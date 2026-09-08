快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Plaud正式於台灣串接ChatGPT與Claude，使用者無須程式設定，即可將Plaud中的會議與對話內容直接導入全球主流AI模型。圖／Plaud提供
Plaud正式於台灣串接ChatGPT與Claude，使用者無須程式設定，即可將Plaud中的會議與對話內容直接導入全球主流AI模型。圖／Plaud提供

AI工作流再進化！AI錄音品牌Plaud宣布支援ChatGPTClaude兩大主流AI模型一鍵串接，使用者只要先快速完成Plaud帳號導入，即可將會議中擷取的多語言逐字稿、筆記及對話脈絡，直接帶入既有的AI工具。無須反覆複製貼上，也不用重新向AI交代背景資訊，讓會議資料能直接銜接後續分析、整理等應用情境。

此次更新延續Plaud今年5月推出的MCP（Model Context Protocol，模型上下文協定）支援。先前Plaud已可透過MCP串接Cursor等AI工具，此次則進一步將台灣用戶經常使用的ChatGPT與Claude納入支援範圍，方便更直接地將會議知識導入大型語言模型（LLM）工作流程。

在ChatGPT或Claude完成Plaud串接後，使用者可透過自然語言搜尋會議資料，依照日期、主題、參與者或關鍵字快速調閱過往內容，並進一步要求AI產生會議摘要、整理決策內容、比對不同會議討論脈絡，甚至草擬會後文件、主管團隊週報及顧問工作成果。換言之，Plaud不只是將會議「記錄下來」，而是進一步把會議資訊交給AI處理，形成從資訊蒐集、內容理解到後續執行的完整工作流。

對經常進行跨市場溝通的台灣企業而言，是否能理解多語言情境也是使用AI工具的一大重點，Plaud可處理同時出現的中文、英文及閩南語對話，再將相關會議脈絡帶入ChatGPT、Claude等AI模型，降低資訊在不同工具之間轉移時多消耗的時間或理解錯誤。

Plaud亞太區行銷主管Megumi Yoshinaga表示，台灣企業每天都在進行跨語言、跨市場及跨時區協作，真正有價值的AI不只是回答問題，更需要理解促成決策的對話脈絡。透過Plaud與ChatGPT、Claude串接，希望協助專業工作者將既有會議知識自然帶入全球AI工作流程，同時保留中文、英文、閩南語及其他在地語言情境。讓一次會議產生的資訊，不再只是留在逐字稿或筆記中，而能持續轉化為下一步的工作行動。

完成連接後，使用者可直接透過ChatGPT或Claude整理、分析並運用Plaud會議資料庫中的資訊。圖／Plaud提供
完成連接後，使用者可直接透過ChatGPT或Claude整理、分析並運用Plaud會議資料庫中的資訊。圖／Plaud提供

完成連接後，使用者可直接透過ChatGPT或Claude整理、分析並運用Plaud會議資料庫中的資訊。圖／Plaud提供
完成連接後，使用者可直接透過ChatGPT或Claude整理、分析並運用Plaud會議資料庫中的資訊。圖／Plaud提供

ChatGPT Claude 工作 語言

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI來了，責任也來了：中小企不能迴避的ESG新考題

過度依賴ChatGPT恐退化？ 最新研究示警：記憶力與批判思維將下滑

數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞

永豐小店學7月大師課程／人人都能開始的AI工作術 陶韻智：AI是每個人的數位下屬

相關新聞

「大人版葡萄汁」登場！臺虎精釀葡萄紅茶調酒 把酒吧風味裝進鋁罐

想喝調酒，不一定得走進酒吧。臺虎精釀罐裝調酒「TIAO JIU」系列再添新成員，在「南島冰茶」與「餞男醋女」之後，推出第三款「葡通朋友紅茶調酒」，將熟悉的葡萄果香、台灣紅玉紅茶與蘭姆酒融合，把原本需要專業調酒技法堆疊出的風味層次，濃縮進一罐即開即飲的罐裝調酒。

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

AI工作流再進化！AI錄音品牌Plaud宣布支援ChatGPT與Claude兩大主流AI模型一鍵串接，使用者只要先快速完成Plaud帳號導入，即可將會議中擷取的多語言逐字稿、筆記及對話脈絡，直接帶入既有的AI工具。無須反覆複製貼上，也不用重新向AI交代背景資訊，讓會議資料能直接銜接後續分析、整理等應用情境。

頂級大克拉Type IIa美鑽現身！Chopard 6億高級珠寶時計限時全台巡展

寶石與無形的時間幾如珍貴的同義辭，因為時間的線性與不再往復，一如每一顆寶石的閃耀存在與獨一無二。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）近日在台灣呈現本季的珍稀創作，94款高級珠寶與高級珠寶時計總價約6億，包含無燒的莫三比克紅寶石耳環、動物世界系列的松鼠項鍊，更有一款破天荒選用Type IIa祖母綠形切割鑽石的頂級時計，展現瑞士高級珠寶品牌的天后級閃耀豪奢。

vivo信義A13體驗店即將開幕！9/10推出限量100組「千元驚喜福袋」

vivo宣布全台第8家官方體驗據點正式進駐台北遠東百貨信義A13 8樓，期望透過全新的體驗場域，將門市從傳統銷售端點升級為品牌與消費者深度對話的社交空間。歡慶vivo信義A13體驗店開幕，將於9月10日至9月13日推出限時限量排隊爆品與驚喜活動，9月10日開幕首日開賣限量100組的「開幕驚喜福袋」，有機會將頂級影像旗艦手機vivo X300 Ultra（16GB＋512GB）帶回家。

影／3COINS來台首店試營運 熱門商品搶先開箱

日本超人氣平價雜貨店『3COINS』，九月進駐台灣，首間門市選定台北西門町。記者搶先在試營運階段，開箱熱門商品。

日本排名第一！東京超人氣炸豬排「成蔵」10月登台 開放訂位日曝光

被美食愛好者譽為「人生必吃炸豬排」、長年位居日本美食評鑑網站 Tabelog 第一高分的名店「成蔵（とんかつ 成蔵）」，正式宣布10月6日登陸台灣，將為台灣饕客帶來招牌的揚物饗宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。