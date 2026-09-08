微風25周年轉型之路 微風廣場年輕化換血、信義區三店聯動改裝大計畫

2001年10月開業的微風廣場，已走過25年歲月，微風集團策略長廖曉喬今天以過生日的心情出席25周年慶記者會，並感性說「我的青春都在這裡」。微風廣場當年以「精品商場」之姿創造百貨業新局，擅長名人與娛樂化行銷，開創「微風封面女郎」與首創百貨封館帶來一夜經濟的「微風之夜」傳奇。如今，微風起家厝的微風廣場也面臨轉型與品牌大換血，如果說當年的微風廣場是「貴婦」，現在就是「Z世代時髦千金」，要與Z世代消費族群喜好接軌。

雖然今年告別經營19年的台北車站商場，但今年台灣高奢精品買氣起飛，上半年有微風南山之夜、微風信義之夜等活動推動，整體表現優於去年帶動成長。今年周年慶少了北車據點後，周年慶業績目57億、年減2%，但今年有高奢買氣挹注，全年業績設定355億抓持平。

微風廣場正在進行年輕化轉型，從國際風格、藝術文化到居家、親子生活，持續引進不同領域品牌，像是下半年引進米蘭知名選品店10 Corso Como全台首店、澳洲當代藝術家Cj Hendry打造的「Flower Shop TAIPEI」帶來為期三個月的台北快閃店、極簡摩登JIL SANDER進駐開幕，接下來還有與韓國新世界百貨（Shinsegae）合作，引進高階的獨立設計師與潮流品牌選品店，預計10月底啟動。透過品牌共創、帶來策展型、期間限定店方式，持續打造新鮮感與差異化消費體驗。

不只微風廣場，微風在信義區三家據點（信義、南山、松高）將有聯動改裝大計畫，三館會分時程大改裝。廖曉喬謹慎地說，我們原本就是精品起家，會繼續做我們在行的事，至於改裝細節將再找適合的時間點談。

以微風來說，精品業績占比達6成，微風信義店一樓國際精品穩健經營，維持高階「重奢」定位；微風南山則定位在潮流時尚精品；而微風松高目前以H&M、MUJI、lululemon、Jordan各品牌大店為主，風格調性較分散，以目前微風在信義區的計畫來看，微風松高未來將有新的合作案，讓三館精品連結度更高。

目前大咖級國際精品在台開店，都傾向開出跨樓層旗艦大店型，而據了解，有國際精品龍頭欲鎖定松高店想開出大店型。

米蘭知名選品店10 Corso Como全台首店進駐微風廣場一樓。圖／微風提供

微風集團與韓國新世界百貨（Shinsegae）合作，將在微風廣場一樓引進選品店HYPER GROUND。記者江佩君／攝影