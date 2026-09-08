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萊爾富「惜福食堂」貼紙換新裝！「即食救援、即渴救援」把握即期優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「惜福食堂」推全新識別貼，「即食救援、即渴救援」號召消費者一起惜食。圖／萊爾富提供
萊爾富「惜福食堂」推全新識別貼，「即食救援、即渴救援」號召消費者一起惜食。圖／萊爾富提供

傍晚走進萊爾富，除了可以撿便宜，貨架上還有一群「等待被救援」的即期美味！萊爾富今年推出「惜福食堂」全新門市識別貼紙，結合品牌吉祥物「咪寶」的哭泣表情與趣味諧音，讓即期優惠提醒變得更活潑、更有溫度，以「即食救援」、「即渴救援」等趣味文字，邀請消費者把握即期美味，讓每一次選購都成為支持環境永續的行動。

萊爾富「惜福食堂」每日下午5點至晚上11點59分，鮮食品項距離賞味期限7小時內的指定商品享7折優惠，品項涵蓋三角飯糰、三明治、鮮食便當、麵包等；冷藏飲料則於賞味期限前48小時內的指定商品同享7折優惠，讓仍在最佳賞味期限內的商品發揮最大價值。消費者不僅能以優惠價格入手喜愛商品，也能透過實際選購減少食物浪費。萊爾富提醒，購買即期優惠商品後仍應於賞味期限內食用，在享受優惠的同時兼顧食品安全與安心食用。

「惜福食堂」門市識別貼紙近期悄悄換上新樣式，也有眼尖網友在社群上發現並引發討論。此次全新識別將創意延伸至不同品項，鮮食品項以「即食救援」呼應「即時」，冷藏飲料則以「即渴救援」巧妙諧音「即刻」，透過生動有趣的視覺與文字設計，讓消費者在貨架前一眼認出惜福商品，也將「及時把握、珍惜美味」的理念融入購物情境，讓原本容易被忽略的即期商品，成為消費者主動「出手救援」的美味選擇。

萊爾富也觀察到，不少消費者會利用惜福時段體驗新品，根據內部統計，「惜福食堂」每年成功減少約200萬件鮮食報廢，目前即期商品銷售成效持續成長，年增約72.5%，顯示惜食行動正逐步融入消費者日常。

萊爾富「惜福食堂」貼紙換新裝，以情感識別串聯永續消費。圖／萊爾富提供
萊爾富「惜福食堂」貼紙換新裝，以情感識別串聯永續消費。圖／萊爾富提供

萊爾富推出「惜福食堂」全新門市識別貼紙圖，冷藏飲料以「即渴救援」巧妙諧音「即刻」，打造活潑又吸睛的惜食提醒。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「惜福食堂」全新門市識別貼紙圖，冷藏飲料以「即渴救援」巧妙諧音「即刻」，打造活潑又吸睛的惜食提醒。圖／萊爾富提供

萊爾富「惜福食堂」門市識別貼紙近期悄悄換上新樣式，鮮食品項以「即食救援」呼應「即時」。圖／萊爾富提供
萊爾富「惜福食堂」門市識別貼紙近期悄悄換上新樣式，鮮食品項以「即食救援」呼應「即時」。圖／萊爾富提供

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