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可口可樂中秋烤肉祭開跑！9月25日至26日免費揪6人開烤

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」將於9月25日至26日在華中橋下風雨廣場限時登場。圖/可口可樂提供
「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」將於9月25日至26日在華中橋下風雨廣場限時登場。圖/可口可樂提供

中秋烤肉、喝汽水，還能免費開烤！可口可樂今年將「暢快吃肉 有Coke®更嗨！」的搭餐概念延伸至中秋節，推出期間限定「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」，9月25日至26日於台北華中橋下風雨廣場登場，開放民眾免費報名抽選烤肉席，最大亮點是「1人中獎、最多6人同行」，還可把「嗨Coke®暢秋大禮包」一起帶回家。

「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」兩日共抽出30組名額，即日起至9月15日開放線上報名。每位中獎者最多可攜5位親友同行，現場可自備喜愛的肉品、食材及烤肉用具，享受可口可樂打造的戶外烤肉席。

除了開烤，現場也準備「可口可樂® ZERO SUGAR」免費暢飲，完成報到的每組參加者還可獲得一份「嗨Coke®暢秋大禮包」，內含折疊椅、暢享桶或輕量背包，以及燒烤夾等烤肉周邊，讓民眾從坐下、開烤到暢飲一次備妥。

活動現場以可口可樂經典元素打造「Coke®烤肉派對入口」、「嗨Coke®！烤肉區」及「嗨Coke®！舞台區」等打卡場景，讓中秋烤肉不只是吃肉，也能拍照、互動、拿好禮。

其中「嗨Coke®！暢飲區」更設計「完美嗨Coke®！」黃金喝法。民眾攜帶肉類料理至指定攤位，即可免費兌換冰涼可口可樂迷你罐；完成指定社群任務後，還能解鎖品牌推薦喝法，以冰塊、新鮮檸檬片搭配可口可樂，透過45度角倒入的方式，讓氣泡與檸檬香氣融入飲品，為烤肉搭餐增加儀式感。

除了活動，中秋檔期也同步祭出多項通路優惠。7-ELEVEN、全家指定可口可樂系列600mL飲品任選2瓶49元；全聯、大全聯則有指定商品優惠及品牌贈品；萬家福、愛買推出購買指定金額贈烤肉刷等活動；momo購物網也推出箱購優惠及滿額贈活動，讓民眾在中秋烤肉前補足飲料與食材搭配。

「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」活動日期為9月25日至26日，地點位於台北華中橋下風雨廣場，採線上免費報名抽選，共30組名額。報名至9月15日截止，實際活動規則及注意事項依官方公告為準。

現場設置「嗨Coke®！暢飲區」，完成指定社群任務，能解鎖「完美嗨 Coke®！」黃金喝法，全面升級烤肉搭餐儀式感。圖/可口可樂提供
現場設置「嗨Coke®！暢飲區」，完成指定社群任務，能解鎖「完美嗨 Coke®！」黃金喝法，全面升級烤肉搭餐儀式感。圖/可口可樂提供

「可口可樂」延續各界好評與品牌搭餐概念，打造期間限定「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」，陪伴消費者共度中秋團聚時光。圖/可口可樂提供
「可口可樂」延續各界好評與品牌搭餐概念，打造期間限定「嗨Coke® 暢快嗨肉祭－中秋專場」，陪伴消費者共度中秋團聚時光。圖/可口可樂提供

中秋 免費 可口可樂 中秋節 烤肉

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