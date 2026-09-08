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7-ELEVEN 8門市、i划算推日韓麝香葡萄！Fresh代客現烤加1元送荷包蛋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPENPOINT APP「i划算」平台提供多樣化的麝香葡萄選擇，門市團購水果禮盒還可另享限時6折至8折不等優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT APP「i划算」平台提供多樣化的麝香葡萄選擇，門市團購水果禮盒還可另享限時6折至8折不等優惠。圖／7-ELEVEN提供

甜蜜香氣十足的麝香葡萄產季到，7-ELEVEN搶先引進日本長野縣、山梨縣空運來台的新鮮麝香葡萄，9月9日起率先於全台8間Fresh門市開賣「日本空運麝香葡萄」，每盒350g、售價399元，以超商通路首發甜甜價，讓消費者更方便品嘗日本當季鮮果。OPENPOINT APP「i划算」平台同步提供多樣化的麝香葡萄選擇，更首度引進「日本空運紅麝香葡萄」，從日本、韓國不同產地到精緻禮盒一次網羅。

7-ELEVEN Fresh店型自2024年首度亮相，至今全台已有8間複合超市業態門市，包括Fresh康橋、Fresh亞萬、Fresh首府、Fresh湖美、Fresh愿橋、Fresh千塘、Fresh橋港及Fresh青塘，門市引進上百款日常生鮮、在地與進口優質水果，今年更是連續第3年搶先超商通路開賣「日本空運麝香葡萄」。

除了Fresh門市搶鮮開賣，線上「i划算」平台亦推出多款麝香葡萄商品，不僅有來自日本長野縣、山梨縣的麝香葡萄，亦有CP值超高的「韓國麝香葡萄」門市團購價一盒326元。鎖定中秋頂級送禮市場，「i划算」集結多款精緻麝香葡萄禮盒，消費者可依喜好搭配日本貓眼葡萄、日本鳥取二十世紀梨、祕魯藍莓、紐西蘭蘋果等多款進口頂級鮮果，更有超商通路首度導入、市面罕見的「日本空運紅麝香葡萄」。門市團購水果禮盒還可另享限時6折至8折不等優惠，即日起至9月21日指定水果禮盒品項單筆消費滿2,888元，再享回饋188點OPENPOINT點數。

7-ELEVEN亦在Fresh康橋、Fresh愿橋兩間門市提供現做餐飲服務，即日起至12月22日凡選購牛排、雞肉或海鮮任一件，「代客現烤」加1元即贈現烤荷包蛋1顆。9月16日起現做餐點新上市「現烤實在好雞去骨雞腿排餐（售價179元）」、「現煮實在好雞雞腿肉鍋（售價168元）」，於9月29日前嘗鮮價現省10元、再加贈OPENPOINT點數10點。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

7-ELEVEN搶先引進日本長野縣、山梨縣空運來台的新鮮麝香葡萄，9月9日起率先於全台8間Fresh門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN搶先引進日本長野縣、山梨縣空運來台的新鮮麝香葡萄，9月9日起率先於全台8間Fresh門市開賣。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN Fresh門市連續第3年搶先超商通路開賣「日本空運麝香葡萄」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN Fresh門市連續第3年搶先超商通路開賣「日本空運麝香葡萄」。圖／7-ELEVEN提供

麝香葡萄產季到，7-ELEVEN全台8間Fresh門市、「i划算」平台都買得到。圖／7-ELEVEN提供
麝香葡萄產季到，7-ELEVEN全台8間Fresh門市、「i划算」平台都買得到。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven 麝香葡萄 荷包蛋

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