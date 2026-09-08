頂級大克拉Type IIa美鑽現身！Chopard 6億高級珠寶時計限時全台巡展

寶石與無形的時間幾如珍貴的同義辭，因為時間的線性與不再往復，一如每一顆寶石的閃耀存在與獨一無二。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）近日在台灣呈現本季的珍稀創作，94款高級珠寶與高級珠寶時計總價約6億，包含無燒的莫三比克紅寶石耳環、動物世界系列的松鼠項鍊，更有一款破天荒選用Type IIa祖母綠形切割鑽石的頂級時計，展現瑞士高級珠寶品牌的天后級閃耀豪奢。

當時間與最純粹的幾何美學相會，頂級珠寶便獲得了超越時光的生命力。本次特展的指標之作首推「高級珠寶系列18K白金腕表」，表款破天荒選用了一顆完美無瑕的10克拉DIF等級Type IIa祖母綠切割鑽石成為手表面盤的鏡面，白金表殼另鑲嵌梯形切割鑽石與圓形切割鑽，光耀眾生，訂價上看9,988萬；另一款同為全球限量一只的「Happy Diamonds鑽表」則在同一款珠寶中運用梨形、貓眼石與圓形明亮切割多重鑽石，讓光線的折射輝映帶來豐富驚艷效果；另外今年新推出的L´Heure du Diamant 18K玫瑰金腕表則選用品牌常見的愛心圖騰，成為手表表殼與鍊結形狀，整條手表鍊帶更如布料般自由流動，像是以愛之名將剛硬化為手上的柔軟服貼。

從宏偉的光影盛宴轉身，珠寶工匠將目光投向大自然最生動的角落，以童趣捕捉萬千生態靈動。全世界僅此一件的「動物系列松鼠主題項鍊」選用大量的橘色藍寶石勾勒出松鼠主體，不僅松鼠懷中的松果透過透明水晶與黑鑽、茶鑽捕捉，松鼠尾巴的蓬鬆立體感更惟妙惟肖還原；相似的野性視角也出現在「動物世界系列粉紅豹手鐲」、「動物世界系列小棕熊耳環」兩款珠寶，前者運用深淺粉紅寶石搭配黑瑪瑙與綠寶石，細膩的陰影堆疊因此讓獵豹神態栩栩如生，後者則選用玫瑰金混鑲白鑽、黑鑽，將高級珠寶轉化為日常的曼妙相襯。

現場最令記者動容的當屬一款「高級珠寶系列可轉換式蝴蝶髮簪胸針」，這款珠寶的造型靈感取自大自然中傳遞生機與浪漫的蝴蝶，並可成為胸針或髮飾配戴，蕭邦更嚴選了藍色拓帕石、鑽石、粉紅碧璽、石榴石、紅碧璽等多重寶石，蝴蝶的羽翼表現則選用染色的珍珠母貝，因而呈現出湖水藍色與紫色的魔幻漸變。

工藝的突破最終歸於寶石本質的色彩美學，「高級珠寶系列紅寶石耳環」特別選用未經加熱處理的天然莫三比克紅寶石，兩顆紅寶石總重約7.23克拉並附SSEF 146066證書，其濃郁飽和的色澤極度接近高品質緬甸紅寶石，訂價上看1,498萬元；「Copacabana 18K白金粉紅藍寶石漸層耳環」則運用刻面較不密集的「老式車工」，讓粉紅藍寶石交織出優美漸層與溫潤古典韻味，外圈精巧堆疊鑽石珠與鑽石，因而交織出動人心弦的彩寶讚歌。

本次蕭邦Chopard高級珠寶與腕表已由即日起在全台巡展，可洽台北101、台北遠東Garden City大巨蛋與台中大遠百蕭邦精品店，預約鑑賞。

瑞士高級珠寶品牌蕭邦Chopard透過寶石的色彩激盪與想像力的堆疊，最終創造一方豪奢的華美珠寶世界。記者釋俊哲／拍攝

高級珠寶系列可轉換式蝴蝶髮簪胸針底部採用鈦金屬，因此能帶來整體的剛性、同時兼具配戴的輕盈舒適。圖／Chopard提供

L´Heure du Riamant 18K玫瑰金腕表，Chopard 10.01-C手動上鍊機芯，鑲嵌鑽石、珍珠母貝面盤，344萬6,000元。記者釋俊哲／拍攝

18K白金戒指，鑲嵌1顆10.62克拉梨形切割紅寶石、2顆總重0.87克拉半月形切割鑽石（F/VS），2,209萬元。圖／Chopard提供

高級珠寶系列可轉換式蝴蝶髮簪胸針，18K黃金、白金及鈦金屬，鑲嵌藍色拓帕石、鑽石、粉紅碧璽、石榴石、紅碧璽，1,684萬元。圖／Chopard提供

高級珠寶系列18K黃金項鍊，鑲嵌1,932顆總重19.66克拉黃鑽、7顆總重2.07克拉褐鑽、37顆總重6.96克拉橙鑽，以及972顆總重4.58克拉黑鑽，2,222萬8,000元。圖／Chopard提供

Copacabana 18K白金耳環，鑲嵌鑽石珠、鑽石與粉紅漸層藍寶石，320萬4,000元。圖／Chopard提供

高級珠寶系列18K白金腕表，石英機芯，面盤鋪鑲246顆總重0.83克拉圓形切割鑽石，鏡面鑲嵌1顆10.67克拉祖母綠形切割Type IIA鑽石，全世界僅一只、9,988萬元。圖／Chopard提供

Temptations系列長項鍊，鑲嵌紫水晶、白色蛋白石、翠綠色碧璽珠、沙弗萊石榴石，541萬2,000元。圖／Chopard提供

動物世界系列18K玫瑰金松鼠項鍊，鑲嵌褐色鑽石、白鑽、紅柱石、紫鋰輝石、石英石、水滴型切顆橙色藍寶石、蛋型切顆橙色藍寶石，964萬元。圖／Chopard提供