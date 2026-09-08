歐美熱銷4億杯！「星巴克南瓜派風味拿鐵」在家喝 再送限定南瓜馬克杯
秋季喝什麼咖啡？星巴克家享咖啡把「秋天的味道」帶回家！雀巢攜手STARBUCKS® COFFEE AT HOME推出「秋季限定系列」，從歐美人氣秋季風味「星巴克®南瓜派風味拿鐵」，到秋冬人氣榛果風味咖啡，再加碼推出中秋秋日咖啡禮盒。
其中，每年秋季都在歐美掀起話題的南瓜派風味，今年也推出家享版本。「星巴克®南瓜派風味拿鐵」在歐美累計熱銷達4億杯，這次推出「星巴克®特選南瓜派風味拿鐵」沖泡式，以及「星巴克®南瓜派風味咖啡膠囊」，分別對應日常沖泡與Nespresso® Original系列咖啡機。
「星巴克®特選南瓜派風味拿鐵」只要熱水沖泡，即可享有濃郁奶泡，並融合肉桂、豆蔻等溫暖香料，呈現南瓜派甜點般的香氣；咖啡膠囊則可用Nespresso® Original系列咖啡機沖煮，加入鮮奶即可變身南瓜派風味拿鐵。
想收藏秋季限定杯款的星粉也有亮點，momo購物網指定南瓜派風味組合加碼贈「星巴克®秋日南瓜造型馬克杯」，圓潤南瓜造型呼應季節主題。沖泡式南瓜派風味拿鐵即日起於momo購物網獨家販售，售價199元；南瓜派風味咖啡膠囊則將於10月1日上市，售價270元。
除了南瓜派，秋冬經典的榛果風味也同步回歸。「星巴克®特選榛果風味摩卡咖啡」結合咖啡、摩卡巧克力與烘烤榛果香氣，熱水沖泡即可享受綿密奶泡；也可加入冰塊與燕麥奶，變身冰榛果燕麥奶摩卡。
「星巴克®榛果風味拿鐵咖啡膠囊」則適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡搭配榛果風味與奶泡，9月17日起開賣，售價320元。此外，「Genio S Share歡聚分享組」也持續販售，售價4,790元。
中秋節將至，星巴克家享咖啡也推出兩款秋日咖啡禮盒，鎖定送禮與團聚需求。「星巴克®特選秋日團聚禮盒」收錄「星巴克®焦糖瑪奇朵」與「星巴克®榛果風味摩卡咖啡」兩款沖泡式咖啡，搭配限定「開心果綠星巴克家享馬克杯」，即日起於7-ELEVEN、全聯、萬家福及momo、蝦皮、博客來、PChome等通路販售，售價619元。
喜歡手沖咖啡則可選「Starbucks® ORIGAMI™ 秋日濾掛咖啡禮盒」，精選三大產區咖啡豆，以中度烘焙呈現辛香與堅果香氣，並搭配可穩定站立於杯身的「皇冠濾袋」，禮盒另附限定「經典綠星巴克家享馬克杯」，售價425元，於萬家福、愛買及momo、蝦皮、博客來、PChome等通路販售。
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