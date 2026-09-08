姓名有「王」或「玉」海鮮盤免費吃！王品牛排給你「國王級款待」

從姓名玩創意優惠，到日本F1牛排、Nespresso咖啡甜點接力登場，「王品牛排」近期持續升級餐桌體驗，即日起至10月底推出「國王級款待」，凡姓名中含有「王」或「玉」任一字的消費者，內用兩客套餐即可獲贈價值689元的義式海鮮盤一份，並同步以秋季新品與跨界甜點，為經典牛排館注入更多新鮮感。

9月9日起「王品牛排」首度引進日本國產F1牛排，推出期間限定雙人主餐「日本國產F1菲力佐魚子醬 × 松露嫩煎犢牛」。選用日本國產F1菲力，細嫩肉質帶著優雅脂香，搭配魚子醬增添鮮味與鹹香，再佐以嫩煎犢牛肋排及松露香氣，透過不同肉質與風味層次的交疊，呈現更豐富的雙主餐組合。

10月中旬則將接力推出「日本國產F1牛排・北海道干貝佐廣島蠔」，以油花分布細緻的日本國產F1牛排為主角，炙烤後呈現外酥內嫩、油脂豐潤的口感，再搭配北海道干貝的鮮甜與廣島蠔飽滿的海味，從陸地到海洋一次集結，打造秋季限定的海陸餐桌。

除了主餐升級，「王品牛排」此次也將餐後甜點搬上跨界舞台，9月9日起首度攜手精品咖啡品牌Nespresso，推出桌邊現做雙人甜點「Nespresso咖啡開心果覆盆莓千層派」。酥脆千層派搭配開心果卡士達與酸甜覆盆莓醬，上桌後再由服務人員現淋Nespresso咖啡醬汁，讓咖啡細緻的花果香氣與堅果、莓果風味交織，為餐後甜點增加一層香氣變化。

這次合作不只停留在甜點，9月9日至12月底期間，到「王品牛排」用餐也能品飲Nespresso四款風格各異的咖啡，從清新的淺焙花香、中焙穀物與莓果調性，到深焙可可及烘焙香氣，讓咖啡成為牛排套餐之外的另一段味覺體驗。

為呼應「國王級款待」主題，「王品牛排」此次也邀請演藝圈夫妻王仁甫與季芹擔任品牌「國王與王后」，透過加冕儀式向長期支持品牌的熟客致意。對品牌而言，所謂「只款待心中最重要的人」，不只是廣告標語，而是從餐點、服務到用餐儀式感，落實在每一張餐桌上的品牌體驗。

隨著餐點與服務持續更新，「王品牛排」也同步展開門市升級。台南門市預計於今年遷往原台南大億麗緻酒店舊址四樓，新據點鄰近小西門及新光三越商圈，未來將透過全新的空間規劃與設計，打造更具質感及儀式感的用餐環境；既有門市則陸續進行空間與服務優化，從硬體到餐飲體驗同步升級，持續深化品牌「只款待心中最重要的人」的核心精神。

期間限定雙人主餐，「日本國產F1菲力佐魚子醬 × 松露嫩煎犢牛」。圖／王品集團提供

姓名有「王」或「玉」任一字，內用兩客套餐，即款待義式海鮮盤乙份。圖／王品集團提供