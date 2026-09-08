AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

AI工作流再進化！AI錄音品牌Plaud宣布支援ChatGPT與Claude兩大主流AI模型一鍵串接，使用者只要先快速完成Plaud帳號導入，即可將會議中擷取的多語言逐字稿、筆記及對話脈絡，直接帶入既有的AI工具。無須反覆複製貼上，也不用重新向AI交代背景資訊，讓會議資料能直接銜接後續分析、整理等應用情境。

此次更新延續Plaud今年5月推出的MCP（Model Context Protocol，模型上下文協定）支援。先前Plaud已可透過MCP串接Cursor等AI工具，此次則進一步將台灣用戶經常使用的ChatGPT與Claude納入支援範圍，方便更直接地將會議知識導入大型語言模型（LLM）工作流程。

在ChatGPT或Claude完成Plaud串接後，使用者可透過自然語言搜尋會議資料，依照日期、主題、參與者或關鍵字快速調閱過往內容，並進一步要求AI產生會議摘要、整理決策內容、比對不同會議討論脈絡，甚至草擬會後文件、主管團隊週報及顧問工作成果。換言之，Plaud不只是將會議「記錄下來」，而是進一步把會議資訊交給AI處理，形成從資訊蒐集、內容理解到後續執行的完整工作流。

對經常進行跨市場溝通的台灣企業而言，是否能理解多語言情境也是使用AI工具的一大重點，Plaud可處理同時出現的中文、英文及閩南語對話，再將相關會議脈絡帶入ChatGPT、Claude等AI模型，降低資訊在不同工具之間轉移時多消耗的時間或理解錯誤。

Plaud亞太區行銷主管Megumi Yoshinaga表示，台灣企業每天都在進行跨語言、跨市場及跨時區協作，真正有價值的AI不只是回答問題，更需要理解促成決策的對話脈絡。透過Plaud與ChatGPT、Claude串接，希望協助專業工作者將既有會議知識自然帶入全球AI工作流程，同時保留中文、英文、閩南語及其他在地語言情境。讓一次會議產生的資訊，不再只是留在逐字稿或筆記中，而能持續轉化為下一步的工作行動。

完成連接後，使用者可直接透過ChatGPT或Claude整理、分析並運用Plaud會議資料庫中的資訊。圖／Plaud提供