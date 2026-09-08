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蛋黃酥界愛馬仕退燒？昔拿演唱會票換、如今黃牛原價賣 網點致命傷

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蛋黃酥界愛馬仕退燒？昔拿演唱會票換、如今黃牛原價賣 網點致命傷

聯合新聞網／ 綜合報導
陳耀訓「紅土蛋黃酥」過去一開賣就秒殺。聯合報系資料照
陳耀訓「紅土蛋黃酥」過去一開賣就秒殺。聯合報系資料照

有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，過去每逢中秋節開放預購，經常上演秒殺盛況，甚至因搶購難度太高，被形容宛如在搶演唱會門票。不過近日品牌進駐百貨推出快閃活動，有網友發現，現場半小時才賣完50盒，隔天甚至疑似到了下午仍有現貨，與過往一開賣就秒殺的盛況形成強烈反差，忍不住發問「陳耀訓蛋黃酥跌落神壇了嗎？」

原PO日前在PTT發文表示，近期看到陳耀訓蛋黃酥在遠東百貨舉辦快閃活動，9月5日準備的50盒商品，大約花半小時售完，到了隔天9月6日，疑似到了下午接近3點鐘仍未全部賣完。他還發現網路上有人直接以原價轉售，讓他更加好奇，過去一盒難求的陳耀訓蛋黃酥，是否真的不再像以前那麼難搶。

貼文曝光後，首先被不少網友點出的問題就是價格。目前陳耀訓紅土蛋黃酥一盒8入售價900元，換算每顆約112.5元，有人直呼「一顆破百真的買不下去」、「很多麵包店也很好吃，而且便宜不少」、「1顆100，買到撞到」、「貴一倍，又沒有好吃一成」。也有人表示口感退步很多，「上次我好像買超商，很乾，不覺得好吃」、「超乾，連一般水準都不到」、「又貴又乾，買其他家的比較穩定」。

另有網友認為，現在蛋黃酥市場競爭早已不同以往，從傳統糕餅名店、麵包店，到百貨、量販通路，都能買到不同價位的蛋黃酥，消費者不再只有少數熱門名店可選，自然也可能分散搶購熱度。

不過，也有人認為現在就說陳耀訓「跌落神壇」還太早。由於目前才9月上旬，距離中秋節仍有一段時間，加上蛋黃酥保存期限有限，若是準備送禮，多數消費者未必會這麼早購買，因此有人直言「現在買的應該都是自己吃」、「中秋節前幾天再看賣況才準」。

事實上，陳耀訓蛋黃酥過去人氣相當驚人，透過售票系統開放預購，一開賣便迅速售罄，甚至有網友疑因搶不到蛋黃酥，在臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」發文，表示要用歌手演唱會門票換取，包括陳奕迅、田馥甄演唱會門票都被拿來以物易物。

不過這一兩年網路上也逐漸出現「變得比較好買」的討論。去年就曾有消費者分享，到陳耀訓門市購買麵包時，被店員主動詢問是否要加購多做的蛋黃酥，當時同樣引起網友好奇，這款過去難搶到讓人哀號的人氣商品，熱度是否已經下降。

農業部畜產試驗所指出，鹹蛋黃若醃漬時間過短，會導致鹹度不足，蛋黃無法完全凝膠，加熱後缺乏沙質感與出油，也會產生「小白心」，降低風味與口感；醃漬時間過長，反而造成鹹蛋黃過度凝膠而質地過硬、乾燥。除此之外，醃漬時的氣溫，或是蛋鴨的年紀、鴨蛋蛋殼的厚薄等細節，都會影響其醃漬結果，就算同一缸的鹹蛋黃，可能狀態、鹹度都不一樣。

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