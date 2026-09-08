vivo信義A13體驗店即將開幕！9/10推出限量100組「千元驚喜福袋」

vivo宣布全台第8家官方體驗據點正式進駐台北遠東百貨信義A13 8樓，期望透過全新的體驗場域，將門市從傳統銷售端點升級為品牌與消費者深度對話的社交空間。歡慶vivo信義A13體驗店開幕，將於9月10日至9月13日推出限時限量排隊爆品與驚喜活動，9月10日開幕首日開賣限量100組的「開幕驚喜福袋」，有機會將頂級影像旗艦手機vivo X300 Ultra（16GB＋512GB）帶回家。

迎接vivo信義A13體驗店開幕，9月10日開幕首日將推出限量100組「開幕驚喜福袋」，每袋售價1,000元，內容物價值皆達4,000元以上，最高市值達51,779元，幸運消費者有機會將頂級影像旗艦vivo X300 Ultra（ 16GB＋512GB）、vivo WATCH GT 2、iQOO Buds Pro、vivo 90W閃充充電組及超值折價券等好禮帶回家。同日更舉辦「V.Friends躲貓貓」尋寶抽獎活動。

9月11日至9月13日則推出每日指定熱門夯品限時限量下殺，9月11日iQOO Z11限時限量排隊價11,999元，9月12日vivo V70限時限量排隊價6折，9月13日iQOO Buds Pro限時限量排隊價5折。

9月30日前vivo信義A13體驗店提供一系列開幕期間限定購機與體驗好禮，包括選購不限機型手機即享現折1,000元優惠，購買X系列加碼再送90W閃充組，購買V系列加碼再送vivo Buds Air3藍牙耳機，購買iQOO系列可享iQOO Buds Pro專屬加購價990元，以上優惠數量有限，兌完為止，實際活動內容適用機型以門市現場公告為準。

vivo信義A13體驗店同步推出期間限定的「vivo X300 Ultra神機應援專案」，針對備受網友譽為「演唱會神機」、「賽事神機」的vivo X300 Ultra，提供7日深度體驗週租方案（官方服務價值7,000／週，應援專案價3,500元／週），將於9月9日起正式開放線上預約。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

9月30日前vivo信義A13體驗店提供一系列開幕期間限定購機與體驗好禮。圖／vivo提供