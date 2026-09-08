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歐美熱銷4億杯！「星巴克南瓜派風味拿鐵」在家喝 再送限定南瓜馬克杯

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
即日起於momo購買指定星巴克南瓜派風味組合，即可獲得限量且只送不賣的「星巴克®秋日南瓜造型馬克杯」。圖/星巴克提供
即日起於momo購買指定星巴克南瓜派風味組合，即可獲得限量且只送不賣的「星巴克®秋日南瓜造型馬克杯」。圖/星巴克提供

秋季喝什麼咖啡星巴克家享咖啡把「秋天的味道」帶回家！雀巢攜手STARBUCKS® COFFEE AT HOME推出「秋季限定系列」，從歐美人氣秋季風味「星巴克®南瓜派風味拿鐵」，到秋冬人氣榛果風味咖啡，再加碼推出中秋秋日咖啡禮盒。

其中，每年秋季都在歐美掀起話題的南瓜派風味，今年也推出家享版本。「星巴克®南瓜派風味拿鐵」在歐美累計熱銷達4億杯，這次推出「星巴克®特選南瓜派風味拿鐵」沖泡式，以及「星巴克®南瓜派風味咖啡膠囊」，分別對應日常沖泡與Nespresso® Original系列咖啡機。

「星巴克®特選南瓜派風味拿鐵」只要熱水沖泡，即可享有濃郁奶泡，並融合肉桂、豆蔻等溫暖香料，呈現南瓜派甜點般的香氣；咖啡膠囊則可用Nespresso® Original系列咖啡機沖煮，加入鮮奶即可變身南瓜派風味拿鐵。

想收藏秋季限定杯款的星粉也有亮點，momo購物網指定南瓜派風味組合加碼贈「星巴克®秋日南瓜造型馬克杯」，圓潤南瓜造型呼應季節主題。沖泡式南瓜派風味拿鐵即日起於momo購物網獨家販售，售價199元；南瓜派風味咖啡膠囊則將於10月1日上市，售價270元。

除了南瓜派，秋冬經典的榛果風味也同步回歸。「星巴克®特選榛果風味摩卡咖啡」結合咖啡、摩卡巧克力與烘烤榛果香氣，熱水沖泡即可享受綿密奶泡；也可加入冰塊與燕麥奶，變身冰榛果燕麥奶摩卡。

「星巴克®榛果風味拿鐵咖啡膠囊」則適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡搭配榛果風味與奶泡，9月17日起開賣，售價320元。此外，「Genio S Share歡聚分享組」也持續販售，售價4,790元。

中秋節將至，星巴克家享咖啡也推出兩款秋日咖啡禮盒，鎖定送禮與團聚需求。「星巴克®特選秋日團聚禮盒」收錄「星巴克®焦糖瑪奇朵」與「星巴克®榛果風味摩卡咖啡」兩款沖泡式咖啡，搭配限定「開心果綠星巴克家享馬克杯」，即日起於7-ELEVEN、全聯、萬家福及momo、蝦皮、博客來、PChome等通路販售，售價619元。

喜歡手沖咖啡則可選「Starbucks® ORIGAMI™ 秋日濾掛咖啡禮盒」，精選三大產區咖啡豆，以中度烘焙呈現辛香與堅果香氣，並搭配可穩定站立於杯身的「皇冠濾袋」，禮盒另附限定「經典綠星巴克家享馬克杯」，售價425元，於萬家福、愛買及momo、蝦皮、博客來、PChome等通路販售。

雀巢攜手星巴克®家享咖啡推出秋季風味系列與中秋咖啡禮盒，涵蓋沖泡式咖啡、咖啡膠囊及濾掛咖啡，多元選擇一次滿足。圖/星巴克提供
雀巢攜手星巴克®家享咖啡推出秋季風味系列與中秋咖啡禮盒，涵蓋沖泡式咖啡、咖啡膠囊及濾掛咖啡，多元選擇一次滿足。圖/星巴克提供

「星巴克®榛果風味拿鐵咖啡膠囊」結合濃縮烘焙咖啡與綿密奶泡，搭配Genio S Share膠囊咖啡機，在家輕鬆享受星巴克®咖啡。圖/星巴克提供
「星巴克®榛果風味拿鐵咖啡膠囊」結合濃縮烘焙咖啡與綿密奶泡，搭配Genio S Share膠囊咖啡機，在家輕鬆享受星巴克®咖啡。圖/星巴克提供

「星巴克®特選南瓜派風味拿鐵」將經典南瓜派風味化身咖啡！讓咖啡愛好者在家也能輕鬆享受秋日甜點南瓜派的香料與咖啡交織的溫暖風味。圖/星巴克提供
「星巴克®特選南瓜派風味拿鐵」將經典南瓜派風味化身咖啡！讓咖啡愛好者在家也能輕鬆享受秋日甜點南瓜派的香料與咖啡交織的溫暖風味。圖/星巴克提供

星巴克®秋日咖啡禮盒集結風味咖啡與手沖濾掛，並內含限定款星巴克家享馬克杯，提供中秋送禮新選擇。圖/星巴克提供
星巴克®秋日咖啡禮盒集結風味咖啡與手沖濾掛，並內含限定款星巴克家享馬克杯，提供中秋送禮新選擇。圖/星巴克提供

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