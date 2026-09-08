星巴克秋季新品來了！夏威夷果燕麥系列9/9登場 限定Bearista同步開賣

秋天的第一杯咖啡喝什麼？星巴克今年把「堅果香」變成秋季主角！

星巴克宣布以「堅果醇香 秋意正濃（Roasted. Nutty. Layered.）」為秋季主題，9月9日起推出全新「夏威夷果燕麥系列」3款限定飲品，從冰搖咖啡、那堤到星冰樂，搭配季節咖啡豆、話題甜點、限定Bearista玻璃吊飾，以及星巴克女神謬思系列，打造秋日咖啡體驗。

今年秋季新品以烘烤夏威夷果的濃郁堅果香氣為靈感，主打「冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡」，將冰搖濃縮咖啡、滑順燕麥奶與烘烤夏威夷果香氣融合，冰涼口感搭配咖啡醇厚滋味，呈現明顯的堅果層次。

喜歡熱咖啡則可選「烤夏威夷果燕麥那堤」，以咖啡、燕麥奶搭配淡淡焦糖與烘烤堅果香氣，適合微涼秋日；想喝得更有甜點感，則有「烤夏威夷果燕麥星冰樂」，加入夏威夷果碎粒，並以摩卡鮮奶油點綴，增添豐富口感。

除了季節新品，星巴克也從咖啡豆展開秋日風味探索。本季推出兩款季節咖啡：「星巴克®瑟加堤綜合咖啡」帶有明亮柑橘果香，融合白胡椒與草本辛香；「星巴克®1971深烘焙™咖啡」則以烘烤糖香與黑巧克力風味呈現深沉醇厚的口感。

指定門市另推出「咖啡三式體驗」，透過不同萃取方式，讓同一款咖啡豆呈現不同的香氣、口感與風味層次，讓熟悉的咖啡有新的喝法。

甜點也搭上秋季風味熱潮。話題新品「杜拜巧克力千層薄餅」以巧克力千層結合開心果餡，頂層加入杜拜巧克力經典脆絲，巧克力的濃郁、開心果堅果香與酥脆口感層層交疊，適合搭配黑咖啡享用，成為秋日下午茶的新選擇。

星巴克熟客喜愛的Bearista也推出全新收藏。經典Bearista小熊玻璃杯縮小成精緻玻璃吊飾，讓星巴克咖啡元素從門市延伸到日常生活，並開放金星會員以累積星星兌換，成為本季會員限定收藏亮點。

生活風格商品同樣迎來秋季新品。「星巴克1971品牌創始」系列以經典綠、復古標誌及1971歷史元素重新設計，呼應品牌半世紀咖啡文化；「星巴克女神謬思」系列則以藍白版畫圖騰搭配燙金細節，將Starbucks Siren女神意象融入STANLEY、保溫杯與馬克杯等商品。

「星巴克女神謬思」系列，以藍白版畫圖騰結合燙金細節，將Starbucks Siren女神意象轉化為具有藝術美學氣息的生活設計，並延伸至STANLEY、保溫杯及馬克杯等系列商品。圖/星巴克提供

主打新品「冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡」，以沁涼冰搖濃縮咖啡融合滑順燕麥奶與馥郁堅果香，在咖啡醇厚與堅果香甜之間展現鮮明層次。圖/星巴克提供