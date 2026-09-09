文博會後最大角色盛事登場《有市集－原創角色株式會社》進駐台中遠雄廣場

圖 / 有你共創提供 繼高雄站引發熱烈迴響後，《有市集－原創角色株式會社》第二站將於 9 月 8 日正式進駐台中，於 iFG 遠雄廣場台中店打造限定角色快閃體驗，活動一路展至 10 月 10 日。作為文博會後的重要角色盛事，本次集結 10 組台日人氣原創角色，延續「職場生活」主題，讓10組角色以各自的個性與作品特色詮釋職場日常， 結合角色周邊、拍貼機，呈現不同於日常作品的角色面貌。其中，日本人氣原創角色 Maniani World 也將首度來到台中，帶來全新周邊商品，為本次活動增添亮點。

一、10組台日原創角色集結 串聯兩地創作特色

延續高雄站以「職場生活」為主題的設定，《有市集－原創角色株式會社》台中站帶著10組台日原創角色們從各自的創作世界走入職場情境，以不同的角色個性與作品特色，展開一場充滿想像力的辦公室日常。

本次活動集結胡子碰碰、Maniani World、蜜可魯、KINGJUN、ㄇㄚˊ幾、昀子、蛋塔熊妹、伸縮自如的雞與鴨、黑白小姐及阿翰等10組台日原創角色，讓來自不同創作背景的角色作品在台中匯聚，透過串聯各具特色的角色設定與創作風格，呈現台日原創角色文化多元且豐富的創作面貌，也讓《有市集－原創角色株式會社》台中站成為文博會後，台日原創角色作品再次齊聚的重要交流平台。

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二、文博會新品再登場 人氣IP齊聚台中

本次台中站也將延續2026台灣文博會的熱度，帶來各組IP於文博會推出的新品，並同步展出系列人氣商品，讓文博會的創作能量持續在台中發酵，本次活動將不同商品一次呈現，讓民眾能在逛展之餘，進一步探索各角色的商品內容，也延續文博會期間受到關注的作品與話題。

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三、日本人氣角色 Maniani World 首度來到台中 帶你認識神秘不思議世界

此次台中站更迎來日本人氣原創角色 Maniani World，首度來到台中與粉絲見面，帶來 Mimi、Lucy、Robin 等角色及系列周邊，讓喜愛 Maniani World 的粉絲能在台中與角色再次相遇。

日前 Maniani World 也正於「有點市-松菸旗艦店」及「有點市-高雄旗艦店」推出期間限定快閃店，此次隨著《有市集－原創角色株式會社》來到台中，更將角色魅力延伸至中部地區，也讓更多民眾認識這個充滿神秘色彩的不思議世界。

「有市集-原創角色株式會社」將於 9 月 8 日至 10 月 10 日登陸iFG遠雄廣場台中店，誠摯邀請大家前來探索台日原創角色的多元魅力 ，感受不同創作風格交織出的多元角色文化 。更多詳情請關注「有市集」官方粉絲團。

【有市集－原創角色株式會社】台中站

🗓️ 活動日期： 2026/09/08（二） - 2026/10/10（六）

📍 活動地點： iFG遠雄廣場 台中店 一樓廣場

⏰營業時間： 平日 11:00-22:00 例假日10:30-22:00