣，將為台灣饕客帶來招牌的揚物饗宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。