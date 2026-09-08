日本排名第一！東京超人氣炸豬排「成蔵」10月登台 開放訂位日曝光

被美食愛好者譽為「人生必吃炸豬排」、長年位居日本美食評鑑網站 Tabelog 第一高分的名店「成蔵（とんかつ 成蔵）」，正式宣布10月6日登陸台灣，將為台灣饕客帶來招牌的揚物饗宴。

「成蔵」自2010年於東京高田馬場創立。創辦人三谷成蔵（Mitani Seizou）研發出「低溫揚物技術」，選用特製生麵包粉，並以低溫清油緩緩慢炸，再透過餘溫靜置熟成。呈現出優雅的「粉雪麵衣」與細緻口感和飽滿肉汁，成為日式豬排愛好者的名單，經常上演排隊兩、三小時的盛況。自2017年起，「成蔵」持續獲得米其林必比登推介，並長年於日本美食評論網站Tabelog維持4.3分，獲得炸豬排類第一高分的評價，亦多次獲選百大名店及各項餐飲獎項肯定。

2019年，三谷成蔵將東京高田馬場原店交由弟子繼承，自己則於東京近郊開設全新的完全預約制板前高端炸豬排。即將登台的「成蔵台北店」將以Omakase精神、於板前逐道呈獻（Course-style）套餐形式，透過「一部位一炸、起鍋後靜置，利用餘溫讓中心溫和熟成，同時讓肉汁重新分布」的節奏控制食材狀態，並穿插精緻冷菜、季節旬味及專屬搭酒提案，讓味覺節奏逐步推進。

「成蔵」台北店將於10月6日正式開幕，並於9月23日開放inline平台訂位，可預約正式開幕日起 30 天內（10/6–11/4）之席次。此外，「成蔵」特別攜手國泰世華銀行，於10月2日至10月4日舉辦「成蔵 x 國泰世華信用卡友專屬餐會」，席間更將獻上餐會「限定口味冰品」，將於9月18日開放訂位。

成蔵以「低溫揚物技術」，呈現細緻多汁的豬排口感。圖/成蔵提供