羅密歐貝克漢入鏡Burberry 2026冬季形象廣告 演繹倫敦的喧囂與活力

Burberry發表最新2026冬季形象廣告，創意總監Daniel Lee帶領品牌重返倫敦，以豪放都市風格描繪城市的喧囂與活力。本次形象廣告並邀貝克漢家族次子、星二代的羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）與樂手FKA twigs同框，在冷冽冬日中擦撞出倫敦的率性，更交織出英倫時尚的城市街頭風格速寫。

執鏡的攝影師Glen Luchford這回將背景設定於倫敦泰晤士河畔，呈現如蒙太奇電影般的迷幻視覺。其靈感延續自先前於比林斯蓋特魚市（Old Billingsgate）舉辦的2026冬季時裝秀，將秀場重建倫敦塔橋的沉穩意象延伸至現代街道。Burberry創意總監Daniel Lee認為，羅密歐與FKA twigs正是這座城市的絕佳縮影，完美詮釋了英倫精神與無限可能的態度。

Burberry 2026冬季主打面料工藝與俐落剪裁，高辨識度的Hoxton風衣選用了桑蠶絲與流暢羅緞，搭配荷葉邊領使經典大衣化身優雅晚裝；觸感宛如奶油般柔軟的Plongé皮革亦貫穿系列，不僅「躍上」披肩領大衣，更為連身褲與蘇格蘭裙帶來帥氣蛻變，此外特殊成衣印花技術與塗層提花布料的運用，更讓大衣在光澤間散發出豐富層次。

重點單品則主推重塑經典輪廓的毛絨羊皮領飛行員外套與格紋絎縫騎士外套，Linley羊皮大衣解構了風衣細節，進而搭配浸染皮革腰帶以展現戲劇性張力；Bridle馬鞍包則從馬術文化中汲取靈感，運用柔軟小牛皮與提花精紡格紋等材質細節，可搭配全新具份量感的Pillar女款及膝皮靴或Kent男款騎士靴，將經典英倫風情踏出硬派摩登的全新一步。

羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）。圖／Burberry提供

Burberry 小型格紋肩背包，49,900元。圖／Burberry提供

Burberry 小型Bridle馬鞍包，69,000元。圖／Burberry提供

Burberry 短版毛絨羊皮Linley大衣，46萬元。圖／Burberry提供

Burberry 倫敦地圖印花絲巾，17,500元。圖／Burberry提供

英國歌手FKA twigs。圖／Burberry提供

Burberry發表了2026冬季形象廣告，透過經典格紋、長靴、皮草，重新展現倫敦的時尚風骨與浪漫。圖／Burberry提供