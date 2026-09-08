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TOD'S遠東大巨蛋旗艦店開幕！Pashmy男裝獨賣、「小金豆」包搶眼亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S正式發表2026秋冬新品，包含獨賣的Pashmy男裝、Madel Dots「小金豆」包、Red Dots紅點休閒鞋，都已到貨遠東Garden City旗艦店。圖／TOD'S提供
TOD'S正式發表2026秋冬新品，包含獨賣的Pashmy男裝、Madel Dots「小金豆」包、Red Dots紅點休閒鞋，都已到貨遠東Garden City旗艦店。圖／TOD'S提供

義大利高級皮件精品TOD’S正式進駐台北遠東Garden City大巨蛋開設全新旗艦店，並帶來2026秋冬新品發表。品牌不僅將義大利優雅的生活風格引入新店空間，並邀請義大利工坊工匠親臨台灣、展演代代相承的製鞋手工藝。為慶祝新店揭幕，TOD'S遠東Garden Gity旗艦店更獨家登場以山羊絨般輕柔羊皮打造的Pashmy男裝，展現當代義式男裝的雋永風貌。

TOD'S 2026秋冬系列以「The Art of Craftsmanship」為核心，整體風格在低調中勾勒出都會俐落身影，並透過柔軟麂皮、頂級羊皮與小牛毛等材質，構築出溫潤的新秋視覺。工匠將耐心與精準淬鍊於裁切與縫製細節，更讓經典設計散發靜謐的生活感、無入而不自得。

女款系列展現優雅與率性的多元面貌，T Signature系列半月包以腰帶融合金屬T字扣，展現簡約都會感，遠東旗艦店更獨家提供加印金屬縮寫的My Signature專屬服務；Metal Dots小金豆系列將品牌高辨識度的橡膠豆豆轉化為金屬圓點，尤其咖啡色麂皮搭配上「小金豆」、更平添奢華氛圍。首度帶來女款的Red Dot休閒鞋則搭配超輕量鞋底，接軌新世代的街頭活力；仿豹紋的小牛毛豆豆鞋與點綴幸運符吊墜的中跟樂福鞋，則為行走間帶來野性魅力、狂野開步。

男士系列則深刻體現工藝與實用機能的結合，包含經典Gommino豆豆鞋、樂福鞋與新登場的沙漠靴都換上溫潤麂皮新裝，男士托特包巧妙將Gommini橡膠豆豆鑲嵌於包底，大幅提升耐用度與辨識度；溫暖棕色調的Wave麂皮包款呈現沉穩老練，TRK系列則運用棉質、尼龍拼接羊皮，展現輕盈兼具機能感的現代都會運動風采。

除全新旗艦店盛大開幕，TOD’S並與義大利貿易辦事處（ITA）合作，自9月11日至9月14日期間在台北信義區香堤大道High Street Italia Taipei Preview登場，成為臺北時裝周快閃活動的揭幕品牌之一，每日將舉辦4場義大利工匠現場展演，引人近距離凝視工匠手中的針線與皮料，化為生活中真切可親的義式工藝之美。

TOD'S Wave棕色绒面手提斜背包，11萬3,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S Wave棕色绒面手提斜背包，11萬3,900元。圖／TOD'S提供

TOD'S 豹紋踩跟樂福鞋，37,900元。圖／TOD'S提供
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TOD'S Di Bag灰色麂皮手提斜背包，99,900元。圖／TOD'S提供
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TOD'S Medal Dots深棕色麂皮手提肩背包，58,500元。圖／TOD'S提供
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TOD'S Pashmy米色西裝外套，價格店洽。圖／TOD'S提供
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TOD'S Signature系列金屬掛飾可在包款上藏入個人密碼，展現獨特。圖／TOD'S提供
TOD'S Signature系列金屬掛飾可在包款上藏入個人密碼，展現獨特。圖／TOD'S提供

TOD'S 皮革獅子造型吊飾，22,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 皮革獅子造型吊飾，22,900元。圖／TOD'S提供

TOD'S 深棕色麂皮樂福鞋，28,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 深棕色麂皮樂福鞋，28,900元。圖／TOD'S提供

TOD'S 淺藍色絲巾，14,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 淺藍色絲巾，14,900元。圖／TOD'S提供

自義大利遠道而來的品牌工坊工匠，將在9月8至10日於現場示範Gommino休閒鞋的成型工序。圖／TOD'S提供
自義大利遠道而來的品牌工坊工匠，將在9月8至10日於現場示範Gommino休閒鞋的成型工序。圖／TOD'S提供

TOD'S T Signature棕色麂皮迷你手提肩背包，73,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S T Signature棕色麂皮迷你手提肩背包，73,900元。圖／TOD'S提供

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