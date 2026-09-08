獨／飄香35年！萬華「正宗阿偉咖哩飯」熄燈　網友不捨：怎麼會這樣

萬華老店又少一間！自1991年開業至今的「正宗阿偉咖哩飯」，自今年中就多次暫停營業，而在9月7日無預警宣佈結束營業，令許多粉絲詫異，紛紛留言「怎麼會這樣，我一直在等重新營業要去吃」、「咖哩飯加一點辣真的好吃很回味」、「少了早上吃控肉飯的地方」

位於萬華三水街市場內的「正宗阿緯咖哩飯」，開業至今已有35年，陪伴許多萬華人一路長大。店內以15元的滷肉飯，以及台式風味的咖哩飯最為招牌，另外還有多樣化的小菜與黑白切，由於價格平實、選擇眾多，因此成為許多人的口袋名單，甚至一早就來吃咖哩飯當早餐。雖然沒有華麗的裝潢與用餐環境，但仍深獲消費者青睞，在google map中，累積超過600則評論，平均獲得4.4分。

自今年5月下旬，正宗阿緯咖哩飯即以「家中有事」為由，暫停營業至7月底，後又公佈延長休至9月30日。就在粉絲們等候店家重新營業之際，業者卻又在9月7日公告結束營業。對於店家的決定，粉絲們表示「我的茄子滷肉飯~~還有一堆小菜阿~」、「可以再營業最後一次嗎？太突然了！我會特地回萬華吃的」另外也有許多粉絲獻上祝福，留言「謝謝你曾經帶給艋舺的好味道」、「老闆辛苦了，祝福未來一切都好」、「謝謝老闆溫暖又美味的料理，永留我心」

「正宗阿偉咖哩飯」主打平價的滷肉飯、咖哩飯與多種小菜。圖／愛吃鬼芸芸授權使用